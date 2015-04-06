They are a breakthrough

有限数量的副本将在MQL5市场上出售。

价格是300美元。 剩余10个价格中的最后一个

接下来的10册$ 500。 价格稍后将急剧上涨，只是为了使实际用户保持最新状态并节省EA独占性

该策略根据支撑和阻力的重要位置交易订单，动态调整价格。

如果市场短期内波动太大，则会触发交易并通过破坏市场进行交易。

在资金管理中，自定义资金利用率决定了EA订单的数量。

此策略已使用报价数据进行了10多年的测试。

EA使用信息收集，滑移和点差控制算法。

范围：

  • magicnumber-   EA唯一标识符
  • AutoLot-   （True）使用AutoLot（False）使用FixLot
  • AutoLotMode-（ 专家） 高产模型 （中等）中等模式（ 安全 ）安全模式    
  • FixLot-   如果为False，则在此处设置固定手数的AutoLot
  • 止损-  设置止损点
  • 止盈-  设定止损点
  • 步骤-  设置悬挂的床单之间的距离
  • StartHour-   计费时间设置（小时）
  • StopHour-  停止订单时间设置（小时）


建议：

    象征 除了黄金以外，都可用
    大体时间 M1，M5，M15，M30，H1，H4
    从测试 2010-2020.10
    设定值 默认或设置文件
    经纪人 具有低点差和佣金的经纪人，ecn，stp或ndd
    最低存款 100美元
    市场进入方法 市场订单
    测试方法 滴答滴答


