Moving average MTF

Digital ATR DMITRII KOLOSOV 3.2 (5) Utilities

Информационная утилита, отображающая текущий ход цены за день и средний, взятый по данным индикатора ATR с указанным периодом и на указанном временном интервале. При превышении среднего значения текст перекрашивается на заданный в настройках ( Text color ( current more than average ) ). Для удобства восприятия формат цифровых значений регулируется параметром Point or pips , где при выборе пункта Point значения делятся на 10. Текстовую метку можно перемещать по графику в любое удобное место. Наст