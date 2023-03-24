Mirror channel

  • Канал TMA формирует расчёт зеркальным методом, что позволяет плавно компенсировать пробойные удары и точнее определять разворот, канал имеет дополнительную защиту от сужения, канал имеет ускоритель направляющей с заданными настройками, сигналы появляются на возврате направляющей линии, Версия MTF 2023 позволяет индивидуально  настраивать канал на другие временные рамки и разные инструменты, возможны доработки, рекомендуется Gold M1 M5


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5 (3)
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