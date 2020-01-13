Digital ATR

3.2

Информационная утилита, отображающая текущий ход цены за день и средний, взятый по данным индикатора ATR с указанным периодом и на указанном временном интервале. При превышении среднего значения текст перекрашивается на заданный в настройках (Text color (current more than average)). Для удобства восприятия формат цифровых значений регулируется параметром Point or pips, где при выборе пункта Point значения делятся на 10.

Текстовую метку можно перемещать по графику в любое удобное место.

Настройки индикатора:

  • ATR parameters – Параметры ATR
  • Period ATR - Период
  • Timeframe – Временной интервал
  • Point or pips – Отображать значения в пунктах или пипсах
  • Other parametersПрочие параметры
  • Font - Шрифт
  • Font sizeРазмер шрифта
  • Text colorЦвет текста
  • Text color (current more than average)Цвет текста при превышении среднего

Reviews 7
akeks-
84
akeks- 2024.10.07 15:36 
 

Полезный индикатор.

01aleks01
14
01aleks01 2020.11.11 14:57 
 

Хорошая утилита, здорово помогает в дэй трейдинге.

DarTrader
173
DarTrader 2023.07.14 21:22 
 

Почему он неправильно считает ATR за 5 дней?

Recommended products
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilities
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT5 version:  https://www.mql5.com/pt/market/product/38470 Any doubt or suggestion to a new feature please comment. Enjoy!
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilities
Virtual Assistant MINI   VIRTUALL ASSISTANT = MAKE YOUR TP AND SL VIRTUAL!   Tool meant to control your stop loss and take profit by converting them to virtual SL/TP (with support for TRAILING) Convert all SL and TP to virtual so your exits on trades are hidden from your broker! Run this EA on any graph, choose 1MIN timeframe (VA is autosaving data only on new bar detected, so graph TF equals to VA autosave period) !!! When using virtual trade exits, stable connection is needed for order executi
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilities
With the Magic Keyboard (MT4 Manager), you can transform your keyboard into a powerful trading tool. This innovative feature allows you to easily buy, sell, and close trades and move your stop loss to breakeven by simply pressing specific keys on your keyboard. Additionally, the tool automatically adds Stop Loss and Take Profit levels to buy and sell orders, streamlining your trading process effortlessly. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/133390?source=Site+Profile+Seller Key
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilities
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicators
Candle Time (MT4) The Candle Time indicator shows the remaining time for the current candle on the active chart timeframe. It adapts automatically to the chart period and updates on every tick. This is a charting utility; it does not provide trading signals and does not guarantee any profit. Main functions Display the time remaining for the current candle on any timeframe (M1 to MN). Color-coded state: green when price is above the open (up), gray when unchanged, and red when below the open (do
FREE
Safety
Sergey Ermolov
5 (2)
Utilities
I think everyone knows such a rule of money management as "Safe". For those who are not aware, the safe assumes closing half of the position after the profit on the transaction has equaled the size of the stop. Thus, even if the price reverses and catches the stop, you will not lose money, because exactly the same amount of profit was received when closing part of the position earlier. The Safety Expert Advisor has only one setting – the closing lot. Leaving it at position 0, the adviser will
FREE
OneClick Wonder light
Hajime Tsuro
Utilities
This is a light version of OneClickWonder. It has a limitation of lotsize ( 0.01 ) and also the trade direction (only SELL ) and magic number is fiexd (magic number = 11 ) ------------------------------------ OneClickWonder manages open trades by   Magic Number   and   Symbol , providing: ·            Individual or Basket Trailing Stop ·            Optional Averaging system   (adds new trades automatically) ·            OneClickOrder buttons   (BUY / SELL directly from chart) ·            Works
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilities
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilities
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicators
Volume Profile Indicator / Market Profile Indicator What this is not : FMP is not the classic letter-coded TPO display , does not display the overall chart data profile calculation , and , it does not segment the chart into periods and calculate them. What it does :  Most importantly ,the FMP indicator will process data that resides between the left edge of the user defined spectrum and the right edge of the user defined spectrum. User can define the spectrum by just pulling each end of the indi
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Tipu Panel
Kaleem Haider
4.88 (8)
Utilities
Tipu Panel series is set of innovative indicators created to consolidate indicators in form of a panel. As a trader, indicators can easily create a cluster on the chart and distract you from the bigger picture. It can also be overwhelming and visually exhausting. Tipu Panel simplifies this by displaying each indicator in a beautifully boxed panel. You can customize the panel to display indicator signals for multiple time frames and also to quickly switch time frames. There are two types of indic
