Bollinger Turbo
- Experts
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Aleksandr ZakhvatkinI am writing Expert Advisors for MT4 and MT5 trading platforms
https://www.mql5.com/ru/users/z.a.m/seller
- Version: 1.5
- Updated: 25 December 2022
- Activations: 5
Советник основан на популярной стратегии и использованием связки из двух индикаторов: Bollinger Bands + RSI.
Добавлена функция добавления новых позиций при определенной просадке. Количество добавляемых позиций и размер просадки регулируются.
Описание настроек
Группа "Настройки торговли"
|Lot Size
|Размер лота
|Drawdown
|Просадка
|TakeProfit
|Тейк профит
|Count
|Счетчик доливок (не более 10)
|New bar control
|Включение явного контроля открытия нового бара (для тестера)
Группа "Настройки Bollinger Bands"
|Bands period
|Период RSI
|Bands line period
|Период средней
|Bands shift
|Смещение по горизонтали
|Bands deviation
|Стандартное отклонение
|Bands applied price
|Тип цены
Группа "Настройки RSI"
|RSI period
|Период RSI
|RSI line period
|Период средней
|RSI applied price
|Тип цены
Рекомендации и ограничения
- EURCAD, NZDCAD, CADCHF, NZDUSD, AUDCHF, AUDNZD,USDCHF
- депозит от $1000
- торговля ведется только на одной паре
Советник может использовать явный контроль баров, поэтому для экономии времени можно проводить оптимизацию по ценам открытия.