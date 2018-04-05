Elder Momentum

Советник основан на классической трендовой стратегии "Моментум Элдера"

Дополнительные возможности:

  • Фильтр важных новостей
  • Режим невидимки
  • Возможность торговать по тренду
  • Фильтр ложных пересечений сигнальной линии Моментума
  • Отправка уведомлений в мобильный терминал о событиях
    • Регулировка стандартной зеленой зоны (100 пунктов) и отрисовка её на графике

    Описание настроек:

    Группа "Настройки торговли"

    Lot
    		Размер лота
    Profit-to-loss ratio
    		Отношение возможной прибыли к возможному убытку
    Use stealth mode
    		Использовать режим невидимки
    Green zone
    		Размер зеленой зоны в пунктах
    Figure length
    		Количество баров между пересечениями сигнальной линии моментума

     Группа "Отправка уведомлений"

    Timer start hour
    		От указанного часа
    Timer final hour
    		До указанного часа

    Группа "Фильтр новостей" 

    Use news filter
    		Включение фильтра новостей
    Country identifier according to ISO 3166-1
    		Код страны по стандарту ISO
    Difference between server time and local time in hours
    		Разница между серверным и местным временем в часах
    Wait before in minutes
    		Ждать перед выходом новости в минутах
    Wait after in minutes
    		Ждать после выхода новости в минутах

    Группа "Фильтр тренда"

    Use trend filter
    		Использовать фильтр по тренду
    Period for check the trend
    		Период для определения тренда
    Fast EMA Period
    		Период быстрой EMA
    Slow EMA Period
    		Период медленной EMA
    Fast OSMA EMA Period
    		Период быстрой EMA для OSMA
    Slow OSMA EMA Period
    		Период медленной EMA для OSMA
    MACD SMA Period
    		Период MACD для OSMA

    Группа "Настройки индикаторов" 

    Number of bars in history
    		Количество баров в истории
    Working timeframe
    		Рабочий тайм-фрейм
    Momentum: averaging period for indicator calculation
    		Период Momentum
    Momentum: type of price
    		Тип цены
    MA: period of moving average
    		Период скользящей средней
    MA: type of price
    		Тип цены
    MA: averaging method
    		Метод

    Рекомендуемые пары и настройки советника

    Наилучший результат за последние 5 лет советник показал на валютной паре GBPUSD.

    Минимальный депозит при размере лота 0.01 -  500$ (рекомендую 1000$). кредитное плечо 1:500, часовой график.

    = Настройки торговли =

    • Lot=0.1
    • Profit-to-loss ratio=2.9
    • Use stealth mode=false
    • Green Zone=50
    • Figure length=12

    = Отправка уведомлений =

    • Timer start hour= любое ваше значение от 0 до 23
    • Timer final hour=любое ваше значение от 0 до 23

    = Фильтр новостей = 

    • Use news filter=false (на ваш выбор, т.к.  не влияет на результаты тестов)
    • Country identifier according to ISO 3166-1=United Kingdom (код 6 по ISO)
    • Difference between server time and local time in hours=3 (уточняйте у вашего брокера)
    • Wait before in minutes=60 (на ваш выбор)
    • Wait after in minutes=60 (на ваш выбор)

    = Фильтр тренда =

    • Use trend filter=true
    • Period for check the trend=H4
    • Fast EMA Period=6
    • Slow EMA Period=30
    • Fast OSMA EMA Period=14
    • Slow OSMA EMA Period=30
    • MACD SMA Period=9

    = Настройки индикаторов =

    • Number of bars in history=1000
    • Working timeframe=1Hour
    • Momentum: averaging period=13
    • Momentum: type of price=1
    • MA: period of moving average=25
    • MA: type of price=1
    • MA: averaging method=1

    Файл настроек для валютной пары GBP: https://disk.yandex.ru/d/IwvKDh-1f9-uEg

    Советник использует явный контроль открытия баров, поэтому можете использовать только цены открытия для ускорения тестирования.

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    Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
    Pulse Engine
    Jimmy Peter Eriksson
    4.08 (37)
    Experts
    UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
    XT Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    Wave Rider EA MT5
    Adam Hrncir
    4.83 (46)
    Experts
    Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
    Range Breakout EA with Range Filters
    Jimmy Peter Eriksson
    4.55 (22)
    Experts
    UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    Experts
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    The Gold Space
    Ayush V Jain
    5 (3)
    Experts
    Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
    Vexora sera
    Fatima Zohra Ed Dachraoui
    5 (2)
    Experts
    Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.2 (25)
    Experts
    NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.56 (48)
    Experts
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
    XIRO Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    5 (34)
    Experts
    XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
    More from author
    Bollinger and RSI
    Aleksandr Zakhvatkin
    Experts
    A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
    Bollinger Turbo
    Aleksandr Zakhvatkin
    Experts
    Советник основан на популярной стратегии и использованием связки из двух индикаторов: Bollinger Bands + RSI. Добавлена функция добавления новых позиций при определенной просадке. Количество добавляемых позиций и размер просадки регулируются. Описание настроек Группа "Настройки торговли" Lot Size Размер лота Drawdown Просадка TakeProfit Тейк профит Count Счетчик доливок (не более 10) New bar control Включение явного контроля открытия нового бара (для тестера) Группа "Настройки Bollinger B
    Weekly grid
    Aleksandr Zakhvatkin
    Experts
    Советник в начале торговой недели выставляет сетку отложенных ордеров (stop или limit) и пытается достичь недельной прибыли, указанной в настройках. В пятницу, если целевая прибыль не достигнута, то советник в течение дня либо ждет любого положительного или нулевого результата за неделю и закрывает остатки сетки и открытые позиции, либо в последний час торгов принудительно закрывает все. Настройки советника Automatic lot calculation Автоматический расчет лота Risk in automatic lot calculation 
    Gator Trend
    Aleksandr Zakhvatkin
    Experts
    Советник основан на довольно интересной связке двух классических индикаторов: Аллигатор и Стохастик. Стохастик используется на более старшем таймфрейме для фильтрации направления, а сделки открываются по сигналам Аллигатора. Настройки советника Группа "Настройки торговли" lot размер лота new bar control   включить/отключить явный контроль открытия нового бара Группа "Настройки Аллигатора" working timeframe период the period for calculating the jaws период для расчета челюстей horizontal disp
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