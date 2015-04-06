They are a breakthrough

有限数量的副本将在MQL5市场上出售。 价格是300美元。 剩余10个价格中的最后一个 接下来的10册$ 500。 价格稍后将急剧上涨，只是为了使实际用户保持最新状态并节省EA独占性

该策略根据支撑和阻力的重要位置交易订单，动态调整价格。

如果市场短期内波动太大，则会触发交易并通过破坏市场进行交易。

在资金管理中，自定义资金利用率决定了EA订单的数量。

此策略已使用报价数据进行了10多年的测试。

EA使用信息收集，滑移和点差控制算法。