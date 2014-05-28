Libro de Recetas MQL5: Escribir el Historial de Transacciones y Crear Gráficos de Saldo para cada Símbolo en Excel

Introducción

Al explicar mis ideas en varios foros, a menudo utilizo ejemplos de mis resultados de simulación en forma de capturas de pantalla de gráficos de Microsoft Excel. Muchas veces me ha llegado la pregunta de cómo se pueden crear estos gráficos. Excel ofrece muchas prestaciones para crear gráficos y hay muchos libros sobre este tema. Para encontrar la información necesaria en un libro, es posible que tenga que leérselo entero. Ahora por fin tengo algo de tiempo para explicarlo todo en este artículo.

En los dos artículos anteriores MQL5 Cookbook: Multi-Currency Expert Advisor - Simple, Neat and Quick Approach (“Libro de Recetas MQL5: Asesor Experto Multidivisa – Enfoque Sencillo, Claro y Rápido”) y MQL5 Cookbook: Developing a Multi-Currency Expert Advisor with Unlimited Number of Parameters (“Libro de Recetas MQL5: Desarrollar un Asesor Experto Multidivisa con un Número de Parámetros Ilimitado”) tratamos el desarrollo de Asesores Expertos multidivisa en MQL5. Sabemos que los resultados de simulación en MetaTrader 5 se muestran como una curva general de Saldo/Beneficio, es decir, si necesita ver los resultados para cada símbolo por separado, debe ir una y otra vez a los parámetros externos del Asesor Experto para desactivar todos los símbolos excepto aquellos cuyos resultados necesitamos, y después ejecutar la simulación de nuevo. Esto resulta muy conveniente.

Hoy les presento un método sencillo para obtener gráficos de saldo para todos los símbolos junto con el resultado acumulativo de un Asesor Experto multidivisa en un solo diagrama de Excel simplemente con un par de clicks. Para reconstruir el ejemplo, tomaremos el Asesor Experto multidivisa del previous article. Lo reforzaremos con una función que escribirá el historial de transacciones y curvas de beneficio para todos los símbolos a un archivo .csv tras completarse la simulación. Además, añadiremos otra columna al informe para mostrar las reducciones de todos los máximos locales.

Creemos un libro Excel configurado para ser capaz de conectar el archivo de datos. El libro se puede abrir en cualquier momento, de modo que no deberá cerrarse antes de ejecutarse otra simulación. Después de que se complete la simulación, solo necesitará actualizar los datos pulsando una determinada tecla para poder ver los cambios en el informe y en el gráfico.





Desarrollo de Asesor Experto

No habrá ningún cambio significativo en nuestro Asesor Experto, simplemente añadiremos unas cuantas funciones. Empecemos añadiendo la estructura y el array para los saldos de símbolo al archivo principal.

struct Balance { double balance[]; }; Balance symbol_balance[];

A continuación, crearemos el archivo include separado Report.mqh para funciones que generan informes de simulación y lo incluiremos en el archivo principal del Asesor Experto (vea la línea destacada en el código de abajo):

#include "Include/Auxiliary.mqh" #include "Include/Enums.mqh" #include "Include/Errors.mqh" #include "Include/FileFunctions.mqh" #include "Include/InitializeArrays.mqh" #include "Include/Report.mqh" #include "Include/ToString.mqh" #include "Include/TradeFunctions.mqh" #include "Include/TradeSignals.mqh"

Creemos primero una estructura de propiedad de transacciones como la que ya tenemos en el proyecto para propiedades de posición y símbolo. Para ello, añadiremos la enumeración de identificadores de propiedad al archivo Enums.mqh:

enum ENUM_DEAL_PROPERTIES { D_SYMBOL = 0 , D_COMMENT = 1 , D_TYPE = 2 , D_ENTRY = 3 , D_PRICE = 4 , D_PROFIT = 5 , D_VOLUME = 6 , D_SWAP = 7 , D_COMMISSION = 8 , D_TIME = 9 , D_ALL = 10 };

Después crearemos la estructura de propiedad de transacción y la función GetHistoryDealProperties() en el archivo Report.mqh, que devuelve una propiedad de transacción. La función afecta a dos parámetros: ticket de transacción e identificador de propiedad.

