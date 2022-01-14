Johnpaul77 Sinyal Sağlayıcıları: "Stratejimiz Üç Yıldan Fazla süredir Kar Getiriyor. O Zaman Neden Değiştirelim?"

Küçük bir sır verelim: MQL5.com web sitesi ziyaretçileri, zamanlarının çoğunu Johnpaul77 sinyalinin sayfasında geçirir. Gerçek hesaplarda toplam 5,7 milyon $ fonla yaklaşık 900 abonesi olan derecelendirmemizin lideridir. Sinyalin sağlayıcılarıyla görüştük. Görünüşe göre, onlardan dört tane var! Ekip üyeleri arasında görevler nasıl dağıtılır? Hangi teknik araçları kullanıyorlar? Neden kendilerine John Paul diyorlar? Ve son olarak, Endonezya'daki sıradan oyuncular nasıl MQL5.com'da en iyi sinyal sağlayıcılar haline geldi? Tüm bunları makalede öğrenin.



Merhaba! Lütfen kendinizi ve ekip üyelerinizi tanıtır mısınız?

Benim adım Tito Hayunanda ve yatırımcı takımının geri kalanı Lorry Marthias, Hendro Sasmito ve Levi Giovanni.

John Paul adı rumuzdur. Neden bu adı aldınız?

Aslında John Paul bizi beş yıl önce tek bir takımda toplayan "Tanrı Babamız"dır. Bize Forex işiyle ilgili her şeyi öğreten kişidir. Eskiden oyuncuyduk ve zaman geçtikçe kendimizi iş yapmaktan çok yatırıma adadık. Paha biçilemez yardımlarından dolayı onun adını aldık.

Forex ve sosyal alım satım işlemlerinde sizi etkileyen şey nedir?



Forex'i seçmemizin üç nedeni vardır:

İki yönlü fırsatlı yatırım

Forex'te ister yükseliş ister düşüş olsun, piyasa koşullarına uyum sağlayabiliriz. Başka herhangi bir yatırım bizi umutlandırıyor ve fiyat artışları için dua etmemizi sağlıyor. Diğer insanlara daha çok bağımlı olduğunu varsayıyoruz. Kısacası sadece Forex'te ekonomik koşulları gerçekten görmezden gelebilir ve dalgalanmaları takip edecek manevralar yapabiliriz.



En likit yatırım

Forex'te fonlarımızı ihtiyacımız olduğunda hızla dağıtabiliriz. Hatta bazı aracılar parayı birkaç dakika içinde transfer edebilir. 24 saatlik piyasa bunu daha da güzel kılıyor, çünkü başkalarıyla pazarlık yapmaya gerek kalmadan daima mevcut piyasa fiyatını alabiliyoruz.



Yüksek getirili yatırım

Bazıları Forex'in yüksek riskli ve yüksek getirili bir yatırım olduğunu söyleyebilir. Bunun uygun bir risk yönetimi kullanmadıkları için olduğuna inanıyoruz. Eğer bunu yaparlarsa o zaman, düşük riskli ve yüksek getirili bir yatırım haline gelebilir. Bir yılda en az %50 getiri elde edebiliyoruz. Bundan daha yüksek ne tür bir yatırım olabilir ki?

Lütfen her zaman "yatırım" dediğimizi unutmayın, çünkü gerçekten öyle. Çoğu insan böyle görmese bile, en azından biz böyle düşünüyoruz. Sonuçlarla birlikte günden güne kanaat getirdiğimiz şey bu "anında zengin olma" gibi bir iş değildir. Muhteşem karlar peşinde koşanlar için bunun yerine "anında fakir olma" gibi bir iş haline gelir. Belki de bu sektörde bugüne kadar ayakta kalmamızın nedeni budur. Dürüst olmak gerekirse, 2 yıldan daha eski bir portföy bulmanın bu kadar zor olduğunu öğrenmek bizi şaşırtmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde, hesabımız MQL5'teki en eski hesaptır!



