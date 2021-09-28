Himera

Две стратегии в одном Советнике. Стратегия_1 хорошо работает во флэте по Н1-Н4, Стратегия_2 дает хорошие результаты при тренде. 

Работа советника подробно показана в видео внизу. Убыточные ордера закрываются прибыльными ордерами, что уменьшает просадку. В Стратегии_2 одновременно с сеткой  против тренда строится сетка по тренду, прибыльная сетка компенсирует просадку. Прибыльную сетку можно закрывать самим на максимумах, или выбрать для неё Take Profit на уровне сопротивления, поддержки, границе канала, или доверьте это советнику.

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Two strategies in one Expert Advisor. Strategy_1 works well in the flat on H1-H4, Strategy_2 gives good results when trending.
The work of the Expert Advisor is shown in detail in the video below. Losing orders are closed with profitable orders, which reduces the drawdown. In Strategy_2, simultaneously with the grid against the trend, the grid is built according to the trend, the profitable grid compensates for the drawdown. You can close the profitable grid yourself at the highs, or choose Take Profit for it at the level of resistance, support, channel border, or entrust it to the Expert Advisor.

You can switch from Strategy_1 to Strategy_2, and change the settings directly during the EA operation, without waiting for all orders to be closed. The algorithm to rebuild the work in accordance with the new settings, will ensure the transition to a different strategy.

//+-----------

Советник писался специально для GBPUSD, все настройки оптимизированы для этой пары. Можно использовать на любых валютных парах с малым Спредом, предварительно  оптимизировав параметры Step, Step_2, TakeProfitMartin.

 Рабочий Таймфрэйм: М5-М15.  Рекомендуемый депозит: 350 долларов на 1 цент начального лота.

 Переходить с Стратегии_1 на Стратегию_2, менять настройки можно прямо во время работы советника, не дожидаясь закрытия всех ордеров. Алгоритм перестроит работу в    соответствии с новыми настройками, обеспечит переход на другую стратегию. Поменялись рыночные условия, флэт сменился трендом, пошло сильное движение - меняйте настройки, изменяйте Step, переходите на другую стратегию.

 Настройки:

 simple_trad -  если =true ордера будут открываться через фиксированный шаг. Если =false, то шаг плавающий, ордера будут открываться по индикатору. 

 TakeProfitMartin - (в пунктах) общий Take Profit для всей сетки от уровня безубытка. 

 TP_OneOrder -  Take Profit для одного ордера (только для Стратегия_1).

 nBuy, nSell -  количество ордеров в сетке, после которых разрешено закрывать убыточные ордера прибыльными. Рекомендуется от 4 до 6.

 Step -            шаг между начальными ордерами.

 Step_2 -        шаг между ордерами после количества ордеров в сетке больше nBuy, nSell.

 Lots_Buy, Lots_Sell - начальный лот для первых ордеров.

 Max_Lots_Buy, Max_Lots_Sell - максимальный лот в сетке. Рекомендуемый размер: Lots_Buy*65, Lots_Sell*65. При Dinamic_lot=true не меняются и   рассчитываются автоматически.

 Close_Part_Buy, Close_Part_Sell - разрешение на закрытие убыточных ордеров прибыльными.

 simple_close - если =true убыточный ордер автоматически полностью закрывается прибыльным. Если =false закрывается часть убыточной позиции.                 

 P_B -              шаг для закрытия прибыльной позиции при simple_close=false.

 dobivka -        разрешение/запрет на продолжение торговли по тренду после закрытия прибыльной сетки (только для Стратегия_2).

 TP_ProfitGrid - уровень Take Profit для прибыльной сетки. Открываемые ордера будут модифицироваться на этот уровень. Если TP_ProfitGrid=0, то он отключен и на графике  его не будет видно. Не забывайте отключать после закрытия прибыльной сетки. Если не отключен, то новые ордера по тренду либо не откроются, либо будут закрываться при достижения этого уровня.

 stop_trad -     выход из торговли. Если =true советник дождется, когда закроются открытые сетки и новые открывать не будет.

 Multipler -      умножение следующих лотов.

 Dinamic_lot  - включение/отключение динамического лота.

 greed -          (для Dinamic_lot) размер депозита для 1 цента начального лота. Размер депозита для увеличения начального лота на минимальный шаг.

 StopAllBuy, StopAllSell - ручное закрытие всех ордеров. После закрытия поставить =false, иначе новые ордера открываться не будут.










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4.71 (21)
Experts
Trading Advisor Ice Cube Scalper -       it is a day scalper , making a large number of trades daily, taking several points with each transaction. The EA's strategy is based trade with the trend using the RSI indicator. The EA uses averaging with a multiplier lot, you need to understand this before using the EA, however the strategy performed well in both backtesting and live trading. Before use test the work of the adviser in the strategy tester for more understanding his work. To control risks
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
Experts
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.68 (19)
Experts
One Gold - Future of Trading Introducing One Gold EA, a sophisticated trading robot for gold on the Meta Trader platform, developed to assist traders with advanced market analysis. Our proprietary technology leverages neural networks and data-driven algorithms to analyze both historical and real-time gold market data, providing insights that can aid in decision-making. Unlike traditional manual strategies, One Gold EA operates with minimal intervention, streamlining the trading process and aimin
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
Experts
ORIX System — a trading robot developed specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe. The Expert Advisor is based on price behavior analysis and market structure elements and does not use standard technical indicators. The EA does not use martingale, trading grids, averaging against the market, hedging, opening trades without a stop-loss, or high-frequency or chaotic trading. Live signals Main requirements and recommendations Currency pair: GBPUSD Timeframe: M5 Minimum deposit:
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (4)
Experts
Javier Gold Scalper: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: contact me after purchase to receive the manual and configuration files Price: The price increases according to the number of licenses sold Available copies: 5 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. The Javier Gold Scalper was developed specifically to integrate these pillars into a robust and sophi
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Average Profit
Aleksei Andarzhanov
Indicators
Индикатор Average Profit будет полезен скальперам, локерам, поклонникам Мартингейла, а также тем, кто открывает много сделок в течении дня. Посмотрите видео внизу, там подробно показана работа этого информационного индикатора. Индикатор показывает уровень безубытка по нескольким ордерам, а также показывает прибыль или убытки на разных ценовых значениях. Есть возможность показа на графике ранее закрытых ордеров, как в тестере стратегий. Индикатор ATR DAY показывает средний дневной диапазон движен
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