Abajo puede ver el código de la estructura y la función GetHistoryDealProperties():

struct HistoryDealProperties { string symbol; string comment; ENUM_DEAL_TYPE type; ENUM_DEAL_ENTRY entry; double price; double profit; double volume; double swap; double commission; datetime time; }; HistoryDealProperties deal; void GetHistoryDealProperties( ulong ticket_number,ENUM_DEAL_PROPERTIES history_deal_property) { switch (history_deal_property) { case D_SYMBOL : deal.symbol= HistoryDealGetString (ticket_number, DEAL_SYMBOL ); break ; case D_COMMENT : deal.comment= HistoryDealGetString (ticket_number, DEAL_COMMENT ); break ; case D_TYPE : deal.type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_TYPE ); break ; case D_ENTRY : deal.entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_ENTRY ); break ; case D_PRICE : deal.price= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_PRICE ); break ; case D_PROFIT : deal.profit= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_PROFIT ); break ; case D_VOLUME : deal.volume= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_VOLUME ); break ; case D_SWAP : deal.swap= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_SWAP ); break ; case D_COMMISSION : deal.commission= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_COMMISSION ); break ; case D_TIME : deal.time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_TIME ); break ; case D_ALL : deal.symbol= HistoryDealGetString (ticket_number, DEAL_SYMBOL ); deal.comment= HistoryDealGetString (ticket_number, DEAL_COMMENT ); deal.type=( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_TYPE ); deal.entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_ENTRY ); deal.price= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_PRICE ); deal.profit= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_PROFIT ); deal.volume= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_VOLUME ); deal.swap= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_SWAP ); deal.commission= HistoryDealGetDouble (ticket_number, DEAL_COMMISSION ); deal.time=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket_number, DEAL_TIME ); break ; default : Print ( "The passed deal property is not listed in the enumeration!" ); return ; } }

También necesitaremos varias funciones que convertirán algunas propiedades de transacción a valores de cadena de caracteres. Estas simples funciones devuelven un guión ("-") si el valor pasado está vacío o es igual a cero. Escribámoslas en el archivo ToString.mqh:

string DealSymbolToString( string deal_symbol) { return (deal_symbol== "" ? "-" : deal_symbol); } string DealTypeToString( ENUM_DEAL_TYPE deal_type) { string str= "" ; switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : str= "buy" ; break ; case DEAL_TYPE_SELL : str= "sell" ; break ; case DEAL_TYPE_BALANCE : str= "balance" ; break ; case DEAL_TYPE_CREDIT : str= "credit" ; break ; case DEAL_TYPE_CHARGE : str= "charge" ; break ; case DEAL_TYPE_CORRECTION : str= "correction" ; break ; case DEAL_TYPE_BONUS : str= "bonus" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION : str= "commission" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY : str= "commission daily" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY : str= "commission monthly" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY : str= "commission agent daily" ; break ; case DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY : str= "commission agent monthly" ; break ; case DEAL_TYPE_INTEREST : str= "interest" ; break ; case DEAL_TYPE_BUY_CANCELED : str= "buy canceled" ; break ; case DEAL_TYPE_SELL_CANCELED : str= "sell canceled" ; break ; default : str= "unknown" ; } return (str); } string DealEntryToString( ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry) { string str= "" ; switch (deal_entry) { case DEAL_ENTRY_IN : str= "in" ; break ; case DEAL_ENTRY_OUT : str= "out" ; break ; case DEAL_ENTRY_INOUT : str= "in/out" ; break ; case DEAL_ENTRY_STATE : str= "status record" ; break ; default : str= "unknown" ; } return (str); } string DealVolumeToString( double deal_volume) { return (deal_volume<= 0 ? "-" : DoubleToString (deal_volume, 2 )); } string DealPriceToString( double deal_price, int digits) { return (deal_price<= 0 ? "-" : DoubleToString (deal_price,digits)); } string DealProfitToString( string deal_symbol, double deal_profit) { return ((deal_profit== 0 || deal_symbol== "" ) ? "-" : DoubleToString (deal_profit, 2 )); } string DealSwapToString( double deal_swap) { return (deal_swap<= 0 ? "-" : DoubleToString (deal_swap, 2 )); }

Ahora está todo listo para escribir la función CreateSymbolBalanceReport(), que prepara los datos para el informe y los escribe en el archivo LastTest.csv. Es bastante sencillo: primero escribimos el encabezamiento (note cómo la cadena de caracteres se ajusta si la simulación se lleva a cabo para más de un símbolo), y después se concatenan las propiedades de transacción requeridas para el informe consecutivamente en cadenas de caracteres, que después se escriben en el artículo.

Abajo puede encontrar el código de la función CreateSymbolBalanceReport():