    Recommended products
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experts
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Experts
    H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Experts
    Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
    Magic Grid
    Aliaksandr Charkes
    4.54 (28)
    Experts
    Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
    FREE
    EA211 Reversal Scalp
    Jose Francisco Flores Rojas
    Experts
    Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
    Cyclone Intraday MT4
    Mikhail Mitin
    Experts
    How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
    Adaptive VP Gold
    Nico Parlanti
    Experts
    Adaptive VP Gold is an automated Expert Advisor designed for Gold trading, primarily XAUUSD, using an adaptive market analysis approach. The strategy combines Volume Profile analysis, market regime detection, price action, volatility, momentum and an integrated machine-learning filtering system. The EA identifies different market conditions and adapts its entry logic accordingly. Its trading engine includes separate logic for pullback, breakout and fast-market situations. Main features: Automate
    Black Out EA
    Jason Thato Hartley
    Experts
    Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
    Ice Monster Scalper
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Experts
    Ice Monster Scalper v1.0 The aggressive Scalper with an SMC focus for XAUUSD Ice Monster Scalper is a high-frequency Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) on low timeframes (M1 and M5). It combines Smart Money Concepts (SMC) with classic technical analysis and advanced risk management, aiming to capture fast, high-probability price movements in the gold market. Main Features SMC Multi-Layer Strategy: Order Block Detection (bullish and bearish) Liquidity Sweeps + Miti
    Gold Breakout Engine MT4
    Peter Mueller
    Experts
    Watch my video about this EA, and read the description (pros & cons) before purchasing!   Making an informed decision always pays off! No AI, No Quantum, No Grid, No Martingale.   This EA is built around a real trading concept: breakouts of major support and resistance levels.  Contact me after purchase for installation support and user guidelines. MT5 Version Price will increase based on live performance & demand. SET FILES The Gold Breakout Engine is a portfolio of 4 different breakout strate
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experts
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Ea Tw79 Macd Grid Scalping
    Tufan Gocmen
    Experts
    This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
    Stepping GBPUSD
    Vitalii Zakharuk
    Experts
    Stepping-GBPUSD - works in fully automatic mode! No settings needed, you can use the default settings. The Expert Advisor works like a scalpel during sharp price movements. The bot was tested on real tick data with a real spread for a 19-year period from 2004 to 2023 (this is how much tick history is available on the servers of Swiss brokers). It also passed the Monte Carlo stability test using 5,000 cycles of simulation of random trade generation, as well as a simulated delay and slippage test
    MyTraderEA
    Khayelihle Tosh
    Experts
    AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
    Green Hawk MT4
    Rashed Samir
    5 (3)
    Experts
    Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Experts
    The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
    Smart Trend and Range EA
    Cong Wei Jia
    Experts
    Live Signal (Real Trading Data)  https://www.mql5.com/zh/signals/2341050 Live Signal (Real Trading Data) ： https://www.mql5.com/zh/signals/2346893 Smart Trend and Range EA Smart Trend and Range EA is an automated trading program designed to operate based on market structure analysis under different market conditions. The EA analyzes price behavior and market structure to apply different trading logic in trending markets and ranging markets. It does not use martingale, grid, averaging, or recover
    MelBar HedgeScalper RoboTrader
    Hakimi Bin Abdul Jabar
    Experts
    The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Experts
    Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Experts
    Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. The King Hedging Forex 2R Upward or Downward Profit Works for free on a demo account Expert Link https://t.me/hfmq4/34 Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False i
    BreakthroughEA
    Li Peng Fang
    Experts
    This EA is a breakthrough EA. When the monitoring market changes rapidly, fluctuates rapidly in one direction, and exceeds the set threshold, the EA will quickly place an order and quickly adopt a mobile stop loss strategy to complete capital preservation and profitability. Advantages of this EA: 1. The transaction is very fast to the closing of the position, and it is never procrastinated. 2. After the transaction, the accuracy rate is very high. 3. Place an order with compound interest, and th
    RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control
    Zhao Cheng Han
    Experts
    RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - The Ultimate Prop Firm Account Saver Are you tired of failing your Prop Firm challenges (FTMO, MFF, etc.) due to a single emotional trade or a momentary lapse in risk management? RiskGuardian Pro is your Mandatory Discipline System designed to help you pass evaluations and protect your funded account. Core Pain Points Solved: * Anti-Tilt Hard Lock: Instantly closes all trades and locks the terminal the moment your defined maximum daily drawdown (e.g., 4%)
    Osiris Scalper Gold MT4
    Ignacio Agustin Mene Franco
    Experts
    Osiris Gold Scalper EA v2.0 MT4 SMC | Order Blocks | Liquidity Sweeps | FVG | Supply & Demand | RSI Divergence Osiris Gold Scalper is a high-precision Expert Advisor designed specifically to trade XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. Combining advanced Smart Money Concepts (SMC) with institutional price action analysis, this EA seeks to capture high-probability moves generated by liquidity manipulation and market structure. Main Features Multi-Layer Institutional Strategy: Order Block Detectio
    Ultimate Daily Breakout
    Ryan Ross
    Experts
    Ultimate Daily Breakout Expert Advisor Many trading stratergies look to trade daily trend swings by defining levels based on the previous day's high and low on the daily chart. When these levels are broken, price tends to trend in that direction sometimes for 100s of pips. This EA is a tool to both look for these patterns though backtesting and then after being found to trade them live. The Ultimate Daily Breakout EA can be optimised for and used on any currency pair, commodity, stocks or share
    Shark Surfer EA
    Roman Sheikin
    Experts
    Shark Surfer is a new generation Expert Advisor applying a well-established trend-following trading. The trade period recommended by the developer is H1. The product is good both for scalping, as well as medium- and long-term trading. Shark Surfer always sets take profit and stop loss to its deals. It provides the option to force close all open trades at the specified time before the market closes, which helps avoid unnecessary gaps on Monday. Shark Surfer trades on all symbols and timeframes. I
    Santa Scalping
    Morten Kruse
    2.84 (19)
    Experts
    Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
    Great Bird
    Ferri Shallahuddin
    Experts
    Great Bird expert advisor using a scalping system with low DD. has StopLoss   and TakeProfit features automatically set by the algorithm. you can also set StopLoss and TakeProfit manually. The Expert Advisor does not need complicated setup and  is ready to be used for all currencies Use Timeframe M5 account ECN recommendation Minimum account balance $ 100 (for one pair) The Expert Advisor does not use: Grid Averaging Martingale Doubling
