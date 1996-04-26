Revers Uni

Индикатор разворота цены основанный на анализе трех таймфреймов. Когда вы выбираете параметр PERIOD, индикатор проводит рассчет по выбранному периоду и на два периода выше. Период М30 в рассчетах никак не участвует и его выбирать не рекомендуется. Максимальный верхний период для правильного рассчета применяйте не выше D1, т.к. в него уже войдут периоды  W1 и MN. Период для установки индикатора выбирайте произвольно, а для более точного входа, я рекомендую М1,М5 и М15.
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Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
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Night ghost
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Night Ghost - Arrow indicator for binary options. This is a reliable assistant to you in the future! - No redrawing on the chart -Works great on EUR/USD currency pairs! -Indicator accuracy up to 90% (Especially at night) -No long setup required (Perfectly set up for Binary Options) - Not late signals - The appearance of a signal on the current candle -Perfect for M1 period (No More!) - Eye-friendly candle color (Red and Blue) -Installed Alert Working with it: - Blue arrow shows signa
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Forex Beast Indicator
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EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Daily Candle Predictor
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