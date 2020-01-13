Digital ATR
- Utilities
- DMITRII KOLOSOV
- Version: 1.0
Информационная утилита, отображающая текущий ход цены за день и средний, взятый по данным индикатора ATR с указанным периодом и на указанном временном интервале. При превышении среднего значения текст перекрашивается на заданный в настройках (Text color (current more than average)). Для удобства восприятия формат цифровых значений регулируется параметром Point or pips, где при выборе пункта Point значения делятся на 10.
Текстовую метку можно перемещать по графику в любое удобное место.
Настройки индикатора:
- ATR parameters – Параметры ATR
- Period ATR - Период
- Timeframe – Временной интервал
- Point or pips – Отображать значения в пунктах или пипсах
- Other parameters – Прочие параметры
- Font - Шрифт
- Font size – Размер шрифта
- Text color – Цвет текста
- Text color (current more than average) – Цвет текста при превышении среднего
Полезный индикатор.