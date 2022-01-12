Johnpaul77, Fornitori di segnali: "La nostra strategia rimane redditizia da più di tre anni. Allora perché dovremmo cambiarla?"

Sveliamo un piccolo segreto: I visitatori del sito web MQL5.com trascorrono la maggior parte del loro tempo sulla pagina del segnale Johnpaul77. È un leader di il nostro rating con circa 900 trader abbonati con i fondi totali di $ 5,7 milioni su conti reali. Abbiamo intervistato i fornitori del segnale. Come si è scoperto, ce ne sono quattro! Come vengono distribuiti i compiti tra i membri del team? Quali strumenti tecnici usano? Perché si chiamano John Paul? E infine, in che modo dei gamer indonesiani qualunque sono diventati fornitori del miglior segnale su MQL5.com? Scopri tutto questo nell'articolo.



Ciao ! Potresti per favore presentare te stesso e i membri del tuo team?

Mi chiamo Tito Hayunanda e il resto del nostro team di trader sono Lorry Marthias, Hendro Sasmito e Levi Giovanni.

Il nome di Giovanni Paolo è un alias. Perché l'hai preso?

Giovanni Paolo II è in realtà il nostro "Padre Dio" che ci ha riuniti in un'unica squadra cinque anni fa. È lui che ci ha insegnato tutto sul business Forex. Eravamo giocatori e, con il passare del tempo, siamo più dedicati al trading che al fare affari. Abbiamo preso il suo nome in riconoscimento del suo inestimabile aiuto.

Cosa ti attrae nel Forex e nel social trading?



Ci sono tre motivi per cui abbiamo scelto il Forex:

Opportunità di investimento bidirezionali

Nel Forex, siamo in grado di adattarci alle condizioni di mercato, indipendentemente dal fatto che siano rialziste o ribassiste. Qualsiasi altro investimento ci mette in una condizione di poter solo sperare che i prezzi aumentino. Dipendiamo troppo da altre persone, crediamo. In breve, solo nel Forex possiamo davvero ignorare le condizioni economiche e condurre manovre per seguire le fluttuazioni.



L'investimento più liquido

Nel Forex, possiamo erogare rapidamente i nostri fondi ogni volta che ne abbiamo bisogno. Perfino alcuni broker possono trasferire i fondi in pochi minuti. Il suo mercato 24 ore su 24 lo rende ancora più bello, dal momento che possiamo sempre ricevere il prezzo corrente di mercato senza la necessità di contrattare con gli altri.



Investimento ad alto rendimento

Alcuni potrebbero dire che il Forex è un investimento ad alto rischio e ad alto rendimento. Crediamo che sia vero perché non utilizzano una corretta gestione del rischio. Se lo facessero, allora potrebbe diventare un investimento a basso rischio e ad alto rendimento. In un anno, siamo in grado di ottenere almeno il 50% del rendimento. Che tipo di investimento potrebbe essere più alto di quello?

Si prega di notare che diciamo sempre "investimento" perché lo è davvero. Almeno, è così che lo trattiamo, mentre la maggior parte delle persone non lo fa. Non è un business per "arricchirsi rapidamente", in cui possiamo giudicare i risultati giorno per giorno. Diventa invece un business "get-poor-quickly" per quelli che inseguono profitti favolosi. Forse questo è il motivo per cui siamo sopravvissuti in questo settore fino ad ora. Ad essere onesti, siamo rimasti sorpresi di sappere che è così difficile trovare un portfolio più vecchio di 2 anni. Sorprendentemente, il nostro account è il più vecchio in MQL5!



Noi pensiamo che il social trading sia la soluzione migliore non solo per l'industria Forex, ma anche per l'intero mondo degli investimenti. È cresciuto fino a diventare un investimento completamente controllato. Grazie al social trading, ora tutti gli investitori sono collegati tra loro, e possono avere il pieno controllo dei loro beni con il rischio più adatto.





Tito Hayunanda, trader e leader di Traders Family



Quindi, sei una squadra di commercianti. Ma chi controlla esattamente il tuo account monitorato su Trading Signals? È gestito da una o più persone?

Il conto corrente su MQL5.com è gestito da me e Hendro. Tuttavia, combiniamo l'analisi di tutti e quattro, in modo da essere in grado di rilevare ogni possibili opportunità. Dopo che tutti abbiamo fatto la nostra analisi, Hendro e io scegliamo, quale coppia scambiare. Per la maggior parte (95%), ci affidiamo all'analisi tecnica.

Quanto è diversa la tua previsione rispetto a quella dei membri del tuo team?

Tutti facciamo analisi tecniche, e poi le correliamo con le notizie economiche per stimare il solito range giornaliero. Applichiamo diversi metodi: alcuni di noi usano schemi grafici, mentre altri potrebbero preferire modelli a candelabro. Infine, combiniamo tutte le analisi e decidiamo il modo migliore per entrare nel mercato in base al rapporto rischio/rendimento. Fondamentalmente, facciamo trading solo quando il rischio ne vale la pena.

Sono sicuro che molti trader stanno già anticipando la mia prossima domanda. Quali strumenti di analisi tecnica utilizzate?

Che ci crediate o no, applichiamo solo la strategia più basilare di cui tutti si dimenticano: e livelli di supporto e resistenza. Usiamo solo linee orizzontali e basta.





Hendro Sasmito, capo analista di Traders Family



Potresti per favore essere più specifico su come prendi le tue decisioni? Supponiamo che oggi sia il 1 ° maggio e penso che EURUSD salirà di 300 punti. Tuttavia, uno dei miei compagni di squadra crede che la coppia andrà giù, mentre il terzo ha la sua idea. Ma alla fine, siamo ancora in grado di prendere una decisione di trading: "Acquista EURUSD con Take Profit di 100 punti". Puoi fornire un esempio del genere dalla tua attività quotidiana?

Certo. Supponiamo che uno di noi pensi che EURUSD sia ancora in una tendenza rialzista con il movimento di 70 punti basato sul normale intervallo giornaliero. Ma poi il secondo ragazzo rileva un doppio schema grafico superiore. Dopo che questo modello è stato soddisfatto, il movimento dei prezzi diventa più grande, mentre il rischio di solito diminuisce. In tal caso, preferiamo mettere un ordine Sell Limit al doppio livello superiore invece di seguire la tendenza rialzista. Fondamentalmente, stiamo lavorando intraday, quindi non ci concentriamo davvero sulle tendenze a lungo termine.

Perché hai scelto questi strumenti analitici invece di altri (ad esempio, Bill Williams tools)? Pensi che la tua strategia sia migliore di altre?

Utilizziamo questa strategia da più di 3 anni e finora rimane redditizia. Allora perché dovremmo cambiarla? Inoltre, gli strumenti che hai menzionato non sono in grado di rilevare i cambiamenti giornalieri della gamma e i principali eventi economici.





Levi Giovanni, analista



Perché hai bisogno di un team? Mi sembra che tutto questo possa essere fatto da una sola persona, mentre la maggior parte dell'analisi può essere eseguita da un Expert Advisor.



Una singola persona può condurre una buona analisi e prendere una decisione di trading. Ma c'è anche un lato emotivo che conta. Ecco perché abbiamo sempre bisogno che altri membri del team ci ricordino di controllare noi stessi. Per quanto riguarda gli Expert Advisor, vediamo che molti trader si fidano troppo di loro. Ma come ho già detto, nessun robot commerciale o un indicatore è in grado di rilevare i cambiamenti giornalieri dell'intervallo. Il lavoro manuale è sempre molto costoso, non è vero?

Stai andando molto bene da molto tempo ora ricevendo molto profitto dal trading. Perché hai deciso di distribuire i tuoi segnali di trading e, quindi, condividere i tuoi risultati con altri trader?

Siamo trader e ciò di cui abbiamo bisogno è un buon broker. La reputazione dell'industria Forex sta peggiorando ogni giorno che passa, specialmente nel nostro paese (Indonesia). Vogliamo semplicemente dimostrare che i veri trader esistono davvero e fare trading per vivere non è un sogno. Alcuni potrebbero dire che solo il 5% dei trader può sopravvivere in questo settore. Speriamo che, distribuendo i nostri segnali, possiamo cambiare quel 5% in qualsiasi numero possibile più grande. Crediamo di poter cambiare l'attuale immagine pubblica del settore Forex.





Lorry Marthias, trader



Tuttavia, hai impostato un prezzo per il tuo segnale. L'hai fatto deliberatamente?

Inizialmente, il segnale era gratuito, ma abbiamo ricevuto recensioni negative da parte di persone che hanno reagito con veemenza a ogni operazione che abbiamo fatto. La maggior parte di loro non poteva permettersi le perdite. Pertanto, abbiamo fissato il prezzo. Ora, solo coloro che sono disposti a spendere soldi e consapevoli del rischio possono seguire il nostro segnale e lasciare commenti al riguardo. Ma manteniamo comunque la quota di abbonamento mensile al livello più basso possibile. Non siamo ingenui. Se possiamo ottenere entrate extra senza sforzi extra, non vediamo alcun motivo per non farlo. Valutando i nostri segnali, sentiamo più responsabilità per ogni operazione che facciamo. Questo ci aiuta a migliorare le nostre capacità di trading e ci avvicina al nostro caro sogno di diventare gestori di hedge fund.

Hai menzionato la cattiva reputazione dell'industria Forex in Indonesia. Perché non scegli un broker di un altro paese allora?

L'abbiamo fatto, ma abbiamo avuto un'esperienza simile. Inoltre, è più conveniente fare trading localmente perché possiamo semplicemente visitare l'ufficio del nostro broker in caso di problemi. A proposito, anche un broker internazionale si è comportato ingiustamente nei nostri confronti un paio di anni fa.

Supponiamo che tu abbia molti abbonati da diversi paesi e ti chiedano di cambiare il broker per maggiore comodità. Ti conformerai?

In effetti, molti dei nostri abbonati ci chiedono costantemente di cambiare il broker. Tuttavia, sarebbe irragionevole per noi farlo, poiché le condizioni di trading del broker si adattano bene al nostro sistema. Ci sentiamo abbastanza a nostro agio con la nostra attuale società di intermediazione, dal momento che non interrompono mai le nostre operazioni e non hanno problemi con i pagamenti - questo è il più importante.



Grazie per le tue interessanti risposte, Tito. Ti auguriamo buona fortuna e tanti nuovi iscritti!



