True ATR

Всем привет. Представляю Вашему вниманию Индикатор TRUE ATR. 

Так же есть данный индикатор для mt4 https://www.mql5.com/ru/market/product/82414

Данный индикатор работает на всех рынках.

TRUE ATR высчитывает среднестатистическое движение инструмента за 1 день и показывает сколько в инструменте осталось энергии внутри дня.

В отличие от классического индикатора АТР которые без разбора учитывает все бары(свечи), TRUE ATR при расчете среднестатистического движения инструмента использует ближайших 5 торговых дней без учета паранормальных больших и малых баров (свечей). Так же не учитываются ГИПЕР большие бары (свечи) от 3-х АТР.

Параметры:

  • Paranormal big bar: 1.7 - Коэффициент Паранормально большого бара. Если бар больше среднестатистического на 1.7, то определяется как Паранормально большой бар и в расчет не берется.
  • Paranormal small bar:  0.7 - Коэффициент Паранормально малого бара. Если бар меньше среднестатистического на 0.7, то определяется как Паранормально малый бар и в расчет не берется.
  • Change color on red:  50% - Сменить цвет на красный при прохождении более 50 % внутри дня от среднестатистического движения инструмента.
  • Calculate_from: 

daily high and low -  Расчет внутридневной энергии происходит по текущему дневному Hi и Low.

the previous day's closing price -  Точка отсчета ATR начинается от цены закрытия предыдущего дня. Если был ГЭП, то он тоже учитывается. Чем дальше от точки отсчета, тем больше процент потраченной внутридневной энергии и наоборот. 

the opening price of the day  -   Точка отсчета ATR начинается от цены открытия текущего дня. Чем цена дальше от точки отсчета, тем больше процент потраченной внутридневной энергии и наоборот.

  • Show spread: True - Показывать на графике текущий Спред.
  • Text color: Black - Цвет текста на графике.
  • Font size: 15 - Размер шрифта на графике.
  • Text position:  Расположение информации на графике

Upper left corner - Верхний левый угол

Lower left corner - Нижний левый угол

Upper right corner - Верхний правый угол

Lower right corner - Нижний правый угол


Показатели на графике:

  • ATR - среднестатистический ATR за 5 торговых дней без учета паранормальных больших и малых баров (свечей).
  • cuATR -  процент потраченной внутридневной энергии.(Меняет цвет на красный если больше параметра  Change color on red).
  • Spread - Спред.

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    BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
    Reversion King Indicator
    Eugen-alexandru Zibileanu
    5 (6)
    Indicators
    A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
    Market Structure Order Block Dashboard MT5
    Prime Horizon
    5 (9)
    Indicators
    Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an MT5 indicator designed for traders who want to read market structure and the main price reaction zones directly on the chart. It combines BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Liquidity, Kill Zones, Volume Profile, and a compact dashboard for quick analysis. This indicator targets traders who use market structure, ICT and Smart Money concepts as a decision framework. It can help spot trend continuations, possible reversals, price imbala
    The Oracle Pro
    Ottaviano De Cicco
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    The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
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    FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
    Currency Strength Wizard MT5
    Oleg Rodin
    5 (1)
    Indicators
    Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
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    True ATR mt4
    Boris Tikhanovich
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