PROFIT TAKEN

Полностью автоматический советник при необходимости применяется усреднение.

Советник может торговать на любых парах. Усовершенствована стратегия Мартингейла - появилась возможность выбора коэффициента что увеличивает шансы приумножить депозит и выйти быстрее из просадки, а так же выбор торговли не по фиксированному лоту а по проценту от депозита . Робот ориентирован на круглосуточную торговлю.

Советник открывает ордера на определенных уровнях при определенной комбинации баров.

Рабочий ТФ у каждой пары свой .

Робот может при получение сигналов открывать разнонаправленные сделки.

Стандартные настройки рассчитаны на пару EURUSD

Настройки

TakeProfitFirst - ТР для первой сделки

TakeProfitSetka - TP для сетки от БУ

Lots - (если 0 то работает по Risk)

Risk - Риск от депозита в %

GridStepPips - Минимальное расстояние сетки

LotMult - коэффициента умножения

TF_S - ТФ торговли