void CreateSymbolBalanceReport() { int file_handle = INVALID_HANDLE ; string path = "" ; if ((path=CreateInputParametersFolder())== "" ) return ; file_handle= FileOpen (path+ "\\LastTest.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle> 0 ) { int digits = 0 ; int deals_total = 0 ; ulong ticket = 0 ; double drawdown_max = 0.0 ; double balance = 0.0 ; string delimeter = "," ; string string_to_write = "" ; string headers= "TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME,PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),BALANCE" ; if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) StringAdd (headers, "," +InputSymbols[s]); } FileWrite (file_handle,headers); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); deals_total= HistoryDealsTotal (); ArrayResize (symbol_balance,SYMBOLS_COUNT); for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) ArrayResize (symbol_balance[s].balance,deals_total); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { ticket= HistoryDealGetTicket (i); GetHistoryDealProperties(ticket,D_ALL); digits=( int ) SymbolInfoInteger (deal.symbol, SYMBOL_DIGITS ); balance+=deal.profit+deal.swap+deal.commission; StringConcatenate (string_to_write, deal.time,delimeter, DealSymbolToString(deal.symbol),delimeter, DealTypeToString(deal.type),delimeter, DealEntryToString(deal.entry),delimeter, DealVolumeToString(deal.volume),delimeter, DealPriceToString(deal.price,digits),delimeter, DealSwapToString(deal.swap),delimeter, DealProfitToString(deal.symbol,deal.profit),delimeter, MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown),delimeter, DoubleToString (balance, 2 )); if (SYMBOLS_COUNT> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<SYMBOLS_COUNT; s++) { if (deal.symbol==InputSymbols[s] && deal.profit!= 0 ) { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]+ deal.profit+ deal.swap+ deal.commission; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { if (deal.type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { symbol_balance[s].balance[i]=balance; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } else { symbol_balance[s].balance[i]=symbol_balance[s].balance[i- 1 ]; StringAdd (string_to_write, "," + DoubleToString (symbol_balance[s].balance[i], 2 )); } } } } FileWrite (file_handle,string_to_write); string_to_write= "" ; } FileClose (file_handle); } else Print ( "Error creating file: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ "" ); }

La función MaxDrawdownToString(), destacada en el código de arriba, calcula todas las reducciones de los máximos locales y devuelve una representación del momento del máximo local en forma de cadena de caracteres. En todos los demás casos, la función devuelve una cadena de caracteres que contiene "-" (un guión).

string MaxDrawdownToString( int deal_number, double balance, double &max_drawdown) { string str= "" ; static double max= 0.0 ; static double min= 0.0 ; if (deal_number== 0 ) { max_drawdown= 0.0 ; max=balance; min=balance; } else { if (balance>max) { max_drawdown= 100 -((min/max)* 100 ); max=balance; min=balance; } else { max_drawdown= 0.0 ; min= fmin (min,balance); } } if (max_drawdown== 0 ) str= "-" ; else str= DoubleToString (max_drawdown, 2 ); return (str); }

Con esto, todas las funciones de generación de informe están listas. Solo necesitamos ver cómo debemos usarlas. Esto requerirá una llamada a la función OnTester() después de que la simulación se haya completado. Asegúrese de que comprueba la descripción detallada de esta función en el Material de Referencia de MQL5.

Simplemente, escriba unas pocas líneas de código en el cuerpo de la función OnTester() para especificar la condición en la que se debe generar el informe. Abajo puede ver el fragmento de código correspondiente:

double OnTester () { if (IsTester() && !IsOptimization() && !IsVisualMode()) CreateSymbolBalanceReport(); return ( 0.0 ); }

Ahora, si ejecuta el Asesor Experto en el Probador de Estrategias, al final de la simulación verá una carpeta del Asesor Experto creada en la carpeta común del terminal C:\ProgramData\MetaQuotes\Terminal\Common\Files. Y el archivo del informe LastTest.csv se generará en la carpeta del Asesor Experto. Si abre el archivo con el bloc de notas, verá algo así:





Figura 1. El archivo de informe en formato .csv.

Crear Gráficos en Excel

Podemos abrir el archivo creado en Excel y ver que cada tipo de datos se encuentra en una columna separada. De esta manera, los datos se muestran de una forma mucho más conveniente para su visualización. Técnicamente, ahora estamos listos para crear gráficos y guardar el archivo como un libro Excel en formato *.xlsx. Sin embargo, si después ejecutamos la simulación y abrimos el libro de nuevo, seguiremos viendo los datos antiguos.

Si tratamos de actualizar los datos mientras el archivo LastTest.csv todavía se está usando en Excel, el archivo no se actualizará, puesto que el Asesor Experto no será capaz de abrirlo para su escritura mientras se está usando por otra aplicación.





Figura 2. El archivo del informe en formato .csv en Excel 2010.

Hay una solución que se puede usar en este caso. Primero, creemos un libro Excel en formato *.xlsx en la carpeta que desee. A continuación, ábralo y vaya a la pestaña Data (“Datos”).





Figura 3. La pestaña Datos en Excel 2010.

En la barra de herramientas de esta pestaña, seleccione la opción From Text (“Desde el texto”). Aparecerá el cuadro de diálogo Import Text File (“Importar archivo de texto”), en el que debe seleccionar el archivo "LastTest.csv". Selección el archivo y haga click en el botón Open (“Abrir”). Aparecerá el cuadro de diálogo Text Import Wizard - Step 1 of 3 (“Wizard de importación de texto – Paso 1 de 3”), tal y como se muestra abajo:





Figura 4. El cuadro de diálogo “Wizard de importación de texto – Paso 1 de 3”.

