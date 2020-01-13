Digital ATR

Информационная утилита, отображающая текущий ход цены за день и средний, взятый по данным индикатора ATR с указанным периодом и на указанном временном интервале. При превышении среднего значения текст перекрашивается на заданный в настройках (Text color (current more than average)). Для удобства восприятия формат цифровых значений регулируется параметром Point or pips, где при выборе пункта Point значения делятся на 10.

Текстовую метку можно перемещать по графику в любое удобное место.

Настройки индикатора: