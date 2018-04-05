Elder Momentum
- Experts
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Aleksandr ZakhvatkinI am writing Expert Advisors for MT4 and MT5 trading platforms
https://www.mql5.com/ru/users/z.a.m/seller
- Version: 12.0
- Activations: 5
Советник основан на классической трендовой стратегии "Моментум Элдера"
Дополнительные возможности:
- Фильтр важных новостей
- Режим невидимки
- Возможность торговать по тренду
- Фильтр ложных пересечений сигнальной линии Моментума
- Отправка уведомлений в мобильный терминал о событиях
- Регулировка стандартной зеленой зоны (100 пунктов) и отрисовка её на графике
Описание настроек:
Группа "Настройки торговли"
|Lot
|Размер лота
|Profit-to-loss ratio
|Отношение возможной прибыли к возможному убытку
|Use stealth mode
|Использовать режим невидимки
|Green zone
|Размер зеленой зоны в пунктах
|Figure length
|Количество баров между пересечениями сигнальной линии моментума
Группа "Отправка уведомлений"
|Timer start hour
|От указанного часа
|Timer final hour
|До указанного часа
Группа "Фильтр новостей"
|Use news filter
|Включение фильтра новостей
|Country identifier according to ISO 3166-1
|Код страны по стандарту ISO
|Difference between server time and local time in hours
|Разница между серверным и местным временем в часах
|Wait before in minutes
|Ждать перед выходом новости в минутах
|Wait after in minutes
|Ждать после выхода новости в минутах
Группа "Фильтр тренда"
|Use trend filter
|Использовать фильтр по тренду
|Period for check the trend
|Период для определения тренда
|Fast EMA Period
|Период быстрой EMA
|Slow EMA Period
|Период медленной EMA
|Fast OSMA EMA Period
|Период быстрой EMA для OSMA
|Slow OSMA EMA Period
|Период медленной EMA для OSMA
|MACD SMA Period
|Период MACD для OSMA
Группа "Настройки индикаторов"
|Number of bars in history
|Количество баров в истории
|Working timeframe
|Рабочий тайм-фрейм
|Momentum: averaging period for indicator calculation
|Период Momentum
|Momentum: type of price
|Тип цены
|MA: period of moving average
|Период скользящей средней
|MA: type of price
|Тип цены
|MA: averaging method
|Метод
Рекомендуемые пары и настройки советника
Наилучший результат за последние 5 лет советник показал на валютной паре GBPUSD.
Минимальный депозит при размере лота 0.01 - 500$ (рекомендую 1000$). кредитное плечо 1:500, часовой график.
= Настройки торговли =
- Lot=0.1
- Profit-to-loss ratio=2.9
- Use stealth mode=false
- Green Zone=50
- Figure length=12
= Отправка уведомлений =
- Timer start hour= любое ваше значение от 0 до 23
- Timer final hour=любое ваше значение от 0 до 23
= Фильтр новостей =
- Use news filter=false (на ваш выбор, т.к. не влияет на результаты тестов)
- Country identifier according to ISO 3166-1=United Kingdom (код 6 по ISO)
- Difference between server time and local time in hours=3 (уточняйте у вашего брокера)
- Wait before in minutes=60 (на ваш выбор)
- Wait after in minutes=60 (на ваш выбор)
= Фильтр тренда =
- Use trend filter=true
- Period for check the trend=H4
- Fast EMA Period=6
- Slow EMA Period=30
- Fast OSMA EMA Period=14
- Slow OSMA EMA Period=30
- MACD SMA Period=9
= Настройки индикаторов =
- Number of bars in history=1000
- Working timeframe=1Hour
- Momentum: averaging period=13
- Momentum: type of price=1
- MA: period of moving average=25
- MA: type of price=1
- MA: averaging method=1
Файл настроек для валютной пары GBP: https://disk.yandex.ru/d/IwvKDh-1f9-uEg
Советник использует явный контроль открытия баров, поэтому можете использовать только цены открытия для ускорения тестирования.