Простой и надежный торговый советник, работающий на CCI и еще нескольких индикаторах по принципу отложенных ордеров.Очень гибкая система настроек , что позволит адаптировать под другие ТМ и инструменты. Советник по умолчанию не оптимизирован,скачивайте настройки из обсуждений .

Присутствуют фильтры спреда.

Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...).

ВАЖНО : Прибыль, полученная Вами при тестировании - не гарантирует получения прибыли в будущем.





LotsFor1000 - Объем на 1000 единиц депозита при включенном TrueMM

Lots - Фиксированный объем сделок/позиций.

StopLossSell - Ограничение убытков сделок на продажу .

StopLossBuy - Ограничение убытков сделок на покупку .