Простой и надежный торговый советник, работающий на CCI и еще нескольких индикаторах по принципу отложенных ордеров.Очень гибкая система настроек , что позволит адаптировать под другие ТМ и инструменты. Советник по умолчанию не оптимизирован,скачивайте настройки из обсуждений .
Присутствуют фильтры спреда.
Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...).
ВАЖНО : Прибыль, полученная Вами при тестировании - не гарантирует получения прибыли в будущем.
LotsFor1000 - Объем на 1000 единиц депозита при включенном TrueMM
Lots - Фиксированный объем сделок/позиций.
StopLossSell - Ограничение убытков сделок на продажу .
StopLossBuy - Ограничение убытков сделок на покупку .
TakeProfitBuy - Фиксация прибыли покупки.
TakeProfitSell - Фиксация прибыли продаж.
TrailingStopSell - Уровень срабатывания скользящего стопа на продажу.
TrailingStopBuy - Уровень срабатывания скользящего стопа на покупку.
TrailingStepSell - Шаг скользящего стопа продаж .
TrailingStepBuy - Шаг скользящего стопа покупок .
StartHourBuy - Час начала покупок .
StartHourSell - Час начала продаж .
EndHourBuy - Час завершения покупок .
EndHourSell - Час завершения продаж .
MagicBuy - Магический номер ордера на покупку.
MagicSell - Магический номер ордера на продажу .
FilterCCI1 - Фильтр индикатора CCI (значение + ).
ExitSell - Удаление открытого ордера на продажу .
Deviation Buy - Отклонение для покупки .
SpreadFilter - Фильтр спреда .
Deviation Sell - Отклонение для продажи .
ExitBuy - Удаление открытого ордера на покупку .
TrueMM - Вкл/Выкл Автоматический лот.
Filter CCI2 - Фильтр индикатора CCI (значение - ) .
Period ATR - Настройка индикатора ATR .
FilterATR - Фильтр ATR ( Количество сделок) .