UltraTrend

Классический советник скальпирующего типа, работает при спокойном рынке. Имеются настраиваемые фильтры спреда , трейлинг Стоп и вообще достаточно гибок и настраиваем под ваши условия торговли.
Работает на парах USDCHF , EURGBP M15 ( Настройки будут в обсуждениях)
Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...).
ВАЖНО : Прибыль, полученная Вами при тестировании - не гарантирует получения прибыли в будущем.
Lot - Объем фиксированного лота.
UseMM - Включить\отключить автоматический рассчет лота.
LotsFor1000 - Объем лота на 1000 единиц депозита (при включенном автоматическом рассчёте)
TakeProfitBuy - Фиксация прибыли покупок.
StopLossBuy - Фиксация убытка покупок.
TakeProfitSell - Фиксация прибыли продаж.
StopLossSell - Фиксация убытка продаж.
Trailing_Stop_Buy - Следующий за ценой стоп сделок на покупку.
Trailing_Step_Buy - Шаг трейлинг стопа для сделок на покупку.
Trailing_Stop_Sell - Следующий за ценой стоп сделок на продажу.
Trailing_Step_Sell - Шаг трейлинг стопа для сделок на продажу.
TradeBuy - Включить\отключить покупки.
TradeSell - Включить\отключить продажи.
Start_Hour_Buy - Час начала покупок.
End_Hour_Buy - Час окончания покупок.
EndMinuteBuy - Минута окончания покупок.
Start_Hour_Sell - Час начала продаж.
End_Hour_Sell - Час окончания продаж.
EndMinuteSell - Минута окончания продаж.
Maximum_open_positions_Buy - Максимум одновременно открытых сделок на покупку.
Opening_Frequency_Buy - Частота открытия сделок на покупку.
Maximum_open_positions_Sell - Максимум одновременно открытых сделок на продажу.
Opening_Frequency_Sell - Частота открытия сделок на продажу.
LevelCCI+ - Фильтр для покупок.
LevelCCI- - Фильтр для продаж.
Comment - Комментарий.
MagicBuy - Идентификатор сделок на покупки.
MagicSell - Идентификатор сделок на продажи
MaximumSpread - Максимально допустимый спред.