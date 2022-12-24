Weekly grid

Советник в начале торговой недели выставляет сетку отложенных ордеров (stop или limit) и пытается достичь недельной прибыли, указанной в настройках. В пятницу, если целевая прибыль не достигнута, то советник в течение дня либо ждет любого положительного или нулевого результата за неделю и закрывает остатки сетки и открытые позиции, либо в последний час торгов принудительно закрывает все.

Настройки советника

Automatic lot calculation
Автоматический расчет лота
Risk in automatic lot calculation  Риск при автоматическом расчете лота
Fixed lot with AutoMM=false
Фиксированный лот при отключенном автоматическом расчете
Take profit in points
Тейк-профиты ордеров в сетке (пункты)
Grid step in points
Шаг сетки в пунктах
Number of orders in one direction
Количество ордеров в одном направлении
Grid deviation from the current price in points
Отступ первого ордера от текущей цены при установке сетки
Target weekly profit %
Целевая недельная прибыль
Grid of limit orders
Устанавливать сетку из лимитных ордеров
New bar control   Включить/отключить явный контроль открытия нового бара

Рекомендации и ограничения

  • Депозит от $1000
  • Тайм-фрейм любой
  • Контроль нового бара включать рекомендуется при тестировании по ценам открытия

В последней версии добавлен явный контроль открытия нового бара, поэтому можно делать предварительное тестирование по ценам открытия для экономии времени.

Советник показывает не плохие результаты на популярных откатных валютных парах.

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XIRO Robot MT5
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5 (34)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Ghost Scalper MT5
Thomas Christoph Lipka
5 (1)
Experts
Ghost Scalper MT5 – Precision Breakout Trading for XAUUSD Ghost Scalper MT5 is a fully automated Expert Advisor developed specifically for Gold (XAUUSD) . Instead of constantly searching for trades, Ghost Scalper focuses on selected support-and-resistance breakout setups on the H1 timeframe. The EA analyzes closed candles, checks its internal conditions, and prepares a trade only when a valid setup is detected. LIVE TRADING SIGNAL Ghost Scalper MT5 is also running on a live account. Live Signal:
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Bollinger and RSI
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
Elder Momentum
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник основан на классической трендовой стратегии "Моментум Элдера" Дополнительные возможности: Фильтр важных новостей Режим невидимки Возможность торговать по тренду Фильтр ложных пересечений сигнальной линии Моментума Отправка уведомлений в мобильный терминал о событиях Регулировка стандартной зеленой зоны (100 пунктов) и отрисовка её на графике Описание настроек: Группа "Настройки торговли" Lot Размер лота Profit-to-loss ratio Отношение возможной прибыли к возможному убытку Use stealth
Bollinger Turbo
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник основан на популярной стратегии и использованием связки из двух индикаторов: Bollinger Bands + RSI. Добавлена функция добавления новых позиций при определенной просадке. Количество добавляемых позиций и размер просадки регулируются. Описание настроек Группа "Настройки торговли" Lot Size Размер лота Drawdown Просадка TakeProfit Тейк профит Count Счетчик доливок (не более 10) New bar control Включение явного контроля открытия нового бара (для тестера) Группа "Настройки Bollinger B
Gator Trend
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник основан на довольно интересной связке двух классических индикаторов: Аллигатор и Стохастик. Стохастик используется на более старшем таймфрейме для фильтрации направления, а сделки открываются по сигналам Аллигатора. Настройки советника Группа "Настройки торговли" lot размер лота new bar control   включить/отключить явный контроль открытия нового бара Группа "Настройки Аллигатора" working timeframe период the period for calculating the jaws период для расчета челюстей horizontal disp
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