VorTech MT5 – торговая система, позволяющая торговать в режиме Неттинга на любом финансовом инструменте (валюты, металлы, криптовалюта, фьючерсы, акции и т.д.).





Принцип работы:

Любая торговля происходит по принципу «купить внизу – продать в верху». VorTech старается определить «впадины» и «пики», на которых лучше всего покупать и продавать.

В основе работы VorTech MT5 комплекс индикаторов, как собственной разработки, так и доработанных стандартных, данный пакет индикаторов формирует «излучение» (череда точек пересечения индикаторов между собой и с графиком котировок) – когда оно сводится в точку это или локальный «пик», или локальная «впадина».

Мы по-новому взглянули на работу с индикаторами – вместо жесткой оптимизации и подгонки на истории, VorTech опирается только на настоящее. Любое движение рынка вызывает цепочку изменений в индикаторах, которая модифицируют излучение. Весь комплекс постоянно «живет», непрерывно формируя излучение в реальном времени.







Отличие VorTech MT5 от существующих роботов:

· Не подогнан на истории, Советник изменяется вместе с рынком в реальном времени.



· Прост в управлении, т.к. обладает всего одной настройкой.



· Технология управления позицией позволяет добиться 99% прибыльных сделок.



· Позволяет торговать на любых финансовых инструментах.



· VorTech требует минимальных вычислительных мощностей, что позволяет запускать мульти терминальные системы.



· Не зависит от влияния новостей, разрывов в котировках, времени и территории торговых сессий.



· Нет «закрытых» инструкций, специальных чатов, секретных настроек.







Управление VorTech MT5:

VorTech управляется одной настройкой - «чувствительностью».

Чувствительность - это баланс между повышением чувствительности и понижением (как баланс горячей и холодной воды): · высокая чувствительность – заставляет робота реагировать на небольшие колебания цены, что генерирует большое количество входов. Как следствие - увеличивается темп торговли и прибыль, но растет требование к депозиту; · пониженная чувствительность – робот фильтрует незначительные колебания цены и выявляет более массивные «пики» и «впадины», обладающие ярко выраженной направленностью. Как следствие - уменьшается число входов, замедляется темп торговли и рост прибыли, но снижается требование к депозиту. Обозначения при настройкe VorTech MT5: Lots - размер торгового лота. PeriodTF - таймфрейм для торговли. Increase sens - повышение чувствительности (рекомендованные значения 1-20)

Decrease sens - понижение чувствительности (рекомендованные значения 2-50)( Decrease sens должен быть всегда выше Increase sens, чем больше разница - тем выше чувствительность).





Рекомендации к работе:

Для каждого финансового инструмента и таймфрейма «чувствительность» подбирается индивидуально. Ниже представлены скриншоты результатов работы VorTech MT5 на различных финансовых инструментах с разной чувствительностью. Для определения варианта собственной стратегии торговли достаточно изучить данные скриншотов: финансовый инструмент, размер депозита, таймфрейм, чувствительность, лот, и адаптировать их под свои финансовое возможности и желаемые результаты.

Совет : при определении собственной стратегии важно помнить, что Неттинг и мультивалютность VorTech позволяют запускать максимальное количество финансовых инструментов на одном счету, позволяя формировать портфель инструментов, компенсирующих риски друг друга.

Взгляд разработчика на трейдинг:

VorTech, это стремление создать надежную, не отнимающую время, автономную торговую систему, которая стабильно работает. Никаких "волшебных идей" с прибылью 8000% - только научный подход.

Главный принцип в нашей работе – NoMagic!



