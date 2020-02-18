Profit taken
ALEKSEI PLIUIKO
Полностью автоматический советник при необходимости применяется усреднение.
Советник может торговать на любых парах. Усовершенствована стратегия Мартингейла - появилась возможность выбора коэффициента что увеличивает шансы приумножить депозит и выйти быстрее из просадки, а так же выбор торговли не по фиксированному лоту а по проценту от депозита . Робот ориентирован на круглосуточную торговлю.
Советник открывает ордера на определенных уровнях при определенной комбинации баров.
Рабочий ТФ у каждой пары свой .
Робот может при получение сигналов открывать разнонаправленные сделки.
Стандартные настройки рассчитаны на пару EURUSD
Настройки
TakeProfitFirst - ТР для первой сделки
TakeProfitSetka - TP для сетки от БУ
Lots - (если 0 то работает по Risk)
Risk - Риск от депозита в %
GridStepPips - Минимальное расстояние сетки
LotMult - коэффициента умножения
TF_S - ТФ торговли