Profit taken

PROFIT TAKEN

Полностью автоматический советник при необходимости применяется усреднение.

 

Советник может  торговать на любых парах. Усовершенствована стратегия Мартингейла - появилась возможность выбора коэффициента  что увеличивает шансы приумножить депозит и выйти быстрее из просадки, а так же выбор торговли не по фиксированному лоту а по проценту от депозита . Робот ориентирован на круглосуточную торговлю. 

Советник открывает ордера на определенных уровнях при  определенной комбинации баров.
Рабочий ТФ у каждой пары свой .

Робот может при получение сигналов открывать разнонаправленные сделки.

Стандартные настройки рассчитаны на пару EURUSD

 

Настройки

 

 TakeProfitFirst    - ТР для первой сделки

TakeProfitSetka    - TP для сетки от БУ

Lots                         - (если 0 то работает по Risk)

Risk                         -  Риск от депозита в %

GridStepPips          -  Минимальное расстояние сетки

LotMult                   - коэффициента  умножения

TF_S                        - ТФ торговли


Hooray profit AUDCAD
ALEKSEI PLIUIKO
Experts
Рекомендуемая пара AUDCAD Рекомендуемый минимальный баланс 1000$ Платформа МТ4 Советник открывает ордера на определенных уровнях при  определенной комбинации баров. Рабочий ТФ M5 рекомендуемая пара  AUDCAD. Данный советник использует усреднение позиций без увлечение лота для выхода из посадки, так же хеджирование сделок.  Оптимизация и настройка произведена по историческим данным с 01.2019 - 12.2019 по  котировкам Dukascopy  M1: Параметры  ТР  - Устанавливаем тейк профит в пипсах Лот  - лот