Sosyal alım satım işlemlerinin sadece Forex sektörü için değil, bütün yatırım dünyası için en iyi çözüm olduğunu düşünüyoruz. Bu zaman içinde tamamen kontrollü bir yatırım aracına dönüşmüştür. Sosyal alım satım işlemleri sayesinde artık tüm yatırımcılar birbirine bağlı ve kendilerine uygun riskler ile varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olabilmektedirler.





Tito Hayunanda, yatırımcı ve Yatırımcı Ailesi lideri



Yani, siz bir yatırımcı ekibisiniz. Ancak Alım Satım Sinyallerinde izlenen hesabınızı tam olarak kim kontrol ediyor? Bir veya birkaç kişi tarafından mı yönetiliyor?

MQL5.com'daki mevcut hesap, ben ve Hendro tarafından yönetilmektedir. Ancak olası her fırsatı tespit edebilmek için dördümüzün analizlerini birleştiriyoruz. Hepimiz analizimizi yaptıktan sonra, Hendro ve ben hangi çiftin takas edileceğini seçiyoruz. Çoğunlukla (%95) teknik analize güveniyoruz.

Tahmininiz, ekip üyelerinizin tahminlerinden ne kadar farklı?

Hepimiz teknik analiz yaparız ve ardından günlük aralığı tahmin etmek için bunu ekonomik haberlerle ilişkilendiririz. Farklı yöntemler uygularız - bazılarımız grafik formasyonlarını kullanırken diğerleri mum formasyonlarını tercih edebilir. Son olarak tüm analizleri birleştirir ve risk/ödül oranına göre piyasaya girmenin en iyi yoluna karar veririz. Temel olarak, yalnızca risk almaya değer olduğunda alım satım yapıyoruz.

Eminim birçok yatırımcı şimdiden bir sonraki sorumu bekliyor. Hangi teknik analiz araçlarını kullanıyorsunuz?

İster inanın ister inanmayın, biz sadece herkesin unuttuğu en temel stratejiyi uyguluyoruz - destek ve direnç seviyeleri. Sadece yatay çizgiler kullanıyoruz ve hepsi bu.





Hendro Sasmito, Yatırımcı Ailesinin baş analisti



Nasıl Karar verdiğiniz konusunda daha spesifik olabilir misiniz? Diyelim ki bugün 1 Mayıs ve ben EURUSD'nin 300 puan yükseleceğini düşünüyorum. Ancak takım arkadaşlarımdan biri paritenin düşeceğine inanırken, üçüncünün kendi fikri vardır. Ama sonunda hala bir alım satım işlemi kararı verebiliyoruz: "100 puanlık Kar Al ile EURUSD satın alma". Günlük aktivitelerinizden böyle bir örnek verebilir misiniz?

Evet, verebiliriz. Birimizin normal günlük aralığa göre 70 puanlık hareketle EURUSD'nin hala yükseliş trendinde olduğunu düşündüğünü varsayalım. Ama sonra ikinci adam bir çift üst grafik formasyonu farkeder. Bu formasyon yerine getirildikten sonra fiyat hareketi büyürken risk genellikle azalır. Bu durumda, yükseliş trendini takip etmek yerine çift üst seviyesinde bir Satış Limiti talimatı vermeyi tercih ediyoruz. Esasen gün içinde çalışıyoruz, bu nedenle uzun vadeli trendlere gerçekten odaklanmıyoruz.

Neden diğerleri yerine bu analitik araçları seçtiniz (mesela, Bill Williams araçları)? Stratejinizin diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyor musunuz?

Bu stratejiyi 3 yıldan fazla bir süredir kullanıyoruz ve şu ana kadar kar getirmeye devam etti. O Zaman Neden Değiştirelim? Öte yandan bahsettiğiniz araçlar günlük aralıktaki değişimleri ve büyük ekonomik olayları tespit edemiyor.





Levi Giovanni, analist



Neden bir ekibe ihtiyacınız var? Bana öyle geliyor ki, tüm bunlar bir kişi tarafından yapılabilirken, analizlerin çoğu bir Expert Advisor tarafından yapılabilir.



