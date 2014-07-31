Freelance en MQL5.com, el mejor lugar para el desarrollador

Los desarrolladores de asesores comerciales ya no necesitan buscar traders que necesiten expertos, ellos mismos le encontrarán. Y lo que es más, ya los están encontrando, están encargando trabajos y pagando las tareas ya hechas en el servicio Freelance en MQL5.com.



La idea principal del servicio es sencilla: se trata del único lugar donde se encuentran los desarrolladores de asesores comerciales y sus clientes. Freelance les permite saber algo más el uno sobre el otro y organizar el proceso de desarrollo de tal forma que los intereses de cada una de las partes permanezcan protegidos. Como demuestra la experiencia, tanto los traders como los desarrolladores ya hace mucho que necesitan un mecanismo así para interactuar. En los 4 años de existencia del servicio, con su ayuda tres mil traders han pagado más de 10 000 trabajos realizados. Además, la actividad de los traders y los desarrolladores crece sin cesar.





El trabajo en el servicio está organizado según los principios de una subasta: el trader saca a subasta el encargo y los desarrolladores compiten por realizarlo, proponiendo sus condiciones de plazo y precio. Después el trader elige el realizador en concreto, la suma correspondiente queda bloqueada en su cuenta y el desarrollador comienza a ejecutar el encargo.





Todo el trabajo está dividido en etapas, lo que permite al desarrollador comprender mejor el encargo, y al trader controlar al realizador con facilidad. Lo más importante es que cada acción en el transcurso del trabajo quede logeada: el realizador acepta la Tarea Técnica, dicho hecho queda registrado y lo mejor será que el desarrollador cree precisamente la aplicación de esa forma; el cliente recibe el trabajo, este hecho también queda registrado y el dinero es transferido a la cuenta del realizador. Este mecanismo permite aumentar la cantidad de trabajos realizados con éxito, disminuyendo a su vez la cantidad de situaciones conflictivas.





En ese mismo plan se gestiona el trabajo en el servicio, pero esto es sólo una parte del cuadro general.

Infraestructura





Freelance ha sido fundado con la idea de liberar a los desarrolladores de una masa de tareas improductivas, tales como: buscar clientes, hallar la manera de interactuar de modo efectivo durante el cumplimiento del encargo y las operaciones financieras. Todas estas tareas han sido resueltas con éxito.

La Búsqueda de clientes es la tarea más importante para el desarrollador freelance. Hubo una época en la que MQL5.com era visitado por desarrolladores de robots comerciales que iban reuniendo aquí una enorme base de conocimientos. Sin embargo, el desarrollo de la página y su integración en las plataformas comerciales MetaTrader 4/5 fue cambiando la situación paulatinamente. Hoy en día, la principal categoría de visitantes es la de traders comunes sin habilidades en programación. Suelen visitar la página, no para aprender trading algorítmico, sino para conseguir todas sus ventajas. Aquí se pueden descargar, comprar y, por supuesto, encargar aplicaciones comerciales. MQL5.com ya dejó de ser una página para elegidos, ahora propone un trading algorítmico al alcance de todos.

La integración en las plataformas aumenta más aún la cantidad de clientes potenciales para los desarrolladores freelance. Ahora, directamente desde la plataforma comercial de cualquiera de los 7 millones de usuarios se puede descargar una aplicación en Freelance.

La Interacción efectiva con el cliente al realizar el encargo es muy cómoda, se pueden usar comentarios que se agregan al encargo y siempre están disponibles. Dejar un mensaje por cualquiera de ambas partes es una posibilidad excelente de logear toda la correspondencia y hacerlo todo en el mismo lugar. Además, siempre se tiene a mano un chat para resolver de manera operativa las cuestiones más sencillas.





El Pago por el trabajo es una cuestión de tipo financiero que se ha solucionado con un sistema de pago propio. No importa qué usa el comprador: tarjeta de crédito, PayPal o su propio sistema nacional de pago. Puede introducir saldo en su cuenta con ayuda de cualquiera de los múltiples métodos usados.

Los desarrolladores siempre reciben el dinero en su cuenta MQL5.com en créditos que se pueden transferir a PayPal, WebMoney o cuenta bancaria.

De esta forma todas las tareas no relacionadas con la producción ya están resueltas y no inquietan en modo alguno a los desarrolladores. En lugar de ello, se puedo concentrar sólo en lo más importante: la realización del encargo y la obtención de la remuneración. ¿Quiere trabajar también en el mayor mercado de traders? Entonces lea el artículo "Cómo empezar a trabajar en Freelance en MQL5.com".

¡Bienvenido a Freelance en MQL5.com, el mejor lugar para el desarrollador de asesores comerciales!












