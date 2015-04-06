They are a breakthrough
- Experts
-
- Version: 1.60
- Activations: 5
有限数量的副本将在MQL5市场上出售。
价格是300美元。 剩余10个价格中的最后一个
接下来的10册$ 500。 价格稍后将急剧上涨，只是为了使实际用户保持最新状态并节省EA独占性
该策略根据支撑和阻力的重要位置交易订单，动态调整价格。
如果市场短期内波动太大，则会触发交易并通过破坏市场进行交易。
在资金管理中，自定义资金利用率决定了EA订单的数量。
此策略已使用报价数据进行了10多年的测试。
EA使用信息收集，滑移和点差控制算法。
牛逼 elegram： https://t.me/joinchat/IXWIkBrWHVoGILEC08BUEA
范围：
- magicnumber- EA唯一标识符
- AutoLot- （True）使用AutoLot（False）使用FixLot
- AutoLotMode-（ 专家） 高产模型 （中等）中等模式（ 安全 ）安全模式
- FixLot- 如果为False，则在此处设置固定手数的AutoLot
- 止损- 设置止损点
- 止盈- 设定止损点
- 步骤- 设置悬挂的床单之间的距离
- StartHour- 计费时间设置（小时）
- StopHour- 停止订单时间设置（小时）
建议：
|象征
|除了黄金以外，都可用
|大体时间
|M1，M5，M15，M30，H1，H4
|从测试
|2010-2020.10
|设定值
|默认或设置文件
|经纪人
|具有低点差和佣金的经纪人，ecn，stp或ndd
|最低存款
|100美元
|市场进入方法
|市场订单
|测试方法
|滴答滴答