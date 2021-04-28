VorTech MT5

VorTech MT5 – торговая система, позволяющая торговать в режиме Неттинга на любом финансовом инструменте (валюты, металлы, криптовалюта, фьючерсы, акции и т.д.).


Принцип работы:

Любая торговля происходит по принципу «купить внизу продать в верху». VorTech старается определить «впадины» и «пики», на которых лучше всего покупать и продавать.

В основе работы VorTech MT5 комплекс индикаторов, как собственной разработки, так и доработанных стандартных, данный пакет индикаторов формирует «излучение» (череда точек пересечения индикаторов между собой и с графиком котировок) когда оно сводится в точку это или локальный «пик», или локальная «впадина».

Мы по-новому взглянули на работу с индикаторами  вместо жесткой оптимизации и подгонки на истории, VorTech опирается только на настоящее. Любое движение рынка вызывает цепочку изменений в индикаторах, которая модифицируют излучение. Весь комплекс постоянно «живет», непрерывно формируя излучение в реальном времени.


Отличие VorTech MT5 от существующих роботов:

·     Не подогнан на истории, Советник изменяется вместе с рынком в реальном времени.

·     Прост в управлении, т.к. обладает всего одной настройкой.

·     Технология управления позицией позволяет добиться 99% прибыльных сделок.

·     Позволяет торговать на любых финансовых инструментах.

·     VorTech требует минимальных вычислительных мощностей, что позволяет запускать мульти терминальные системы.

·     Не зависит от влияния новостей, разрывов в котировках, времени и территории торговых сессий.

·     Нет «закрытых» инструкций, специальных чатов, секретных настроек.


Управление VorTech MT5:

 VorTech управляется одной настройкой - «чувствительностью».

Чувствительность - это баланс между повышением чувствительности и понижением (как баланс горячей и холодной воды):

 ·     высокая чувствительность  заставляет робота реагировать на небольшие колебания цены, что генерирует большое количество входов. Как следствие - увеличивается темп торговли и прибыль, но растет требование к депозиту;

·     пониженная чувствительность  робот фильтрует незначительные колебания цены и выявляет более массивные «пики» и «впадины», обладающие ярко выраженной направленностью. Как следствие - уменьшается число входов, замедляется темп торговли и рост прибыли, но снижается требование к депозиту.

Обозначения при настройкe VorTech MT5:

Lots - размер торгового лота.

PeriodTF - таймфрейм для торговли.

Increase sens - повышение чувствительности (рекомендованные значения 1-20)

Decrease sens - понижение чувствительности (рекомендованные значения 2-50)( Decrease sens должен быть всегда выше Increase sens, чем больше разница - тем выше чувствительность).


Рекомендации к работе:

Для каждого финансового инструмента и таймфрейма «чувствительность» подбирается индивидуально. Ниже представлены скриншоты результатов работы VorTech MT5 на различных финансовых инструментах с разной чувствительностью. Для определения варианта собственной стратегии торговли достаточно изучить данные скриншотов: финансовый инструмент, размер депозита, таймфрейм, чувствительность, лот, и адаптировать их под свои финансовое возможности и желаемые результаты.

Совет: при определении собственной стратегии важно помнить, что Неттинг и мультивалютность VorTech позволяют запускать максимальное количество финансовых инструментов на одном счету, позволяя формировать портфель инструментов, компенсирующих риски друг друга. 

Взгляд разработчика на трейдинг:

VorTech, это стремление создать надежную, не отнимающую время, автономную торговую систему, которая стабильно работает. Никаких "волшебных идей" с прибылью 8000% - только научный подход.

Главный принцип в нашей работе  NoMagic!


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Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
XAU Temporal Interference
Napat Puangjunkum
Experts
XAUUSD TEMPORAL INTERFERENCE AITemporal Interference Scanner - The absolute pinnacle of Multi-Timeframe convergence. XAUUSD Temporal Interference AI - is the absolute pinnacle of market timing, built upon the groundbreaking "Cross-Temporal Interference" theory. By scanning the fractal noise across 9 different timeframes, the AI detects precise moments where market waves collide, cancel out, or amplify each other. When these temporal waves perfectly align in a localized singularity, the AI execu
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Experts
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Spider Gold MT5
Muhammad Zahran Rahmadi Putra
5 (1)
Experts
The price is gradually increasing up. Only 2 copy remains available at the current price,  next price increase to $1999 . Hello, traders!, the newest and a very powerful Spider Gold MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Spider Gold MT5  EA is more selective and accurate in signal entry and better in managing existing transactions.  Spider Gold  MT5 EA analyzes markets based on trends, imbalances areas and price action. Spider Gold  MT5 EA can identify
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