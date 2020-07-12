Olivos Pro
- Experts
-
- Version: 1.2
- Updated: 12 July 2020
- Activations: 5
Olivos Pro is a fully automated Expert Advisor that use Support and Resistance Strategy.
Support and resistance is one of the most widely followed technical analysis techniques in the financial markets.
It is a simple method to analyze a chart quickly to determine The direction of the market and Timing an entry in the market.
Olivos Pro also use three moving average indicator to determine the market is sideways.
Setup : Default
For XAUUSD, please use set file at comment #1
Real-time results can be viewed : https://www.mql5.com/en/signals/790542
SETUP PARAMETER :
Trading_Gold : Set true for trading gold (XAUUSD)
Use_Martingale : Set true for Martingale Strategy
Buy_Stoploss_Point : Stop Loss in point for Buy (for set Use_Matingale = False)
Buy_Takeprofit_Point : Take profit in point for Buy
Sell_Stoploss_Point : Stop Loss in point for Sell (for set Use_Matingale = False)
Sell_Takeprofit_Point : Take profit in point for Sell
Use_Awesome_Oscillator : Set True if want use Awesome Oscillator to close trade (for set Use_Matingale = False)
Min_Profit_Point : Minimum Profit in point
Target_Profit_Limit : Alert profit by % balance
Target_Loss_Limit : Alert Loss by % balance
Auto_Lots : Set true for auto lot size
Trade_Lots : Lot size for set Auto_Lots = False
Magic_Number : Magic Number Trade
Max_Lot : Maximum lot size
Multiplier : Miltiplier lot size for martingale strategy
Grid_Distance : Grid Distance for martingale strategy
Distance_Type : Fixed or Widely
Take_Profit_Pips : Take Profit in pips
Take_Profit_Usd : Take Profit in $
Pips_Level_1 : Pips Distance level 1 for Distance Type = Widely
Pips_Level_2 : Pips Distance level 2 for Distance Type = Widely
Pips_Level_3 : Pips Distance level 3 for Distance Type = Widely
Pips_Level_4 : Pips Distance level 4 for Distance Type = Widely
Pips_Level_5 : Pips Distance level 5 for Distance Type = Widely
Pips_Level_6 : Pips Distance level 6 for Distance Type = Widely
Pips_Level_7 : Pips Distance level 7 for Distance Type = Widely
Pips_Level_8 : Pips Distance level 8 for Distance Type = Widely
Pips_Level_9 : Pips Distance level 9 for Distance Type = Widely
Pips_Level_10 : Pips Distance level 10 for Distance Type = Widely
Pips_Level_11 : Pips Distance level 11 for Distance Type = Widely
Pips_Level_12 : Pips Distance level 12 for Distance Type = Widely
Pips_Level_13 : Pips Distance level 13 for Distance Type = Widely
Pips_Level_14 : Pips Distance level 14 for Distance Type = Widely
Pips_Level_15 : Pips Distance level 15 for Distance Type = Widely
Pips_Level_16 : Pips Distance level 16 for Distance Type = Widely
Pips_Level_17 : Pips Distance level 17 for Distance Type = Widely
Pips_Level_18 : Pips Distance level 18 for Distance Type = Widely
Pips_Level_19 : Pips Distance level 19 for Distance Type = Widely
Pips_Level_20 : Pips Distance level 20 for Distance Type = Widely