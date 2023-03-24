Mirror channel
- Indicators
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- Version: 2.0
- Updated: 24 March 2023
- Activations: 10
- Канал TMA формирует расчёт зеркальным методом, что позволяет плавно компенсировать пробойные удары и точнее определять разворот, канал имеет дополнительную защиту от сужения, канал имеет ускоритель направляющей с заданными настройками, сигналы появляются на возврате направляющей линии, Версия MTF 2023 позволяет индивидуально настраивать канал на другие временные рамки и разные инструменты, возможны доработки, рекомендуется Gold M1 M5