Weekly grid

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Aleksandr ZakhvatkinI am writing Expert Advisors for MT4 and MT5 trading platforms
https://www.mql5.com/ru/users/z.a.m/seller
- Version: 1.4
- Updated: 24 December 2022
- Activations: 5
Советник в начале торговой недели выставляет сетку отложенных ордеров (stop или limit) и пытается достичь недельной прибыли, указанной в настройках. В пятницу, если целевая прибыль не достигнута, то советник в течение дня либо ждет любого положительного или нулевого результата за неделю и закрывает остатки сетки и открытые позиции, либо в последний час торгов принудительно закрывает все.
Настройки советника
|Automatic lot calculation
|Автоматический расчет лота
|Risk in automatic lot calculation
|Риск при автоматическом расчете лота
|Fixed lot with AutoMM=false
|Фиксированный лот при отключенном автоматическом расчете
|Take profit in points
|Тейк-профиты ордеров в сетке (пункты)
|Grid step in points
|Шаг сетки в пунктах
|Number of orders in one direction
|Количество ордеров в одном направлении
|Grid deviation from the current price in points
|Отступ первого ордера от текущей цены при установке сетки
|Target weekly profit %
|Целевая недельная прибыль
|Grid of limit orders
|Устанавливать сетку из лимитных ордеров
|New bar control
| Включить/отключить явный контроль открытия нового бара
Рекомендации и ограничения
- Депозит от $1000
- Тайм-фрейм любой
- Контроль нового бара включать рекомендуется при тестировании по ценам открытия
В последней версии добавлен явный контроль открытия нового бара, поэтому можно делать предварительное тестирование по ценам открытия для экономии времени.
Советник показывает не плохие результаты на популярных откатных валютных парах.