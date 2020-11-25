Superstar trend
- Experts
-
- Version: 1.40
- Activations: 5
A limited number of copies will be sold on the MQL5 market.
Price $500. The last of the 10 remaining prices
$700 for the next 10 copies.Prices will rise sharply later, just to keep actual users up to date and save EA exclusivity
It doesn't use Martins or grids, and it has stops at each position.
- 魔术 -EA唯一标识符
- 资金管理-（ 固定手数） 您可以设置固定手数 （根据风险） 在达到止损的情况下，松开此处分配的 百分比 风险 （余额百分比） 帐户余额的 百分比 风险。
- 自动风险- （根据风险）在达到止损的情况下，您可以放松在此处分配的风险百分比
- 周五收盘时 停止交易 -周五收盘时 停止交易
- 周一开市时 停止交易 -周一开市时 停止交易
- 最小化风险- 使用最小风险设置
- 每种货币的相关 金额 - 更高的数字允许同时进行更多相同货币的交易
- 预设类型- （常规） （保守）
- GMT自动- 自动设置CMT时间
- GMT偏移 -GMT时间偏差
- 夏令时- 根据您的代理设置进行设置。
建议：
|象征
| AUDCAD，AUDCHF，AUDNZD，AUDUSD，CADCHF，CHFJPY，EURAUD，EURCHF，EURGBP，EURJPY，EURUSD，EURNZD，GBPAUD，GBPCAD，GBPCHF，USDCHF
|大体时间
|M15
|从测试
|2010-2020.10
|设定值
|默认或设置文件
|经纪人
|具有低点差和佣金的经纪人，ecn，stp或ndd
|最低存款
|100美元
|市场进入方法
|市场订单
|测试方法
|滴答滴答