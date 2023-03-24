Mirror channel
- Göstergeler
- Maksim Vointsev
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 24 Mart 2023
- Etkinleştirmeler: 10
- Канал TMA формирует расчёт зеркальным методом, что позволяет плавно компенсировать пробойные удары и точнее определять разворот, канал имеет дополнительную защиту от сужения, канал имеет ускоритель направляющей с заданными настройками, сигналы появляются на возврате направляющей линии, Версия MTF 2023 позволяет индивидуально настраивать канал на другие временные рамки и разные инструменты, возможны доработки, рекомендуется Gold M1 M5