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilities
This MQL4 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilities
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indicators
Conquer the Markets with the Triple Threat Signal ! Tired of signals that leave you guessing? Introducing the Triple Threat Signal , the smart indicator that cuts through market noise to deliver high-probability trade setups. This isn't just another indicator; it's a complete, multi-layered system designed for traders who demand precision, confirmation, and confidence . Why You Need the Triple Threat Signal The market moves fast. You need a tool that confirms a trade from multiple angles before
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicators
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicators
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Utilities
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
OneClickClose Free
Hajime Tsuro
5 (5)
Utilities
This is a forex supporting tool for all manual traders. You can close positions immediately at once on the MT4 Terminal by a single click. CLOSE SELL: You can close SHORT positions of the target currency pair (same as the chart you’re using this EA). CLOSE BUY: Same as above but LONG positions will be closed. CLOSE ALL: All opened positions will be closed (no matter of currency pairs). You can select the closing method from CLOSE ALL or CLOSE ONE BY ONE. You can choose the positions to be closed
FREE
Format Charts MT4
Vital H B Engenharia Ltda
Utilities
If you use several charts open at the same time, you know how boring it is to apply formats to each chart individually. This script can change all open charts using a single command. Parameters: 1 - Choose symbol to put on charts: apply the selected symbol to all charts. If "current", it does not change the symbol; 2 - Choose timeframe or leave empty: apply the selected timeframe to all charts. If "CURRENT", it does not change the timeframe; 3 - Apply template to the charts: If true, apply the t
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilities
VR Color Levels is a handy tool for those who apply technical analysis using elements such as trendline, rectangle and text. It is possible to add text directly to the chart and take screenshots. You can find settings, set files, demo versions, instructions, problem solving, at [blog] You can read or write reviews at [link] Version for [MetaTrader 5] Working with the indicator is carried out in one click . To do this, click on the button with the line, after which a trend line will appear unde
FREE
Trading Sessions 3
Guillermo Pineda
4.92 (12)
Indicators
Trading Sessions 3: Visualize Global Market Activity Trading Sessions 3 is an intuitive indicator designed to clearly display the key intra-day trading sessions: Asia, London, and New York . Gain a clear understanding of global market activity and pinpoint periods of increased volatility for strategic trading decisions. Key Features: Global Session Visualization: Easily identify the active trading hours for the Asia, London, and New York sessions directly on your charts. Volatility Insights: Un
FREE
MT4 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilities
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
CloseAllProfit
Mr Sorachai Pitakjarukul
5 (1)
Utilities
ขอบคุณ แรงบันดาลใจ จากโค้ชแพม ที่ทำให้เริ่มทำ  Close all ตัวนี้  Close all and update profit Version 3.03 Full version Give you free  For MT5 Click  https://www.mql5.com/en/market/product/95989 V3.03 Fix TPSL calculate USDxxx and xxxUSD or XXX/XXX and add Decimal Digi, 0 is default Program function Tab 1 Close order function and show break port 1.Can show and hidden all button 2.Update sell and buy total lots easy to manage order 3.Close all order and update all profit 4.Close all sell a
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indicators
We provide indicators tailored to better meet your trading requirements.       >>  MT Magical  << MT Supply Demand : It is an indicator created to find supply and demand, which will be important support and resistance levels for the price.  Supply Zone   is a zone where the price has reached, it is often resisted. In other words, when the price reaches this zone, there will be more selling power to push the price back down. Demand Zone   is a zone where the price has reached, it is ofte
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilities
Constructor is a convenient tool for creating, (building strategies) testing and applying trading strategies and ideas, as well as testing and using separate indicators and their groups. Constructor includes opening, closing, deal tracking, averaging and recovery modules, as well as various trading options with and without averaging and martingale. You are able to connect up to 10 different external indicators. Find the detailed instructions in the attached pdf file. Trading settings averaging
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicators
