Moving average MTF

Индикатор отображает скользящие средние на заданном количестве баров (Count bar for show MA). Данный способ отображения упрощает анализ, так как график не загромождён лишними линиями.
Так же имеется текстовая метка с отображением текущей цены скользящей средней и периода графика.
Горячие клавиши служат для упрощения использования индикатора. 


Настройки индикатора:

  • Moving average #1 - скользящая средняя #1
  • Period - период усреднения
  • Mode - метод сглаживания
  • Price - используемая цена для расчётов
  • Moving average #2 - скользящая средняя #2
  • Show MA? - отображать скользящую среднюю #2?
  • Moving average #3 - скользящая средняя #3
  • Show MA? - отображать скользящую среднюю #3?
  • Other parameters - прочие параметры
  • Indent - отступ текстовой метки 
  • Count bar for show MA - количество баров для отображения скользящих средних
  • Key for TF up - горячая клавиша для увеличения периода графика
  • Key for TF dn - горячая клавиша для уменьшения периода графика
  • Key for switch removes/displays the label - горячая клавиша для удаления/отображения текстовой метки