Tek bir kişi iyi bir analiz yapabilir ve alım satım kararı verebilir. Ama aynı zamanda önemli olan duygusal bir taraf da var. Bu nedenle, kendimizi kontrol etmemizi bize hatırlatmak için her zaman diğer ekip üyelerine ihtiyacımız var. Expert Advisors'a gelince, birçok yatırımcının onlara çok fazla güvendiğini görüyoruz. Ancak daha önce de söylediğim gibi, hiçbir alım satım robotu veya bir gösterge günlük aralık değişikliklerini tespit edemez. El emeği her zaman daha değerlidir, öyle değil mi?

Uzun süredir çok iyi gidiyorsunuz, artık alım satımdan çok fazla kar elde ediyorsunuz. Neden alım satım sinyallerinizi dağıtmaya ve böylece sonuçlarınızı diğer yatırımcılarla paylaşmaya karar verdiniz?

Biz yatırımcıyız ve ihtiyacımız olan şey iyi bir aracı. Forex sektörünün itibarı özellikle ülkemizde (Endonezya'da) her geçen gün daha da kötüleşiyor. Biz sadece gerçek yatırımcıların var olduğunu ve geçimini sağlamak için alım satım işlemi yapmanın bir rüya olmadığını kanıtlamak istiyoruz. Bazıları, yatırımcıların sadece %5'inin bu sektörde ayakta kalabileceğini söyleyebilir. Umarım sinyallerimizi dağıtarak, bu %5'i mümkün olan daha büyük bir sayıya çevirebiliriz. Forex sektörünün mevcut kamu imajını değiştirebileceğimize inanıyoruz.





Lorry Marthias, yatırımcı



Ancak, sinyaliniz için bir fiyat belirlediniz. Bunu tasarlayarak mı yaptınız?

Başlangıçta sinyal ücretsizdi, ancak yaptığımız her alım satıma öfkeyle tepki veren insanlardan olumsuz yorumlar aldık. Çoğu kayıpları karşılayamadı. Bu nedenle fiyat belirledik. Şimdi sadece para harcamak isteyenler ve riskin farkında olanlar sinyalimizi takip edip yorum bırakabilirler. Ancak yine de aylık abonelik ücretini mümkün olan en düşük seviyede tutmaktayız. Çaylak değiliz. Ekstra çaba harcamadan ekstra gelir elde edebiliyorsak, bunu yapmamak için de hiçbir neden görmüyoruz. Sinyallerimizi fiyatlandırarak, yaptığımız her alım satım için daha fazla sorumluluk hissetmekteyiz. Bu, alım satım becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olmakta ve bizi risk fonu yöneticisi olma hayalimize daha da yaklaştırmaktadır.

Forex sektörünün Endonezya'daki kötü itibarından bahsettiniz. O zaman neden başka bir ülkeden aracı seçmiyorsunuz?

Yaptık ama benzer bir deneyim yaşadık. Bi taraftan, yerel olarak alım satım yapmak daha kolaydır, çünkü bir sorun olması durumunda aracı kurumumuzu ziyaret etmemiz yeterlidir. Bu arada, uluslararası bir aracı bile birkaç yıl önce bize karşı haksız bir davranışta bulundu.

Farklı ülkelerden çok sayıda aboneniz olduğunu ve sizden, daha kolay olması için aracıyı değiştirmenizi istediklerini varsayalım. Buna uyar mısınız?

Gerçekten de, abonelerimizin çoğu sürekli olarak aracıyı değiştirmemizi istiyor. Ancak, aracının alım satım koşulları sistemimize çok iyi uyduğu için bunu yapmamız mantıksız olacaktır. Mevcut aracı kurumumuzla kendimizi yeterince rahat hissediyoruz, çünkü alım satım işlemlerimizi asla kesintiye uğratmıyorlar ve ödemelerle ilgili hiçbir sorunumuz yok - bu en önemlisi.



İlginç yanıtların için teşekkürler Tito. Size iyi şanslar ve çok sayıda yeni abone diliyoruz!



