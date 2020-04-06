Hooray profit AUDCAD

Советник открывает ордера на определенных уровнях при определенной комбинации баров.

Рабочий ТФ M5 рекомендуемая пара AUDCAD.

Данный советник использует усреднение позиций без увлечение лота для выхода из посадки, так же хеджирование сделок.

Оптимизация и настройка произведена по историческим данным с 01.2019 - 12.2019 по котировкам Dukascopy M1:

Параметры





ТР - Устанавливаем тейк профит в пипсах

Лот - лот сделки фиксированный (Рекомендуемый лот 0.01 на 100$)

Сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/705690