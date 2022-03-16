Painel Aurora B3

Painel informativo para day trade.

Funciona em conta NETTING ou conta HEDGE.

Tem a possibilidade de separar as infomrações dos trades conforme o número mágico de cada EA.

Foi desenhado para melhor funcionamento no mercado futuro da B3.

Durante as operações, o painel faz a plotagem das linhas de preço, stoploss e takeprofit (gain).

Possui informações de volume, preço médio, lucro e stops.

Mostra o histórico de ganhos diário, semanal, mensal e anual.