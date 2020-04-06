UltraTrend

Классический советник скальпирующего типа, работает при спокойном рынке. Имеются настраиваемые  фильтры спреда , трейлинг Стоп и вообще достаточно гибок и настраиваем под ваши условия торговли.

Работает на парах USDCHF  , EURGBP   M15 ( Настройки будут в обсуждениях)


Не использует агрессивные \ опасные методы торговли (мартингейл, сетка...).


ВАЖНО :  Прибыль, полученная Вами при тестировании - не  гарантирует получения прибыли в будущем.


  

Lot - Объем фиксированного лота.

UseMM - Включить\отключить автоматический рассчет лота.

LotsFor1000 - Объем лота на 1000 единиц депозита (при включенном автоматическом рассчёте)

TakeProfitBuy - Фиксация прибыли покупок.

StopLossBuy - Фиксация убытка покупок.

TakeProfitSell - Фиксация прибыли продаж.

StopLossSell - Фиксация убытка продаж.

Trailing_Stop_Buy - Следующий за ценой стоп сделок на покупку.

Trailing_Step_Buy - Шаг трейлинг стопа для сделок на покупку.

Trailing_Stop_Sell - Следующий за ценой стоп сделок на продажу.

Trailing_Step_Sell - Шаг трейлинг стопа для сделок на продажу.

TradeBuy - Включить\отключить покупки.

TradeSell - Включить\отключить продажи.

Start_Hour_Buy - Час начала покупок.

End_Hour_Buy - Час окончания покупок.

EndMinuteBuy - Минута окончания покупок.

Start_Hour_Sell - Час начала продаж.

End_Hour_Sell - Час окончания продаж.

EndMinuteSell - Минута окончания продаж.

Maximum_open_positions_Buy - Максимум одновременно открытых сделок на покупку.

Opening_Frequency_Buy - Частота открытия сделок на покупку.

Maximum_open_positions_Sell - Максимум одновременно открытых сделок на продажу.

Opening_Frequency_Sell - Частота открытия сделок на продажу.

LevelCCI+ - Фильтр для покупок.

LevelCCI- - Фильтр для продаж.

Comment - Комментарий.

MagicBuy - Идентификатор сделок на покупки.

MagicSell - Идентификатор сделок на продажи

MaximumSpread - Максимально допустимый спред.


