Hooray profit AUDCAD

Рекомендуемая пара AUDCAD
Рекомендуемый минимальный баланс 1000$

Платформа МТ4


Советник открывает ордера на определенных уровнях при  определенной комбинации баров.
Рабочий ТФ M5 рекомендуемая пара  AUDCAD.
Данный советник использует усреднение позиций без увлечение лота для выхода из посадки, так же хеджирование сделок. 

Оптимизация и настройка произведена по историческим данным с 01.2019 - 12.2019 по котировкам Dukascopy  M1:
Параметры 


ТР - Устанавливаем тейк профит в пипсах

Лот - лот сделки фиксированный (Рекомендуемый лот 0.01 на 100$)

Сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/705690

Profit taken
ALEKSEI PLIUIKO
Experts
PROFIT TAKEN Полностью автоматический советник при необходимости применяется усреднение.   Советник может  торговать на любых парах. Усовершенствована стратегия Мартингейла - появилась возможность выбора коэффициента   что увеличивает шансы приумножить депозит и выйти быстрее из просадки, а так же выбор торговли не по фиксированному лоту а по проценту от депозита . Робот ориентирован на круглосуточную торговлю.  Советник открывает ордера на определенных уровнях при  определенной комбинации баров