This information indicator will be useful for those who always want to be aware of the current situation on the account. The indicator displays data such as profit in points, percentage and currency, as well as the spread for the current pair and the time until the bar closes on the current timeframe. VERSION MT5 - More useful indicators There are several options for placing the information line on the chart: 1. To the right of the price (runs behind the price); 2. As a comment (in the upper
FREE
Buyers of this product also purchase
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilities
Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT4 - the ultimate   risk management tool   designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT4 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indice
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilities
Trade copier for MetaTrader 4.   It copies forex trades, positions, and orders from any accounts. It is one of the best trade copiers   MT4-MT4, MT5 - MT4   for the   COPYLOT MT4   version (or   MT4 - MT5 MT5 - MT5   for the   COPYLOT MT5   version).        MT5 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex Copier  version for      MetaTrader 5  terminal ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 )-  Copylot Cli
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilities
MT4 to Telegram Signal Provider   turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT5 Version ] [ Discord Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilities
Copy trade signals from Discord channels you are a member of directly into MetaTrader 4. No bot token, chat IDs, or admin permissions required. Quick setup : customise your rules in a clean on-chart interface and start copying within minutes. User Guide + Demo | MT5 Version | Telegram Version Core copying features Copy from any Discord channel you are a member of Risk by percent or fixed lot size Exclude specific symbols Copy all signals or only selected signal types Signal recognition with con
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of market and pending orders
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilities
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 4, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilities
This product filters all expert advisors and manual charts during news time. It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from here onwards
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilities
Custom Alerts: Monitor Multiple Markets and Never Miss a Key Setup Overview Custom Alerts is a dynamic solution for traders who want a consolidated way to track potential setups across multiple instruments. By integrating data from our flagship tools—such as FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, and IX Power— Custom Alerts automatically notifies you of crucial market developments without juggling multiple charts or missing prime opportunities. With support for all asset classes your brok
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilities
Closing positions in MetaTrader 4 upon reaching the total profit/loss with the profit trailing function. You can enable the Virtual stops (Separate Order) , Calculating and closing for BUY and SELL positions separately (Separate BUY SELL) , Closing and calculating all symbols or the current symbol only (All Symbols) , Enable trailing for profit ( Trailing Profit) Close on total profit and loss in deposit currency, points, or % of the balance. The application is designed for use on any account t
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilities
A tool that can instantly calculate position size or risk based on a given stop-loss level is critical for both professional and novice traders. The TRADE PRO trading utility provides fast and accurate calculations, helping you make decisions in time-sensitive and volatile market conditions. MT5 VERSION    /    Additional installation materials Main functions: Original. Simple. Effective. A unique and convenient way to open the main trading panel: Hover your mouse over the right side of the ch
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilities
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilities
LAUNCH OFFER 30% OFF! $49 instead of $69! The Risk/Reward Tool is a professional-grade Expert Advisor designed to revolutionise the way you plan, visualise, and execute trades in MetaTrader 4. Whether you're a discretionary trader who values precise risk management or a strategy developer who needs to test trade setups visually, this tool provides everything you need in one elegant, intuitive interface. Unlike basic position calculators, the Risk/Reward Tool combines visual trade planning with
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilities
MT4 Local Trade Copier Pro is a MetaTrader 4 Expert Advisor designed to copy trades from a source MT4 or MT5 account to multiple MT4 or MT5 accounts on the same PC. This utility is ideal for replicating trades across client accounts or portfolios with customizable parameters, including lot sizes, stop-loss/take-profit, and reverse copying options. It streamlines trade management without executing trades based on market logic, offering flexible synchronization for diverse trading needs. Note : D
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Basic functions: The normal interaction speed of copy trading is less than 0.5s Automatically detect signal sources and display a list of signal source accounts Automatically match symbols, 95% of commonly used trading symbols on different platforms (special cases such as different suffixes) are automatically matched, basically no manual settings are requ
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilities
SAFETYLOCK is a powerful tool that enables traders to shield their positions from sudden market reversals by automatically placing an opposite order for any open trade. When a trader or an Expert Advisor (EA) initiates a position, SAFETYLOCK immediately sets a corresponding pending order (Buy Stop or Sell Stop). If the original position starts incurring losses, the pending order is triggered, creating a protective lock that helps mitigate risk. This Expert Advisor offers flexibility, allowing y
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilities
Upgrade Your Manual Trading: Enhanced Precision and Control with Trade Manager Assistant Learn how to maximize the benefits of the trade panel by exploring comprehensive setup guides in our complimentary demo version. For further insights, visit this resource: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758625 . Manual trading demands careful analysis and quick decisions. However, challenges such as slow execution, poor risk management, and improper configurations often lead to reduced earnings and incre
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilities
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilities
Averaging Helper - This sort of trading helper instrument will help you average out your previously unprofitable positions using two techniques: standard averaging hedging with the subsequent opening of positions according to the trend The utility has the ability to sort out several open positions in different directions at once, both for buy and for sell. For example, you opened 1 position for a sell and the second for a buy, and they are both unprofit, or one is in the unprofit and one is in
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
Utilities
Safeguard Your Trading Capital Effortlessly Protecting your trading capital is just as important as growing it. The KT Equity Protector is your personal risk manager, continuously watching your account equity and automatically stepping in to prevent losses or lock in profits by closing all active and pending orders when predefined profit targets or stop-loss levels are reached. No more emotional decisions, no guesswork—just reliable equity protection working tirelessly on your behalf. KT Equity
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilities
Equity Protect Pro: Your Comprehensive Account Protection Expert for Worry-Free Trading If you're looking for features like account protection, equity protection, portfolio protection, multi-strategy protection, profit protection, profit harvesting, trading security, risk control programs, automatic risk control, automatic liquidation, conditional liquidation, scheduled liquidation, dynamic liquidation, trailing stop loss, one-click close, one-click liquidation, and one-click restore, Equity P
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
More from author
Moving average MTF
DMITRII KOLOSOV
Indicators
Индикатор отображает скользящие средние на заданном количестве баров ( Count bar for show MA ). Данный способ отображения упрощает анализ, так как график не загромождён лишними линиями. Так же имеется текстовая метка с отображением текущей цены скользящей средней и периода графика. Горячие клавиши служат для упрощения использования индикатора.  Настройки индикатора: Moving average #1 - скользящая средняя #1 Period - период усреднения Mode - метод сглаживания Price - используемая цена для расчё
FREE
Color fibonacci levels
DMITRII KOLOSOV
5 (5)
Indicators
Индикатор пригодится тем, кто использует кластеры Фибоначчи в торговле и применяет построения с разными наборами уровней. Каждый набор уровней применителен как к уровням Retracement , так и к Expansion (выбирается в настройках). Уровни задаются перечислением в формате "0;50;61.8;100". Настройки индикатора: Fibonacci #1 – Набор уровней #1 Fibonacci – Тип уровней : Retracement или Expansion Levels – Набор уровней в формате "0;23.6;38.2;50;61.8;100" Color line – Цвет линии Style line – Стиль линии
FREE
MWT TradeHelper
DMITRII KOLOSOV
Utilities
The trading utility simplifies trading by quickly setting stop loss and take profit and risk calculation. Capabilities: 1. Using hotkeys: - The “s” key is responsible for showing/hiding the trading panel and stop loss and take profit levels. - The “~” key is responsible for changing the direction of trading. - It is possible to select in the settings a key that is convenient for you from the list for each of the parameters. 2. Using two modes of risk and volume calculation (the first button on t
Filter:
Fail Abdrakhmanov
128
Fail Abdrakhmanov 2024.11.21 13:23 
 

как понему таргавать?

akeks-
84
akeks- 2024.10.07 15:36 
 

Полезный индикатор.

DarTrader
173
DarTrader 2023.07.14 21:22 
 

Почему он неправильно считает ATR за 5 дней?

Nivin Swing Trader
169
Nivin Swing Trader 2022.10.11 10:25 
 

это дерьмо

Григорий Соломкин
20
Григорий Соломкин 2021.06.09 00:56 
 

Давно искали и проходил мимо. Отличная утилита. Здорово.

01aleks01
14
01aleks01 2020.11.11 14:57 
 

Хорошая утилита, здорово помогает в дэй трейдинге.

fdumont.mql
55
fdumont.mql 2020.05.01 03:42 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review