Ibt F Volume Mt4

El sistema IBT-F.VOLUME hace uso de dos indicadores, el DeltaIBT y el indicador Fuerza Volumen para operar diversos activos en M5.

El indicador Delta mide la diferencia entre compradores y vendedores, dando un valor cuantitativo de la agresividad de los compradores y vendedores.

En la plataforma MetaTrader4, el Instituto de Inversiones Bursátiles y Trading ha desarrollado el indicador DeltaIBT.

Por otra parte, se utiliza el indicador Fuerza Volumen. El indicador FuerzaVolumen nos permite medir el volumen por tick recorrido, por lo que podemos identificar los momentos de mayor presión en el precio. En este sentido, representamos al indicador FuerzaVolumen mediante histogramas, donde un mayor valor se asocia a una mayor fuerza.

Ahora bien, consideraremos que el indicador FuerzaVolumen toma valores altos cuando supere a su media móvil. De lo contrario, asumimos que el indicador FuerzaVolumen toma valores bajos.

La comparación con su media móvil nos permite evaluar de manera relativa los valores del indicador FuerzaVolumen.

Así pues, la interpretación conjunta de estos dos indicadores nos va a permitir:

1. Identificar posibles cambios en la tendencia del precio, mediante el indicador DeltaIBT.

2. Cuantificar la fuerza del cambio de tendencia, mediante el indicador FuerzaVolumen.

El tipo de operación dependerá del patrón dado analizando el conjunto de los indicadores descritos.

Este Asesor Experto IBT-ATR.120 ha sido optimizado mediante Algoritmo Genético en diversas divisas obteniendo los mejores resultados con los siguientes parámetros en:

GBPCAD.M5 EURUSD.M5 GBPUSD.M5 GBPJPY.M5

PeriodoMedia = 14 PeriodoMedia = 32 PeriodoMedia = 30 PeriodoMedia = 32

CoefSL = 2,25 CoefSL = 2 CoefSL = 3,5 CoefSL = 1,5

CoefTG = 1,25 CoefTG = 4 CoefTG = 2,25 CoefTG = 1,25

Riesgo = 0,5 Riesgo = 0,5 Riesgo = 0,5 Riesgo = 0,5

TF = M5 TF = M5 TF = M5 TF = M5

Con estos parámetros se obtienen las siguientes métricas para una cuenta de 10.000€:

GBPCAD.M5 EURUSD.M5 GBPUSD.M5 GBPJPY.M5

Operaciones = 787 Operaciones = 563 Operaciones = 592 Operaciones = 797

Fiabilidad = 62,26% Fiabilidad = 51,56% Fiabilidad = 61,66% Fiabilidad = 54,58%

Drawdown = 6,45% Drawdown = 7,73% Drawdown = 3,34% Drawdown = 6,88%

PronósticoAnual = 31,05% PronósticoAnual = 71,43% PronósticoAnual = 33,41% PronósticoAnual = 25,15%

Las referencias a rendimientos pasados no son garantía de resultados futuros. La operativa y gestión de los mercados de divisas en las plataformas electrónicas conlleva un riesgo de pérdidas importante. El usuario debe entender y aceptar los riesgos intrínsecos.

El retorno medio esperado depende de la configuración de parámetros de riesgo, del objetivo y del tipo de gestión. Los límites de pérdidas se establecen según la configuración personalizada para cada usuario.



