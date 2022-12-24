Weekly grid

Советник в начале торговой недели выставляет сетку отложенных ордеров (stop или limit) и пытается достичь недельной прибыли, указанной в настройках. В пятницу, если целевая прибыль не достигнута, то советник в течение дня либо ждет любого положительного или нулевого результата за неделю и закрывает остатки сетки и открытые позиции, либо в последний час торгов принудительно закрывает все.

Настройки советника

Automatic lot calculation

Автоматический расчет лота Risk in automatic lot calculation Риск при автоматическом расчете лота Fixed lot with AutoMM=false

Фиксированный лот при отключенном автоматическом расчете Take profit in points

Тейк-профиты ордеров в сетке (пункты) Grid step in points

Шаг сетки в пунктах Number of orders in one direction

Количество ордеров в одном направлении Grid deviation from the current price in points

Отступ первого ордера от текущей цены при установке сетки Target weekly profit %

Целевая недельная прибыль Grid of limit orders

Устанавливать сетку из лимитных ордеров New bar control Включить/отключить явный контроль открытия нового бара



Рекомендации и ограничения

Депозит от $1000

Тайм-фрейм любой

Контроль нового бара включать рекомендуется при тестировании по ценам открытия



В последней версии добавлен явный контроль открытия нового бара, поэтому можно делать предварительное тестирование по ценам открытия для экономии времени.

Советник показывает не плохие результаты на популярных откатных валютных парах.