    Trends Hunter
    Sergey Musin
    Experts
    Trends Hunter Expert Advisor is designed for medium-term trading. It is not a martingale and it does not depend on an account type (ECN, STP etc.) or spread level. This is a fully automated EA that features a custom algorithm for recognizing the price action and origination of a trend. If the EA identifies the beginning of a trend, one trade is opened. If a trend continues, the EA adds to the position. The number of addings is adjusted by the settings. Options Lots - fixed lot size; EMA1/EMA2 p
    Buyers of this product also purchase
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.62 (34)
    Experts
    PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
    Scalping Robot Pro MT4
    MQL TOOLS SL
    4.92 (13)
    Experts
    Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
    Boring Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    4.6 (15)
    Experts
    Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experts
    LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
    Luna AI PRO
    Profalgo Limited
    4.67 (3)
    Experts
    Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
    Quantum King MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (6)
    Experts
    Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.72 (43)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Experts
    Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    Experts
    Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
    ToTheMoon MT4
    Daniel Moraes Da Silva
    5 (1)
    Experts
    ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    Experts
    UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Experts
    BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    Experts
    Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
    Neuralis Cortoid Gold
    Olivier Nomblot
    Experts
    NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
    Experts
    Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Experts
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Wall Street Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (1)
    Experts
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.25 (48)
    Experts
    8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
    Gann HiLo System MT4
    Pol Lazaro Porta
    Experts
    GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
    ORIX mt4
    Leonid Arkhipov
    4.75 (4)
    Experts
    ORIX System — a trading robot developed specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe. The Expert Advisor is based on price behavior analysis and market structure elements and does not use standard technical indicators. The EA does not use martingale, trading grids, averaging against the market, hedging, opening trades without a stop-loss, or high-frequency or chaotic trading. Live signals Main requirements and recommendations Currency pair: GBPUSD Timeframe: M5 Minimum deposit:
    AI Prop Firms MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
    Gold Zilla AI MT4
    Christophe Pa Trouillas
    5 (2)
    Experts
    Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
    Apache MHL Moving Average
    Paulo Roberto Da Costa
    Experts
    Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
    Goldbot One MT4
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Experts
    LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Experts
    Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
    Dark Algo
    Marco Solito
    4.67 (70)
    Experts
    Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
    EA Budak Ubat
    Syarief Azman Bin Rosli
    4 (3)
    Experts
    Download Trial EA Budak Ubat Channel Limited Time Price! The price will increase by 10 USD after every 10 purchases! How it works When the EA is active, it will analyze the chart based on the Execution Mode parameter. If there are no existing positions on the chart, the EA will enter a trade based on the parameter. If the trend is bullish, it will enter a buy trade and if it is bearish it will enter a sell trade. And it will also set a Stop loss order at a certain distance from the opened trad
    SentinelAI
    Valeriia Mishchenko
    Experts
    No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
    More from author
    Ice Cream
    Pan Long Guan
    Experts
    Limited number of copies will be sold on MQL5 market. Price $500 last one of 10 left at this price Next 10 copies $700. Later the price will increase drastically just to keep the actual users up-to-date and save exclusivity of EA Strategies don't use Martin, hedge, grid, EA uses the trend strategy.Open positions after the trend correction ends,and will open 5 orders at most Can be linked to 30 currency pairs, Each pair passes the 5-year history test. Signal : https://www.mql5.com/en/signal
    AI system
    Pan Long Guan
    Experts
    Limited number of copies will be sold on MQL5 market. Price $300 last one of 10 left at this price Next 10 copies $500. Later the price will increase drastically just to keep the actual users up-to-date and save exclusivity of EA   T elegram :  https://t.me/joinchat/IXWIkBrWHVoGILEC08BUEA parameter: Lot -   Set the order lot descr2   -          EA's comments Recommendations: Symbol EURUSD Timeframe H1 Test From 2010-2020.10 Settings Default or set files Brokers Broker with low spread and c
    Precise Trading
    Pan Long Guan
    Experts
    Limited number of copies will be sold on MQL5 market. Price $500 last one of 10 left at this price Next 10 copies $700. Later the price will increase drastically just to keep the actual users up-to-date and save exclusivity of EA Can be used by any trader (ECN works better) HFT EA, short trading hours, large orders. Dynamic intelligent adjustment of profit and loss stops, slippage points and spread protection measures。 signal     ： https://www.mql5.com/en/signals/854491 T elegram ：   https:/
    Superstar trend
    Pan Long Guan
    Experts
    A limited number of copies will be sold on the MQL5 market. Price $500. The last of the 10 remaining prices $700 for the next 10 copies. Prices will rise sharply later, just to keep actual users up to date and save EA exclusivity It doesn't use Martins or grids, and it has stops at each position. 魔术  -EA唯一标识符 资金管理-（ 固定手数） 您可以设置固定手数 （根据风险） 在达到止损的情况下，松开此处分配的  百分比  风险 （余额百分比） 帐户余额的 百分比 风险。         自动风险-    （根据风险）在达到止损的情况下，您可以放松在此处分配的风险百分比 周五收盘时   停止交易 -周五收盘时   停止交易 周一开市时 停止交易 -周一开市时  停止交易  最小化风险
    Super king
    Pan Long Guan
    Experts
    Limited number of copies will be sold on MQL5 market. Price $500 last one of 10 left at this price Next 10 copies $700. Later the price will increase drastically just to keep the actual users up-to-date and save exclusivity of EA   This is a short-term trading strategy, which can pass the 15-year test of multiple currency pairs. Signal: https://www.mql5.com/zh/signals/852521 T elegram :  https://t.me/joinchat/IXWIkBrWHVoGILEC08BUEA parameter: RiskSwitch -   Money management switches (true)
    Dragon with wings
    Pan Long Guan
    Experts
    Dragon with wings , is a fully automatic short - term trading system, this strategy will be in the night relatively calm market billing. The policy uses RSI and ATR conditional filtering. Firm offer signal: https://www.mql5.com/zh/signals/773012 Usage: Cycle M1 Currency pair :EURUSD.USDCAD To enable News Stop Trading, tick the "Allow WebRequest" option and add "http://ec.forexprostools.com", "http://www.worldtimeserver.com" to the list of URLs for WebRequest. To do this, open Tools > Options > E
    Filter:
    No reviews
    Reply to review