Ajuste la configuración tal y como se muestra arriba y haga click en Next > (“Siguiente >”). Aquí, en el paso 2 de 3, debe especificar el delimitador usado en el archivo de datos. En este archivo será "," (coma).





Figura 5. El cuadro de diálogo “Wizard de importación de texto – Paso 2 de 3”.

Haga click en Next > (“Siguiente >”) para avanzar al paso 3 de 3. Aquí, deje la opción General como el formato de datos para todas las columnas. Podrá cambiar el formato más adelante.





Figura 6. El cuadro de diálogo “Wizard de importación de texto – Paso 3 de 3”.

Tras hacer click en el botón Finish (“Finalizar”), aparecerá la ventana Import Data (“Importar datos”), donde deberá especificar la hoja de cálculo y las celdas para la importación de datos.





Figura 7. Seleccionar la celda para la importación de datos en Excel 2010.

Generalmente, seleccionaremos la celda superior izquierda A1. Antes de hacer click en OK, haga click en el botón Properties... (“Propiedades…”) para configurar las propiedades de alcance de los datos externos. Verá un cuadro de diálogo como el que se muestra abajo:





Figura 8. Propiedades de alcance de los datos externos al importar datos de archivos de texto en Excel 2010.

Ajuste la configuración exactamente como se muestra arriba y haga click en OK en la ventana actual y en la siguiente.

Como resultado, sus datos aparecerán de la misma manera que si simplemente hubiera cargado el archivo .csv. Pero ahora puede ejecutar simulaciones en MetaTrader 5 repetidamente sin tener que cerrar el libro Excel. Todo lo que debe hacer después de ejecutar la simulación es, simplemente, actualizar los datos usando la combinación de teclas Ctrl+Alt+F5 o el botón Refresh All (“Actualizar todo”) en la barra de herramientas de la pestaña Data (“Datos”).

Si usa las opciones de formato condicional (Conditional Formatting), en la barra de herramientas de la pestaña Home (“Página principal”), podrá configurar las propiedades visuales requeridas para la representación de datos.





Figura 9. Formato condicional de Excel 2010.

Ahora debemos mostrar los datos en gráficos de Excel. Un gráfico mostrará todos los tráficos de saldo, y el otro mostrará todas las reducciones de máximos locales en forma de histograma.

Creemos primero un diagrama para los gráficos de saldo. Seleccione los encabezamientos de todos los saldos y el array de datos entero de arriba a abajo (manteniendo pulsada la tecla Mayus, pulse la tecla Fin y después la tecla de Flecha hacia abajo). Ahora, en la pestaña Insert (“Insertar”), seleccione el tipo de gráfico deseado.





Figura 10. Seleccionar un tipo de gráfico en Excel 2010.

Como resultado, se creará un gráfico que se podrá mover a otra hoja de cálculo por motivos de conveniencia. Para ello, simplemente selecciónelo y pulse la combinación de teclas Ctrl+X (Cortar). A continuación, vaya a la hoja de cálculo recién creada, selecciona la celda A1 y pulse la combinación de teclas Ctrl+V (Pegar).

El gráfico creado con la configuración por defecto tendrá el siguiente aspecto:

Figura 11. Gráfico creado con la configuración por defecto.

Puede personalizar cualquier elemento del gráfico: cambiar su tamaño, color, estilo, etcétera.

En la imagen de arriba, el eje horizontal muestra el número de transacciones. Modifiquémoslo para que, en lugar de ello, muestre fechas. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico y seleccione la opción Select Data (“Seleccionar datos”) del menú de contexto. Aparecerá el cuadro de diálogo Select Data Source (“Seleccionar fuente de datos”). Haga click en el botón Edit (“Editar”), después seleccione el alcance de datos requerido en la columna TIME (“TIEMPO”) y haga click en OK.





Figura 12. El cuadro de diálogo "Seleccionar fuente de datos".

Intente crear el gráfico de reducciones por su cuenta, y colóquelo debajo del primer gráfico. Ahora sus propiedades visuales deberán ser personalizadas, si es necesario. Personalmente, yo hago lo siguiente:

Figura 13. Gráficos personalizados en Excel 2010.





Conclusión

Con esto, hemos obtenido los gráficos Excel con resultados de simulaciones bastante aceptables. En uno de mis próximos artículos les mostraré cómo crear informes todavía más informativos. Adjunta al artículo puede encontrar la carpeta descargable con los archivos del Asesor Experto para su estudio personal.

Tras descomprimir los archivos de la carpeta, colóquela en el directorio ReportInExcelfolder to the MetaTrader 5\MQL5\Experts. Además, el indicador EventsSpy.mq5 se debe colocar en el directorio MetaTrader 5\MQL5\Indicators.