LinesSegment

万能线段划分指标简介：

万能线段划分是依照两根相互缠绕的均线，依金死叉为标准，将金死叉两边的高低点进行连接开成线段划分。本指标可以设定不同参数多级别叠加使用。

万能分段的原理：

在任意一组均线组成的均线系统中，均线之间的相互缠绕，形成的金死叉是有位次关系的。这点，作者在这里算是首次对外公开这个秘密。上图的均线系统中，走势处于一个较大级别的振荡行情中，均线之间相互缠绕比较频繁，金死叉的数量较多，所以，情况比较复杂。

我们知道，均线可按其周期大小进行位次排序。上图均线依照周期从小到大排序为：MA10,MA30,MA60,MA144,MA233，依照这组均线的位次关系，将每相邻两根均线金死叉做上标注。如：MA10&MA30金死叉标注为“1”，MA30&MA60金死叉标注为“2”，MA60&MA144金死叉标注为“3”，MA144&MA233金死叉标注为“4”。我们将两相邻均线金死叉完全标注完毕后，发现图上还有部份金死叉并未被标注到，这些未被标注到的金死叉全部是非相邻均线之间发生的金死叉。我们依照以上方法，可以识别出均线组之间金死叉的级别位次关系。市场行情的发展是依照此级别位次关系，从小到大依次演化发展而来的。我们将相邻均线缠绕产生的金死叉视之为“有效金死叉”，非相邻均线缠绕产生的金死叉视之为“无效金死叉”。

我们通过以上方法对均线系统的金死叉进行标注后，市场的波动节奏立即变得清晰起来。我们可以通过有效金死叉的级别位次关系，了解走势的当下正处在什么级别？走势的当下正处在多头还是空头行情中？当然也可以依照级别的位次规律，推演出未来行情的各种可能发展方向。同时依此来区分当前均线是否为有效支撑或有效压力。

说明了均线系统中的“有效金死叉”问题。并可依照均线的周期顺序排列后，两相邻均线金死叉进行级别位次的标注。走势的当下状态立即清晰起来。如果我们再进一步，将这标注出来的金死叉级别按其位次，将金叉前面的最低点与金叉后面的最高点连线，将死叉前面的最高点与死叉后面的最低点连线。为了便于沟通。我们将这些连线统称为“线段”。



万能分段指标建议和下面几个指标一起使用：