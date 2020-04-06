Hooray profit AUDCAD
- Experts
- ALEKSEI PLIUIKO
- Version: 1.0
- Activations: 5
Рекомендуемая пара AUDCAD
Рекомендуемый минимальный баланс 1000$
Платформа МТ4
Советник открывает ордера на определенных уровнях при определенной комбинации баров.
Рабочий ТФ M5 рекомендуемая пара AUDCAD.
Данный советник использует усреднение позиций без увлечение лота для выхода из посадки, так же хеджирование сделок.
Оптимизация и настройка произведена по историческим данным с 01.2019 - 12.2019 по котировкам
Dukascopy M1:
Параметры
ТР - Устанавливаем тейк профит в пипсах
Лот - лот сделки фиксированный (Рекомендуемый лот 0.01 на 100$)