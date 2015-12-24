Johnpaul77 シグナル提供者：「われわれの戦略は3年以上利益をあげている。なぜ変えなくちゃならないんだ?」

小さな秘密を明かします。：MQL5.com ウェブサイトのビジターはほとんどの時間を Johnpaul77 のシグナルページで費やします。それは実アカウントでトータル570万ドルの資金を有する、定期購読者約900人の われわれのレーティングのリーダーです。シグナルの提供者にインタービューします。そこには4人の人物がいることがわかりました。チームメンバー間で任務はどのように割り当てされているのでしょうか？どのようなテクニカルツールを使用しているのでしょうか？なぜかれらは自分達を John Paul と呼ぶのでしょうか？そして最後にインドネシア出身の一般的なゲーマーが MQL5.comでトップシグナルの提供者になったのでしょうか？本稿ですべての答えを見つけてください。





ハロー！ご自身とチームのみなさんをご紹介いただけますか？

私の名前は Tito Hayunanda で、他のトレーダーチームは Lorry Marthias、Hendro Sasmito 、Levi Giovanniです。





John Paul というのは別名です。なぜその名前をつけたのです？

John Paul は実際に5年前に私達をひとつのチームに呼んだ私達の『ゴッドファーザー』なんです。彼は Forex ビジネスについてすべてを教えてくれた人なんですよ。私達はゲーマーでした。時間が経つにつれ、ビジネスよりもトレーディングにうち込んでいきました。彼の貴重な手助けを認めて彼の名前を使わせてもらったのです。





Forex とソーシャルトレーディングでを引きつけたものは何ですか？

Forex を選んだ理由は3つあります。

双方向機会の投資

Forex では、ブルであってもベアであっても市況に対応することができます。他の投資はどれもわれわれに希望を抱かせ、価格上昇を祈らせます。他人に依存しすぎると思うのです。つまり、唯一 Forex で経済状況を無視し変動をフォローするために戦略を実行することができるのです。 もっとも流動性のある投資

Forex では、必要なときにいつでも資金の支払いがされます。数分で資金を転送してくれるブローカーもいるくらいです。24時間マーケットがもっとステキにしてくれます。他人と交渉することなくいつでも現在のマーケット価格を受け取ることができるからです。 ハイリターンの投資

Forex はハイリスク、ハイリターンな投資だと言う人がいます。適切なリスク管理をしていなんだからそうでしょう。適切なリスク管理をしていれば、ローリスク、ハイリターンな投資になるのです。1年後最低でも 50% のリターンを得ることが可能です。それより高いリターンの投資がありますか？

つねに『投資』と言っていることに注意してください。ほんとうにそうだからです。少なくともわれわれはそのように扱っています。ほとんどの人がそうではないですが。毎日結果を判断するような『速く金持ちになる』ビジネスではありません。そのかわりすばらしい利益を追い求める人にとっては『速く貧乏になる』ビジネスになってしまいます。たぶんそれで私達がこの業界でこれまで生き残ってきたのでしょう。正直に言えば、2年以上のポートフォリオを見つけるのがとても難しいことを知って驚いたのです。驚いたことにわれわれのアカウントは MQL5 で最も古いものなんです！

ソーシャルトレーディングは Forex 業界だけでなく投資業界全体にとってベストなソリューションだと思っています。それは完全に管理された投資に成長しました。ソーシャルトレーディングのおかげで投資家は全員がお互いにつながり、自分に適したリスクで完全に資産管理が行えるのです。

Tito Hayunanda トレーダー 「トレーダーファミリー」のリーダー





みなさんはトレーダーのチームなんですね。しかしトレードシグナルでモニターされているアカウントを実際に管理しているのはどなたですか？1人または複数の人が管理しているのですか？

MQL5.com の現在のアカウント管理は私と Hendro が行っています。ただし分析は4人全員のものを組合せているので、可能な機会はすべて検出することができます。全員が分析をしたら Hendro と私がどのペアをトレードするか選びます。ほとんどの部分（95%）でテクニカル分析を行っています。





チームメンバーのだれかと比較してあなたの予測はどのように違っていますか？

全員がテクニカル分析を行い、経済ニュースと関連づけて通常の日次レンジを予測します。異なる方法を採用しています。チャートパターンを使う人もいれば、ろうそく足パターンを好む人もいます。最終的にすべての分析を組合せ、リスク／報酬比を基にマーケットにエンターするベストは方法を決めます。基本的にわれわれがトレードを行うのはリスクがそれに見合うときだけです。





