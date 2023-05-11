Revers Uni

Индикатор разворота цены основанный на анализе трех таймфреймов. Когда вы выбираете параметр PERIOD, индикатор проводит рассчет по выбранному периоду и на два периода выше. Период М30 в рассчетах никак не участвует и его выбирать не рекомендуется. Максимальный верхний период для правильного рассчета применяйте не выше D1, т.к. в него уже войдут периоды W1 и MN. Период для установки индикатора выбирайте произвольно, а для более точного входа, я рекомендую М1,М5 и М15.