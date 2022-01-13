Fournisseurs de signaux Johnpaul77 : « Notre stratégie demeure rentable depuis plus de trois ans maintenant. Alors pourquoi la changerions-nous ? »

Laissez-nous vous révéler un petit secret : Les visiteurs du site Web MQL5.com passent la plupart de leur temps sur la page du signal Johnpaul77. C'est un leader de notre évaluation avec environ 900 traders abonnés et des fonds totaux de 5,7 millions de dollars sur des comptes réels. Nous avons interrogé les fournisseurs de signaux. Il s'est avéré qu'ils sont quatre ! Comment les tâches sont-elles réparties entre les membres de l'équipe ? Quels outils techniques utilisent-ils ? Pourquoi les appelle-t-on John Paul ? Et enfin, comment les joueurs ordinaires d'Indonésie sont-ils devenus des fournisseurs du meilleur signal sur MQL5.com ? Découvrez tout cela dans l'article.



Bonjour, Pouvez-vous vous présenter ainsi que les membres de votre équipe ?

Je m'appelle Tito Hayunanda et les autres membres de notre Trader Family sont Lorry Marthias, Hendro Sasmito et Levi Giovanni.

Le nom de John Paul est un alias. Pourquoi l'as-tu pris ?

John Paul est en fait notre « Parrain » qui nous a rassemblés en une seule équipe il y a cinq ans. C'est lui qui nous a tout appris sur le Forex. Nous étions des joueurs, et au fil du temps, nous nous sommes consacrés davantage au trading qu'aux affaires. Nous avons pris son nom en reconnaissance de son aide inestimable.

Qu'est-ce qui vous attire dans le Forex et le trading social ?



Il y a trois raisons pour lesquelles nous avons choisi le Forex :

Investissement dans les opportunités à deux sens

Sur le Forex, nous sommes capables de nous adapter aux conditions du marché, qu'elles soient haussières ou baissières. Tout autre investissement nous redonne espoir et nous fait prier pour des augmentations de prix. Nous supposons qu’il est trop dépendant des autres. En bref, ce n'est qu'au Forex que l'on peut vraiment ignorer les conditions économiques et mener des manœuvres pour suivre les fluctuations.



L'investissement le plus liquide

Sur le Forex, nous pouvons rapidement débourser nos fonds chaque fois que nous en avons besoin. Même certains brokers peuvent transférer les fonds en quelques minutes. Son marché ouvert 24h/24 le rend encore plus beau, puisque nous pouvons toujours recevoir le prix actuel du marché sans avoir besoin de négocier avec d'autres.



Investissement à haut rendement

Certains pourraient dire que le Forex est un investissement à haut risque et à haut rendement. Nous croyons que c'est parce qu'ils n'utilisent pas une bonne gestion des risques. S'ils le font, alors cela pourrait devenir un investissement à faible risque et à haut rendement. En un an, nous sommes capables d’obtenir au moins 50 % de rendement. Quel type d'investissement pourrait éventuellement être plus haut que ça ?

Veuillez remarquer que nous disons toujours « investissement » parce que c'est vraiment le cas. Du moins, c'est ainsi que nous le considérons, tandis que la plupart des gens ne le font pas. Ce n'est pas une affaire de « devenir riche rapidement », dans laquelle l’on peut juger les résultats au jour le jour. Cela devient plutôt une affaire de « devenir pauvre-rapidement » pour ceux qui recherchent des profits fabuleux. C'est peut-être la raison pour laquelle nous avons survécu dans cette industrie jusqu'à maintenant. Pour être honnête, nous avons été surpris de savoir qu'il est si difficile de trouver un portefeuille de plus de 2 ans. Étonnamment, notre compte est le plus ancien de MQL5 !



Nous pensons que le trading social est la meilleure solution non seulement pour l'industrie du Forex, mais aussi pour l'ensemble du monde de l'investissement. Il est devenu un investissement entièrement contrôlé. Grâce au trading social, tous les investisseurs sont désormais connectés les uns aux autres, et ils peuvent avoir le plein contrôle de leurs actifs avec leurs propres risques convenables.





Tito Hayunanda, trader et leader de Traders Family



Vous êtes donc une équipe de traders. Mais qui contrôle exactement votre compte géré chez Trading Signals? Est-il géré par une ou plusieurs personnes ?

Le compte actuel sur MQL5.com est géré par moi et Hendro. Cependant, nous combinons nos quatre analyses, afin de pouvoir détecter toutes les opportunités possibles. Après avoir tous fait notre analyse, Hendro et moi choisissons quelle paire trader. Pour la plupart (95 %), nous nous appuyons sur l'analyse technique.

Dans quelle mesure vos prévisions sont-elles différentes de celles des membres de votre équipe ?

Nous faisons tous une analyse technique, puis nous la corrélons avec les nouvelles économiques pour estimer la fourchette quotidienne habituelle. Nous appliquons différentes méthodes - certains d'entre nous utilisent des modèles de graphiques, tandis que d'autres peuvent préférer des modèles de chandeliers. Enfin, nous combinons toutes les analyses et décidons de la meilleure façon d'entrer sur le marché en fonction du rapport risque/rendement. Fondamentalement, nous tradons uniquement que lorsque le risque en vaut la peine.

Je suis sûr que de nombreux traders anticipent déjà ma prochaine question. Quels outils d'analyse technique utilisez-vous ?

Croyez-le ou non, nous n'appliquons que la stratégie la plus basique que tout le monde oublie - niveaux de support et de résistance. Nous utilisons simplement des lignes horizontales et c'est tout.





