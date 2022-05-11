SynchroObject

MT4に表示している同一通貨ペアのチャート上で、水平線や垂直線、トレンドラインなどのオブジェクトを同期します。

このインジケーターを使うと、１つの時間足で作成した水平線などのオブジェクトが、同一通貨ペアの他のチャートにも同じオブジェクトが作成されるようになります。また、作成後の移動、プロパティ変更、削除なども同期することができます。





■チャートオブジェクトが同期されるケース



・チャートオブジェクトの作成 ・チャートオブジェクトのスタイル変更(色、太さなど)

・チャートオブジェクトの移動

・チャートオブジェクトの削除





■対応しているチャートオブジェクト



以下24のオブジェクトに対応しています。

・水平線

・垂直線

・トレンドライン

・平行チャネル

・フィボナッチリトレースメント

・フィボナッチ・エクスパンション

・フィボナッチ・チャネル

・フィボナッチ・タイムゾーン

・フィボナッチ・ファン

・フィボナッチ・アーク

・角度によるトレンドライン

・アンドリューズ・ピットフォーク

・標準偏差チャネル

・線形回帰チャネル

・サイクルライン

・三角形

・長方形

・楕円

・ギャン・ライン

・ギャン・ファン

・ギャン・グリッド

・テキスト

・ラベル

・矢印





■パラメータ



パラメータ 初期値 説明 HTFView true 上位時間足に表示 ENABLE_HLINE true

水平線の同期を有効にする ENABLE_VLINE true

垂直線の同期を有効にする ENABLE_TREND true

トレンドラインの同期を有効にする ENABLE_CHANEL true

平行チャネルの同期を有効にする ENABLE_PITCHFORK true

アンドリューズ・ピットフォークの同期を有効にする ENABLE_TRIANGLE true

三角形の同期を有効にする ENABLE_FIBOCHANNEL true

フィボナッチ・チャネルの同期を有効にする ENABLE_EXPANSION true

フィボナッチ・エクスパンションの同期を有効にする ENABLE_FIBO true

フィボナッチリトレースメントの同期を有効にする ENABLE_TRENDBYANGLE true

角度によるトレンドラインの同期を有効にする ENABLE_CYCLES true

サイクルラインの同期を有効にする ENABLE_STDDEVCHANNEL true

標準偏差チャネルの同期を有効にする ENABLE_REGRESSION true

線形回帰チャネルの同期を有効にする ENABLE_RECTANGLE true

長方形の同期を有効にする ENABLE_ELLIPSE true

楕円の同期を有効にする ENABLE_FIBOTIMES true

フィボナッチ・タイムゾーンの同期を有効にする ENABLE_FIBOFAN true

フィボナッチ・ファンの同期を有効にする ENABLE_FIBOARC true

フィボナッチ・アークの同期を有効にする ENABLE_GANNLINE true

ギャン・ラインの同期を有効にする ENABLE_GANNFAN true

ギャン・ファンの同期を有効にする ENABLE_GANNGRID true

ギャン・グリッドの同期を有効にする ENABLE_TEXT true

テキストの同期を有効にする ENABLE_LABEL true

ラベルの同期を有効にする ENABLE_ARROW true

矢印の同期を有効にする TFColorChange true 時間足毎に色を変更 TFColor1 clrWhite 1分足の色 TFColor2 clrYellow 5分足の色 TFColor3 clrLimeGreen 15分足の色 TFColor4 clrAqua 30分足の色 TFColor5 clrDeepSkyBlue 1時間足の色 TFColor6 clrDeepPink 4時間足の色 TFColor7 clrLime 日足の色 TFColor8 clrViolet 週足の色 TFColor9 clrRed 月足の色 ENABLE_OBJECT_CREATE true オブジェクトの作成を同期する ENABLE_OBJECT_CHANGE