トレーダーの多くはすでに次の質問を予想していると思います。どのテクニカル分析ツールをお使いなのですか？

信じていただけるかわかりませんが、だれもが忘れているもっとも基本的な戦略を使っています。サポートとレジスタンスレベルです。水平ラインを使う、それだけです。

Hendro Sasmito 「トレーダーファミリー」のトップアナリスト





どのように決定するのかもっと具体的にお話ししてもらえますか？今日が5月1日だとします。私は EURUSD が300ポイント上がるだろうと思います。ただチームの1人はそのペアは下がると思っています。また3人目の人は別の考えをしています。それでも最後にはトレードの決定ができるのです。『EURUSD をテイクプロフィット 100 ポイントで買う』です。日々の活動からそういった例を出していただけますか？

いいですよ。われわれの内の1人が EURUSD は通常の日時レンジに基づき変動70ポイントでまだブルトレンドにある、と考えるとします。ただそのとき、2番目の人がダブルトップのチャートパターンを検出します。その後、パターンは達成され、価格変動は大きくなります。そうすると通常リスクは下がります。その場合、われわれはブルトレンドを追うのではなく、ダブルトップのレベルで「指値売り」を出します。基本的にわれわれは日中働いているので長期トレンドにはあまり注目しません。





他のツール（たとえば Bill Williams ツール）ではなくこれら分析ツールを選ぶ理由はなんですか？他の人のよりご自分の戦略の方が優れているとお思いですか？

われわれの戦略は今のところ3年以上利益をあげています。それなのになぜ変更するでしょう？」それにおっしゃったツールは日次レンジの変化や主だった経済イベントを検出することができません。

Levi Giovanni アナリスト





なぜチームが必要ですか？私にはこれはすべて1人でやれることだと思えます。分析のほとんどの部分は Expert Advisor が行うのですから。



1人で優れた分析を行いトレード判断をすることが可能です。ただ同様に問題なの感情的な側面もあります。それが自己管理を思い出すためにわれわれが常に他のメンバーを必要とする理由です。Expert Advisors については、トレーダーの多くが信用しすぎていると思っています。すでにお話したように、売買ロボットやインディケータは日次レンジの変化を検出することができません。マニュアルの作業はつねに非常に高くつきますよね？





みなさんは長期にわたりひじょうにうまくやり、今ではトレーディングからおおくの収益を得ています。なぜご自分のトレードシグナルを分かち合い、結果を他のトレーダーと共有しようと決めたのですか？

われわれはトレーダーです。そして必要なのはすぐれたブローカーです。Forex 業界の評判は日毎に悪くなってきています。特に我々の国（インドネシア）では。私達は単に現実のトレーダーが実際に存在していること、そしてトレーディングで生活することは夢ではないことを証明したいのです。トレーダーのたった 5% だけしかこの業界では生き残れないと言う人もいます。われわれのシグナルを分かち合うことでその 5% をもっと大きな数字に変えることができたら、と思うのです。業界のイマの一般のイメージを変えることができると信じています。

Lorry Marthias トレーダー





でもご自分のシグナルに価格を設定されています。それは意図的にされているのですか？

最初、シグナルは無料でした。でもわれわれが行ったトレードにいちいち熱心に反応する人からネガティブなレビューを受け取ったのです。ほとんどの人は損失を出す余裕がなかったのです。よって価格を設定しました。いまではお金を遣い、リスクを意識する人がわれわれのシグナルをフォローし、それについてのコメントを残してくれます。ただいまでも月次定期購読料金はできるだけ低くしています。私たちは甘くありません。余計な労力を使わず臨時収入を得ることができるなら、そうしない理由はありません。われわれのシグナルを有料にすることで、自分達が行うトレードに対してもっと責任を感じます。それがトレードスキルを上げることに役立ち、ヘッジファンドの幹事会社になるという大切な夢に近づけてくれるのです。





インドネシアでは Forex 業界の評判が悪いとおっしゃいました。それなら別の国のブローカーを選ばれないのですか？

選びました。でも同じようなことになったのです。それに、地元でトレードする方が便利なのです。なぜかというと問題が起こった場合簡単にブローカーを訪ねることができます。ところで、国際的なブローカーも数年前われわれに対して不当なふるまいをしました。





異なる国から多くの定期購読者がいて、その人達がもっと便利なブローカーに変えてほしいと頼んだとします。その要望に応えますか？

実は定期購読者の多くの方がつねにブローカーと変えるように頼んできています。でも、われわれにとっては妥当性がないのです。ブローカーのトレード条件がわれわれのシステムによく適しているからです。今のブローカーで十分快適なのです。彼らは決してわれわれのトレードの邪魔をしないし、支払いについても問題がありませんから。支払はもっと重要な点です。





Tito さん、興味深い解答の数々、ありがとうございました。これからのご活躍をお祈りしています。そしてたくさん新しい定期購読者が増えますように！

以下はシグナルについての役立つと思われる記事です。