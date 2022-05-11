SynchroObject

MT4に表示している同一通貨ペアのチャート上で、水平線や垂直線、トレンドラインなどのオブジェクトを同期します。

このインジケーターを使うと、１つの時間足で作成した水平線などのオブジェクトが、同一通貨ペアの他のチャートにも同じオブジェクトが作成されるようになります。また、作成後の移動、プロパティ変更、削除なども同期することができます。


■チャートオブジェクトが同期されるケース

 ・チャートオブジェクトの作成

・チャートオブジェクトのスタイル変更(色、太さなど)

・チャートオブジェクトの移動

・チャートオブジェクトの削除


■対応しているチャートオブジェクト

 以下24のオブジェクトに対応しています。

・水平線
・垂直線
・トレンドライン
・平行チャネル
・フィボナッチリトレースメント
・フィボナッチ・エクスパンション
・フィボナッチ・チャネル
・フィボナッチ・タイムゾーン
・フィボナッチ・ファン
・フィボナッチ・アーク
・角度によるトレンドライン
・アンドリューズ・ピットフォーク
・標準偏差チャネル
・線形回帰チャネル
・サイクルライン
・三角形
・長方形
・楕円
・ギャン・ライン
・ギャン・ファン
・ギャン・グリッド
・テキスト
・ラベル
・矢印


■パラメータ

パラメータ 初期値 説明
HTFView true 上位時間足に表示
ENABLE_HLINE true
水平線の同期を有効にする
ENABLE_VLINE true
垂直線の同期を有効にする
ENABLE_TREND true
トレンドラインの同期を有効にする
ENABLE_CHANEL true
平行チャネルの同期を有効にする
ENABLE_PITCHFORK true
アンドリューズ・ピットフォークの同期を有効にする
ENABLE_TRIANGLE true
三角形の同期を有効にする
ENABLE_FIBOCHANNEL true
フィボナッチ・チャネルの同期を有効にする
ENABLE_EXPANSION true
フィボナッチ・エクスパンションの同期を有効にする
ENABLE_FIBO true
フィボナッチリトレースメントの同期を有効にする
ENABLE_TRENDBYANGLE true
角度によるトレンドラインの同期を有効にする
ENABLE_CYCLES true
サイクルラインの同期を有効にする
ENABLE_STDDEVCHANNEL true
標準偏差チャネルの同期を有効にする
ENABLE_REGRESSION true
線形回帰チャネルの同期を有効にする
ENABLE_RECTANGLE true
長方形の同期を有効にする
ENABLE_ELLIPSE true
楕円の同期を有効にする
ENABLE_FIBOTIMES true
フィボナッチ・タイムゾーンの同期を有効にする
ENABLE_FIBOFAN true
フィボナッチ・ファンの同期を有効にする
ENABLE_FIBOARC true
フィボナッチ・アークの同期を有効にする
ENABLE_GANNLINE true
ギャン・ラインの同期を有効にする
ENABLE_GANNFAN true
ギャン・ファンの同期を有効にする
ENABLE_GANNGRID true
ギャン・グリッドの同期を有効にする
ENABLE_TEXT true
テキストの同期を有効にする
ENABLE_LABEL true
ラベルの同期を有効にする
ENABLE_ARROW true
矢印の同期を有効にする
TFColorChange true 時間足毎に色を変更
TFColor1 clrWhite 1分足の色
TFColor2 clrYellow 5分足の色
TFColor3 clrLimeGreen 15分足の色
TFColor4 clrAqua 30分足の色
TFColor5 clrDeepSkyBlue 1時間足の色
TFColor6 clrDeepPink 4時間足の色
TFColor7 clrLime 日足の色
TFColor8 clrViolet 週足の色
TFColor9 clrRed 月足の色
ENABLE_OBJECT_CREATE true オブジェクトの作成を同期する
ENABLE_OBJECT_CHANGE true オブジェクトの変更を同期する
ENABLE_OBJECT_DELETE true オブジェクトの削除を同期する
btnSynchroView true 設定切替ボタンを表示する
btnFont ＭＳ ゴシック ボタンのフォント
btnFontSize 9 ボタンのフォントサイズ
btnColor_text_t clrBlack ボタンテキストの色(true)
btnColor_text_f clrLightGray ボタンテキストの色(false)
btnColor_bg_t clrPowderBlue ボタン背景の色(true)
btnColor_bg_f clrGray ボタン背景の色(false)
btnColor_border_t clrDeepSkyBlue ボタン枠線の色(true)
btnColor_border_f clrWhite ボタン枠線の色(false)
btnTextCreate Sync(Create) 作成同期切替ボタンのテキスト
btnTextChange Sync(Change) 変更同期切替ボタンのテキスト
btnTextDelete Sync(Delete) 削除同期切替ボタンのテキスト
btnTextHTFView HighTimeFrameView 上位時間足反映切替ボタンのテキスト
btnTextTFColor ColorChange 時間足毎の色変更切替ボタンのテキスト
btnScaleCreate 10,30,120,20 作成同期切替ボタンの位置とサイズ (X,Y,W,H)
btnScaleChange 10,55,120,20 変更同期切替ボタンの位置とサイズ  (X,Y,W,H)
btnScaleDelete 10,80,120,20 削除同期切替ボタンの位置とサイズ (X,Y,W,H)
btnScaleHTFView 10,105,120,20 上位時間足反映切替ボタンの位置とサイズ(X,Y,W,H)
btnScaleTFColor 10,130,120,20 時間足毎の色変更切替ボタンの位置とサイズ(X,Y,W,H)
prefix 12541125 インジケーター識別子
spltxt _ 区切り文字


