Всем привет. Представляю Вашему вниманию Индикатор TRUE ATR.

Так же есть данный индикатор для mt4 https://www.mql5.com/ru/market/product/82414

Данный индикатор работает на всех рынках.

TRUE ATR высчитывает среднестатистическое движение инструмента за 1 день и показывает сколько в инструменте осталось энергии внутри дня.

В отличие от классического индикатора АТР которые без разбора учитывает все бары(свечи), TRUE ATR при расчете среднестатистического движения инструмента использует ближайших 5 торговых дней без учета паранормальных больших и малых баров (свечей). Так же не учитываются ГИПЕР большие бары (свечи) от 3-х АТР.

Параметры:

Paranormal big bar: 1.7 - Коэффициент Паранормально большого бара. Если бар больше среднестатистического на 1.7, то определяется как Паранормально большой бар и в расчет не берется.

1.7 - Paranormal small bar: 0 .7 - Коэффициент Паранормально малого бара. Если бар меньше среднестатистического на 0.7, то определяется как Паранормально малый бар и в расчет не берется.

Change color on red: 50% - Сменить цвет на красный при прохождении более 50 % внутри дня от среднестатистического движения инструмента.

Calculate_from:

daily high and low - Расчет внутридневной энергии происходит по текущему дневному Hi и Low.

the previous day's closing price - Точка отсчета ATR начинается от цены закрытия предыдущего дня. Если был ГЭП, то он тоже учитывается. Чем дальше от точки отсчета, тем больше процент потраченной внутридневной энергии и наоборот.

the opening price of the day - Точка отсчета ATR начинается от цены открытия текущего дня. Чем цена дальше от точки отсчета, тем больше процент потраченной внутридневной энергии и наоборот.

Show spread: True - Показывать на графике текущий Спред.

True Показывать на графике текущий Спред. Text color: Black - Цвет текста на графике.

Black - Цвет текста на графике. Font size: 15 - Размер шрифта на графике.

15 - Размер шрифта на графике. Text position: Расположение информации на графике

Upper left corner - Верхний левый угол

Lower left corner - Нижний левый угол

Upper right corner - Верхний правый угол

Lower right corner - Нижний правый угол





Показатели на графике: