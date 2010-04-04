Funcionamiento:

Athome funciona de la siguiente manera:

En el momento en que usted ponga a funcionar el expert , éste colocara ordenes pendientes de compra (BuyLimit) hacia abajo del precio, y ordenes pendientes de venta (SellLimit) hacia arriba del precio.

usted podra modificar las variables de Athome en los parametros de entrada. Recomendamos los siguientes parámetros para un funcionamiento eficaz:

lot = 0.01

StopLoss = 3500

TakeProfit = 850

Distance = 50

OperationsAmount = 75

EarningPercentage = 20

Turbo =

Cerrara las operaciones con ganancia hasta llegar al porcentaje de ganancia previamente establecido; si se inicia con una cuenta de 100 y se establece un earningPercentage de, Athome se reiniciara cuando el valor liquido sea igual a 125.

Una vez que se reinicia el robot buscara generar el 25% de 125 y así sucesivamente. Nosotros recomendamos retirar la ganancia antes de volver a entrar al mercado, basta con desactivar el AutoTrading y usar nuestro robot(ERASER EXPRESS) que es completamente gratis para quitar las ordenes

Athome es el trading hecho simple:

1. Abra una cuenta con su broker preferido. (Recomendamos cuentas de 100 a 500)

2. Corra el programa en cualquier par de divisas (H1).

3. Espere a que el programa trabaje. Athome creara una serie de posiciones de compra y venta pendientes cuyos limites están dentro del rango de oscilación actual de la gráfica, el programa intentará incrementar el balance de la cuenta en un 25 % lo mas pronto posible, si lo logra, el programa se detendrá y mostrará una alerta de éxito.

4. Una vez que el programa haya terminado su funcionamiento y haya llegado al 25% de ganancia, es tiempo de retirar el dinero ganado y esperar un dia para volver a operar

5. Repita los pasos anteriores, Athome funciona de manera cíclica y en ráfaga, el programa será rentable siempre y cuando hayan mas corridas exitosas que perdedoras, así que tome su tiempo comprobando (en backtesting) que esto sucede.

Consideraciones:

- Muchas veces el BackTesting suele ser engañoso por lo que también recomendamos probarlo en cuenta demo un mes antes de empezar a operar con cuenta real.

- Athome trabaja en periodos cortos de tiempo, así que cuando haga backtesting pruebe cambiando varias veces la fecha de inicio,

- Considerando lo anterior, no compare los resultados con programas que trabajan en periodos de un año completo, mejor pruebe a hacer 10 corridas del programa iniciando en distintas fechas, para probar la taza de acierto.

- Se necesita un broker que permita como 40 operaciones pendientes, como mínimo.

- El spread debe ser menor que 30.





- NO INTERFIERA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EXPERT. SI YA NO QUIERE USARLO PRIMERO DEBERA ELIMINAR EL EXPERT DE LA GRAFICA Y DESPUES BORRAR TODAS LAS ORDENES PENDIENTES QUE QUEDARON.

CUALQUIER PREGUNTA MANDAR MENSAJE (whatsapp) AL NUMERO 5526621604 O AL CORREO rangebote@gmail.com