■上位時間足での表示設定 

下位の時間足で作成したオブジェクトを上位の時間足に表示するかどうかの設定です。

デフォルトでは表示する設定(false)になっています。


■オブジェクト別同期設定

オブジェクト別に同期するか否かの設定を行うことが出来ます。

デフォルトでは対応しているすべてのオブジェクトが同期する設定(true)となっています。


■時間足毎に色を変更

作成した時間足毎にオブジェクトの色を分けることが出来ます。


■動作別同期設定

作成、変更、削除の同期を行うかどうかを設定できます。


■簡単設定切り替えボタン設定

オブジェクトの作成、変更、削除の同期、上位の時間足へのオブジェクトの表示、時間足毎の色分けの それぞれのON(True)、OFF(False)の設定をボタンクリックで簡単に切り替えることが出来ます。

いったんこの時間足のこのオブジェクトだけ削除したい、このオブジェクトは上位足に反映させたくない等の場合、プロパティの設定画面を開いて設定を変えるのはちょっと面倒ですよね。

ボタンクリックだけで設定が切り替えられれば、状況に合わせて柔軟かつ簡単に設定の切り替えができるのでストレスが減ると思います。

ボタンの色(文字、背景、枠)、位置、サイズ、ボタンのテキストはパラメータで自由に変更可能できるため、ボタンの外観と配置は100%カスタマイズ可能です。

また「設定切替ボタンを表示する」をfalseにするとボタン自体を非表示にすることが出来ます。


■ご利用上の注意点

※1.オブジェクト名から作成した時間足や当インジケーターで作成されたものかどうかなどを識別しているため、オブジェクト名は基本的に変更をしないで下さい。

※2.パラメーターの「インジケーター識別子」「区切り文字」は当インジケーターのオブジェクト作成後に変更しないで下さい。

※1の理由と同じで、オブジェクトが正常に判別が出来なくなるためです。

変更が必要な例外的なケースとして、確率的にほぼ考えられませんが、他のインジケーターで生成されたオブジェクト名などと被ってしまうような場合です。

こういった場合には、「インジケーター識別子」「区切り文字」を変更することで対応が可能です。

※3.当インジケーターはMT4専用となります。MT5では動作確認を行っていないため動作保証対象外です。

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Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicators
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Scalper Vault
Oleg Rodin
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Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
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Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicators
Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
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