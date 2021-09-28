Две стратегии в одном Советнике. Стратегия_1 хорошо работает во флэте по Н1-Н4, Стратегия_2 дает хорошие результаты при тренде.

Работа советника подробно показана в видео внизу. Убыточные ордера закрываются прибыльными ордерами, что уменьшает просадку. В Стратегии_2 одновременно с сеткой против тренда строится сетка по тренду, прибыльная сетка компенсирует просадку. Прибыльную сетку можно закрывать самим на максимумах, или выбрать для неё Take Profit на уровне сопротивления, поддержки, границе канала, или доверьте это советнику.

Советник писался специально для GBPUSD , все настройки оптимизированы для этой пары. Можно использовать на любых валютных парах с малым Спредом, предварительно оптимизировав параметры Step, Step_2, TakeProfitMartin.

Рабочий Таймфрэйм: М5-М15. Рекомендуемый депозит: 350 долларов на 1 цент начального лота.

Переходить с Стратегии_1 на Стратегию_2, менять настройки можно прямо во время работы советника, не дожидаясь закрытия всех ордеров. Алгоритм перестроит работу в соответствии с новыми настройками, обеспечит переход на другую стратегию. Поменялись рыночные условия, флэт сменился трендом, пошло сильное движение - меняйте настройки, изменяйте Step, переходите на другую стратегию.

Настройки:

simple_trad - если =true ордера будут открываться через фиксированный шаг. Если =false, то шаг плавающий, ордера будут открываться по индикатору.

TakeProfitMartin - (в пунктах) общий Take Profit для всей сетки от уровня безубытка.

TP_OneOrder - Take Profit для одного ордера (только для Стратегия_1).

nBuy, nSell - количество ордеров в сетке, после которых разрешено закрывать убыточные ордера прибыльными. Рекомендуется от 4 до 6.

Step - шаг между начальными ордерами.

Step_2 - шаг между ордерами после количества ордеров в сетке больше nBuy, nSell.

Lots_Buy, Lots_Sell - начальный лот для первых ордеров.

Max_Lots_Buy, Max_Lots_Sell - максимальный лот в сетке. Рекомендуемый размер: Lots_Buy*65, Lots_Sell*65. При Dinamic_lot=true не меняются и рассчитываются автоматически.

Close_Part_Buy, Close_Part_Sell - разрешение на закрытие убыточных ордеров прибыльными.

simple_close - если =true убыточный ордер автоматически полностью закрывается прибыльным. Если =false закрывается часть убыточной позиции.

P_B - шаг для закрытия прибыльной позиции при simple_close=false.

dobivka - разрешение/запрет на продолжение торговли по тренду после закрытия прибыльной сетки (только для Стратегия_2).

TP_ProfitGrid - уровень Take Profit для прибыльной сетки. Открываемые ордера будут модифицироваться на этот уровень. Если TP_ProfitGrid=0, то он отключен и на графике его не будет видно. Не забывайте отключать после закрытия прибыльной сетки. Если не отключен, то новые ордера по тренду либо не откроются, либо будут закрываться при достижения этого уровня.

stop_trad - выход из торговли. Если =true советник дождется, когда закроются открытые сетки и новые открывать не будет.

Multipler - умножение следующих лотов.

Dinamic_lot - включение/отключение динамического лота.

greed - (для Dinamic_lot) размер депозита для 1 цента начального лота. Размер депозита для увеличения начального лота на минимальный шаг.

StopAllBuy, StopAllSell - ручное закрытие всех ордеров. После закрытия поставить =false, иначе новые ордера открываться не будут.