UltraTrend

XBZTrend MIKHAIL SAFRONOV Experts

Простой и надежный торговый советник, работающий на CCI и еще нескольких индикаторах по принципу отложенных ордеров.Очень гибкая система настроек , что позволит адаптировать под другие ТМ и инструменты. Советник по умолчанию не оптимизирован,скачивайте настройки из обсуждений . Присутствуют фильтры спреда. Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...). ВАЖНО : Прибыль, полученная Вами при тестировании - не гарантирует получения прибыли в будущем. LotsFor1000 - Объ