SuperEven

Простой умеренный скальпер, использующий для входа в сделки скользящие средние с стандартным отклонением (конверт)

Присутствует фильтр от повышенного спреда и ограничения торговли по времени.

Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...)



Настраиваемые параметры:


TrueMM - Вкл/Выкл Автоматический лот.

LotsFor1000 - Объем на 1000 единиц депозита при включенном TrueMM.

Lots - Фиксированный объем сделок/позиций.

TakeProfitBuy - Фиксация прибыли покупки.

TakeProfitSell - Фиксация прибыли продаж.

StopLossBuy -  Ограничение убытков сделок на покупку .

StopLossSell - Ограничение убытков сделок на продажу .

TrailingStop - Уровень срабатывания скользящего стопа .

TrailingStep - Шаг скользящего стопа .

Breakeven - Уровень безубытка .

StartHourBuy - Час начала покупок .

EndHourBuy - Час завершения покупок .

StartHourSell - Час начала продаж .

EndHourSell - Час завершения продаж .

Evenlopers Period - Период скользящих средних .

Evenlope Deviation - Отклонения  скользящих средних .

SpreadFilter - Фильтр спреда . 

Magic - Магический номер ордера . 

Comment - Комментарий к сделке .

Reply to review