true オブジェクトの変更を同期する ENABLE_OBJECT_DELETE true オブジェクトの削除を同期する btnSynchroView true 設定切替ボタンを表示する btnFont ＭＳ ゴシック ボタンのフォント btnFontSize 9 ボタンのフォントサイズ btnColor_text_t clrBlack ボタンテキストの色(true) btnColor_text_f clrLightGray ボタンテキストの色(false) btnColor_bg_t clrPowderBlue ボタン背景の色(true) btnColor_bg_f clrGray ボタン背景の色(false) btnColor_border_t clrDeepSkyBlue ボタン枠線の色(true) btnColor_border_f clrWhite ボタン枠線の色(false) btnTextCreate Sync(Create) 作成同期切替ボタンのテキスト btnTextChange Sync(Change) 変更同期切替ボタンのテキスト btnTextDelete Sync(Delete) 削除同期切替ボタンのテキスト btnTextHTFView HighTimeFrameView 上位時間足反映切替ボタンのテキスト btnTextTFColor ColorChange 時間足毎の色変更切替ボタンのテキスト btnScaleCreate 10,30,120,20 作成同期切替ボタンの位置とサイズ (X,Y,W,H) btnScaleChange 10,55,120,20 変更同期切替ボタンの位置とサイズ (X,Y,W,H) btnScaleDelete 10,80,120,20 削除同期切替ボタンの位置とサイズ (X,Y,W,H) btnScaleHTFView 10,105,120,20 上位時間足反映切替ボタンの位置とサイズ(X,Y,W,H) btnScaleTFColor 10,130,120,20 時間足毎の色変更切替ボタンの位置とサイズ(X,Y,W,H) prefix 12541125 インジケーター識別子 spltxt _ 区切り文字





■上位時間足での表示設定



下位の時間足で作成したオブジェクトを上位の時間足に表示するかどうかの設定です。

デフォルトでは表示する設定(false)になっています。





■オブジェクト別同期設定



オブジェクト別に同期するか否かの設定を行うことが出来ます。

デフォルトでは対応しているすべてのオブジェクトが同期する設定(true)となっています。





■時間足毎に色を変更



作成した時間足毎にオブジェクトの色を分けることが出来ます。





■動作別同期設定



作成、変更、削除の同期を行うかどうかを設定できます。





■簡単設定切り替えボタン設定



オブジェクトの作成、変更、削除の同期、上位の時間足へのオブジェクトの表示、時間足毎の色分けの それぞれのON(True)、OFF(False)の設定をボタンクリックで簡単に切り替えることが出来ます。

いったんこの時間足のこのオブジェクトだけ削除したい、このオブジェクトは上位足に反映させたくない等の場合、プロパティの設定画面を開いて設定を変えるのはちょっと面倒ですよね。

ボタンクリックだけで設定が切り替えられれば、状況に合わせて柔軟かつ簡単に設定の切り替えができるのでストレスが減ると思います。

ボタンの色(文字、背景、枠)、位置、サイズ、ボタンのテキストはパラメータで自由に変更可能できるため、ボタンの外観と配置は100%カスタマイズ可能です。

また「設定切替ボタンを表示する」をfalseにするとボタン自体を非表示にすることが出来ます。





■ご利用上の注意点



※1.オブジェクト名から作成した時間足や当インジケーターで作成されたものかどうかなどを識別しているため、オブジェクト名は基本的に変更をしないで下さい。



※2.パラメーターの「インジケーター識別子」「区切り文字」は当インジケーターのオブジェクト作成後に変更しないで下さい。



※1の理由と同じで、オブジェクトが正常に判別が出来なくなるためです。



変更が必要な例外的なケースとして、確率的にほぼ考えられませんが、他のインジケーターで生成されたオブジェクト名などと被ってしまうような場合です。

こういった場合には、「インジケーター識別子」「区切り文字」を変更することで対応が可能です。

※3.当インジケーターはMT4専用となります。MT5では動作確認を行っていないため動作保証対象外です。