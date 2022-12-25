Bollinger Turbo

Советник основан на популярной стратегии и использованием связки из двух индикаторов: Bollinger Bands + RSI.

Добавлена функция добавления новых позиций при определенной просадке. Количество добавляемых позиций и размер просадки регулируются.

Описание настроек

Группа "Настройки торговли"

Lot Size
Размер лота
Drawdown
Просадка
TakeProfit
Тейк профит
Count
Счетчик доливок (не более 10)
New bar control Включение явного контроля открытия нового бара (для тестера)

Группа "Настройки Bollinger Bands"

Bands period
Период RSI
Bands line period
Период средней
Bands shift
Смещение по горизонтали
Bands deviation
Стандартное отклонение
Bands applied price
Тип цены

 Группа "Настройки RSI"

RSI period
Период RSI
RSI line period
Период средней
RSI applied price
Тип цены

Рекомендации и ограничения

  • EURCAD, NZDCAD, CADCHF, NZDUSD, AUDCHF, AUDNZD,USDCHF
  • депозит от $1000
  • торговля ведется только на одной паре

Советник может использовать явный контроль баров, поэтому для экономии времени можно проводить оптимизацию по ценам открытия.

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Aleksandr Zakhvatkin
Experts
A trending strategy using a combination of two popular indicators Bollinger Bands and RSI provides reliable signals. The logic of the advisor Entering a short position is carried out when the price touches the upper Bollinger band, while the RSI indicator should be in the overbought zone, i.e. above level 70. Entering a long position is carried out when the price touches the lower Bollinger band, while the RSI indicator should be in the oversold zone, ie below level 30. It is possible to tran
Elder Momentum
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник основан на классической трендовой стратегии "Моментум Элдера" Дополнительные возможности: Фильтр важных новостей Режим невидимки Возможность торговать по тренду Фильтр ложных пересечений сигнальной линии Моментума Отправка уведомлений в мобильный терминал о событиях Регулировка стандартной зеленой зоны (100 пунктов) и отрисовка её на графике Описание настроек: Группа "Настройки торговли" Lot Размер лота Profit-to-loss ratio Отношение возможной прибыли к возможному убытку Use stealth
Weekly grid
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник в начале торговой недели выставляет сетку отложенных ордеров (stop или limit) и пытается достичь недельной прибыли, указанной в настройках. В пятницу, если целевая прибыль не достигнута, то советник в течение дня либо ждет любого положительного или нулевого результата за неделю и закрывает остатки сетки и открытые позиции, либо в последний час торгов принудительно закрывает все. Настройки советника Automatic lot calculation Автоматический расчет лота Risk in automatic lot calculation 
Gator Trend
Aleksandr Zakhvatkin
Experts
Советник основан на довольно интересной связке двух классических индикаторов: Аллигатор и Стохастик. Стохастик используется на более старшем таймфрейме для фильтрации направления, а сделки открываются по сигналам Аллигатора. Настройки советника Группа "Настройки торговли" lot размер лота new bar control   включить/отключить явный контроль открытия нового бара Группа "Настройки Аллигатора" working timeframe период the period for calculating the jaws период для расчета челюстей horizontal disp
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