Hendro Sasmito, analyste en chef de Traders Family



Pourriez-vous s'il vous plaît être plus précis sur la façon dont vous prenez vos décisions ? Supposons que nous soyons aujourd'hui le 1er mai et que je pense que l'EURUSD augmentera de 300 points. Cependant, un de mes coéquipiers pense que la paire va baisser, tandis que le troisième a sa propre idée. Mais finalement, nous sommes toujours en mesure de prendre une décision de trading : « Achetez l'EURUSD avec un Take Profit de 100 points ». Pouvez-vous fournir un tel exemple tiré de votre activité quotidienne ?

Oui nous le pouvons. Supposons que l'un de nous pense que l'EURUSD est toujours dans une tendance haussière avec un mouvement de 70 points basé sur la fourchette quotidienne normale. Mais ensuite, la deuxième personne détecte un modèle de graphique à double sommet. Une fois ce modèle rempli, le mouvement des prix devient plus important, tandis que le risque diminue généralement. Dans ce cas, nous préférons placer un ordre Sell Limit au double niveau supérieur au lieu de suivre la tendance haussière. Fondamentalement, nous faisons un travail intrajournalier, nous ne nous concentrons donc pas vraiment sur les tendances à long terme.

Pourquoi avez-vous choisi ces outils d'analyse plutôt que d'autres (par exemple, Outils de Bill Williams) ? Pensez-vous que votre stratégie est meilleure que les autres ?

Nous utilisons cette stratégie depuis plus de 3 ans maintenant, et elle reste rentable jusqu'à présent. Alors pourquoi la changerions-nous ? De plus, les outils que vous avez mentionnés ne sont pas capables de détecter les changements de fourchette quotidiens et les événements économiques majeurs.





Levi Giovanni, analyste



Pourquoi avez-vous besoin d'un VPS ? Il me semble que tout cela peut être fait par une seule personne, tandis que la majeure partie de l'analyse peut être effectuée par un Expert Advisor.



Une seule personne peut effectuer une bonne analyse et prendre une décision de trading. Mais il y a aussi un côté émotionnel qui compte aussi. C'est pourquoi nous avons toujours besoin des autres membres de l'équipe pour nous rappeler de nous contrôler. Quant aux Expert Advisors, nous constatons que de nombreux traders leur font trop confiance. Mais comme je l'ai déjà dit, aucun robot de trading ou indicateur n'est capable de détecter les changements de fourchette quotidiens. Le travail manuel coûte toujours très cher, n'est-ce pas ?

Vous vous débrouillez très bien depuis longtemps et tirez maintenant beaucoup de profit du trading. Pourquoi avez-vous décidé de diffuser vos signaux de trading et ainsi de partager vos résultats avec d'autres traders ?

Nous sommes des traders et nous avons besoin d'un bon broker. La réputation de l'industrie du Forex s'empire de jour en jour, en particulier dans notre pays (l'Indonésie). Nous voulons simplement prouver que les vrais traders existent réellement, et le trading pour gagner sa vie n'est pas un rêve. Certains pourraient dire que seulement 5 % des traders peuvent survivre dans cette industrie. Espérons qu'en distribuant nos signaux, nous pourrons changer ces 5 % en un nombre plus grand possible. Nous pensons que nous pouvons changer l'image publique actuelle de l'industrie du Forex.





Lorry Marthias, trader



Cependant, vous avez fixé un prix pour votre signal. Avez-vous fait cela délibérément ?

Initialement, le signal était gratuit, mais nous avons reçu des critiques négatives de la part de personnes réagissant avec véhémence à chaque transaction que nous avons effectuée. La plupart d'entre elles ne pouvaient pas se permettre les pertes. Par conséquent, nous avons fixé le prix. Désormais, seuls ceux qui sont prêts à dépenser de l'argent et conscients du risque peuvent suivre notre signal et laisser des commentaires à ce sujet. Mais nous maintenons toujours les frais d'abonnement mensuels au niveau le plus bas possible. Nous ne sommes pas naïfs. Si nous pouvons obtenir un revenu supplémentaire sans effort supplémentaire, nous ne voyons aucune raison de ne pas le faire. En fixant le prix de nos signaux, nous nous sentons plus responsables de chaque transaction que nous effectuons. Cela nous aide à améliorer nos compétences en trading et nous rapproche de notre rêve chéri de devenir des gestionnaires de fonds spéculatifs.

Vous avez mentionné la mauvaise réputation de l'industrie du Forex en Indonésie. Pourquoi ne pas choisir un broker d'un autre pays alors ?

Nous l'avons fait, mais nous avons eu la même expérience. De plus, il est plus pratique de trader localement car nous pouvons simplement visiter le bureau de notre broker en cas de problème. À propos, même un broker international s'est comporté injustement envers nous il y a quelques années.

Supposons que vous ayez beaucoup d'abonnés de différents pays et qu'ils vous demandent de changer de broker pour plus de commodité. Vous conformeriez-vous ?

En effet, beaucoup de nos abonnés nous demandent constamment de changer de broker. Cependant, il serait déraisonnable de notre part de le faire, car les conditions de trading du broker conviennent bien à notre système. Nous nous sentons assez à l'aise avec notre société de courtage actuelle, car elle n'interrompt jamais nos transactions et n'a aucun problème avec les paiements - c'est le plus important.



Merci pour vos réponses intéressantes, Tito. Nous vous souhaitons bonne chance et plein de nouveaux abonnés !



