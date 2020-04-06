SuperEven
Простой умеренный скальпер, использующий для входа в сделки скользящие средние с стандартным отклонением (конверт)
Присутствует фильтр от повышенного спреда и ограничения торговли по времени.
Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...)
Настраиваемые параметры:
TrueMM - Вкл/Выкл Автоматический лот.
LotsFor1000 - Объем на 1000 единиц депозита при включенном TrueMM.
Lots - Фиксированный объем сделок/позиций.
TakeProfitBuy - Фиксация прибыли покупки.
TakeProfitSell - Фиксация прибыли продаж.
StopLossBuy - Ограничение убытков сделок на покупку .
StopLossSell - Ограничение убытков сделок на продажу .
TrailingStop - Уровень срабатывания скользящего стопа .
TrailingStep - Шаг скользящего стопа .
Breakeven - Уровень безубытка .
StartHourBuy - Час начала покупок .
EndHourBuy - Час завершения покупок .
StartHourSell - Час начала продаж .
EndHourSell - Час завершения продаж .
Evenlopers Period - Период скользящих средних .
Evenlope Deviation - Отклонения скользящих средних .
SpreadFilter - Фильтр спреда .
Magic - Магический номер ордера .
Comment - Комментарий к сделке .