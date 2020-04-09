XBZTrend

Простой и надежный торговый советник, работающий на CCI и еще нескольких индикаторах по принципу отложенных ордеров.Очень гибкая система настроек , что позволит адаптировать под другие ТМ и инструменты. Советник по умолчанию не оптимизирован,скачивайте настройки из обсуждений .

Присутствуют фильтры спреда.

Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...).

ВАЖНО : Прибыль, полученная Вами при тестировании - не  гарантирует получения прибыли в будущем.


LotsFor1000 - Объем на 1000 единиц депозита при включенном TrueMM

Lots - Фиксированный объем сделок/позиций.

StopLossSell - Ограничение убытков сделок на продажу . 

StopLossBuy - Ограничение убытков сделок на покупку .

TakeProfitBuy -  Фиксация прибыли покупки.

TakeProfitSell -  Фиксация прибыли продаж.

TrailingStopSell -  Уровень срабатывания скользящего стопа на продажу.

TrailingStopBuy -  Уровень срабатывания скользящего стопа на покупку.

TrailingStepSell - Шаг скользящего стопа продаж .

TrailingStepBuy - Шаг скользящего стопа покупок .

StartHourBuy  - Час начала покупок .

StartHourSell -  Час начала продаж .

EndHourBuy  -  Час завершения покупок .

EndHourSell -  Час завершения продаж .

MagicBuy - Магический номер ордера на покупку.

MagicSell - Магический номер ордера на продажу .

FilterCCI1 - Фильтр индикатора CCI (значение + ).

ExitSell - Удаление открытого ордера на продажу .

Deviation Buy - Отклонение для покупки .

SpreadFilter - Фильтр спреда .

Deviation Sell - Отклонение для продажи .

ExitBuy -  Удаление открытого ордера на покупку .

TrueMM - Вкл/Выкл Автоматический лот.

Filter CCI2 -  Фильтр индикатора CCI (значение - ) .

Period ATR - Настройка индикатора ATR .

FilterATR - Фильтр ATR ( Количество сделок) .

CommodityChannelIndexPeriod - Период индикатора ССI .


More from author
SuperEven
MIKHAIL SAFRONOV
Experts
Простой умеренный скальпер, использующий для входа в сделки скользящие средние с стандартным отклонением (конверт) Присутствует фильтр от повышенного спреда и ограничения торговли по времени. Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...) Настраиваемые параметры: TrueMM - Вкл/Выкл Автоматический лот. LotsFor1000 - Объем на 1000 единиц депозита при включенном TrueMM. Lots - Фиксированный объем сделок/позиций. TakeProfitBuy - Фиксация прибыли покупки. TakeProfitSell
UltraTrend
MIKHAIL SAFRONOV
Experts
Классический советник скальпирующего типа, работает при спокойном рынке. Имеются настраиваемые  фильтры спреда , трейлинг Стоп и вообще достаточно гибок и настраиваем под ваши условия торговли. Работает на парах USDCHF  , EURGBP   M15 ( Настройки будут в обсуждениях) Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...). ВАЖНО :  Прибыль, полученная Вами при тестировании - не  гарантирует получения прибыли в будущем.    Lot - Объем фиксированного лота. UseMM - Включить\от
