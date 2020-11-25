Superstar trend

有限数量的副本将在MQL5市场上出售。 价格是300美元。 剩余10个价格中的最后一个 接下来的10册$ 500。 价格稍后将急剧上涨，只是为了使实际用户保持最新状态并节省EA独占性 该策略根据支撑和阻力的重要位置交易订单，动态调整价格。 如果市场短期内波动太大，则会触发交易并通过破坏市场进行交易。 在资金管理中，自定义资金利用率决定了EA订单的数量。 此策略已使用报价数据进行了10多年的测试。 EA使用信息收集，滑移和点差控制算法。 牛逼 elegram： https://t.me/joinchat/IXWIkBrWHVoGILEC08BUEA 范围： magicnumber- EA唯一标识符 AutoLot- （True）使用AutoLot（False）使用FixLot AutoLotMode-（ 专家） 高产模型 （中等）中等模式（ 安全 ）安全模式 FixLot- 如果为False，则在此处设置固定手数的AutoLot 止损- 设置止损点 止盈- 设定止损点 步骤- 设置悬挂的床单之间的距离 StartHour- 计费时间设置（小时） Sto