VorTech MT5
- Experts
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- Version: 1.22
- Activations: 5
VorTech MT5 – торговая система, позволяющая торговать в режиме Неттинга на любом финансовом инструменте (валюты, металлы, криптовалюта, фьючерсы, акции и т.д.).
Принцип работы:
Любая торговля происходит по принципу «купить внизу – продать в верху». VorTech старается определить «впадины» и «пики», на которых лучше всего покупать и продавать.
В основе работы VorTech MT5 комплекс индикаторов, как собственной разработки, так и доработанных стандартных, данный пакет индикаторов формирует «излучение» (череда точек пересечения индикаторов между собой и с графиком котировок) – когда оно сводится в точку это или локальный «пик», или локальная «впадина».
Мы по-новому взглянули на работу с индикаторами – вместо жесткой оптимизации и подгонки на истории, VorTech опирается только на настоящее. Любое движение рынка вызывает цепочку изменений в индикаторах, которая модифицируют излучение. Весь комплекс постоянно «живет», непрерывно формируя излучение в реальном времени.
Отличие VorTech MT5 от существующих роботов:
· Не подогнан на истории, Советник изменяется вместе с рынком в реальном времени.
· Прост в управлении, т.к. обладает всего одной настройкой.
· Технология управления позицией позволяет добиться 99% прибыльных сделок.
· Позволяет торговать на любых финансовых инструментах.
· VorTech требует минимальных вычислительных мощностей, что позволяет запускать мульти терминальные системы.
· Не зависит от влияния новостей, разрывов в котировках, времени и территории торговых сессий.
· Нет «закрытых» инструкций, специальных чатов, секретных настроек.
Управление VorTech MT5:
VorTech управляется одной настройкой - «чувствительностью».
Чувствительность - это баланс между повышением чувствительности и понижением (как баланс горячей и холодной воды):
· высокая чувствительность – заставляет робота реагировать на небольшие колебания цены, что генерирует большое количество входов. Как следствие - увеличивается темп торговли и прибыль, но растет требование к депозиту;
· пониженная чувствительность – робот фильтрует незначительные колебания цены и выявляет более массивные «пики» и «впадины», обладающие ярко выраженной направленностью. Как следствие - уменьшается число входов, замедляется темп торговли и рост прибыли, но снижается требование к депозиту.
Обозначения при настройкe VorTech MT5:
Lots - размер торгового лота.
PeriodTF - таймфрейм для торговли.
Increase sens - повышение чувствительности (рекомендованные значения 1-20)
Decrease sens - понижение чувствительности (рекомендованные значения 2-50)( Decrease sens должен быть всегда выше Increase sens, чем больше разница - тем выше чувствительность).
Рекомендации к работе:
Для каждого финансового инструмента и таймфрейма «чувствительность» подбирается индивидуально. Ниже представлены скриншоты результатов работы VorTech MT5 на различных финансовых инструментах с разной чувствительностью. Для определения варианта собственной стратегии торговли достаточно изучить данные скриншотов: финансовый инструмент, размер депозита, таймфрейм, чувствительность, лот, и адаптировать их под свои финансовое возможности и желаемые результаты.
Совет: при определении собственной стратегии важно помнить, что Неттинг и мультивалютность VorTech позволяют запускать максимальное количество финансовых инструментов на одном счету, позволяя формировать портфель инструментов, компенсирующих риски друг друга.
Взгляд разработчика на трейдинг:
VorTech, это стремление создать надежную, не отнимающую время, автономную торговую систему, которая стабильно работает. Никаких "волшебных идей" с прибылью 8000% - только научный подход.
Главный принцип в нашей работе – NoMagic!