Sandstorm

أطلق العنان لقوة التداول الاستراتيجي مع SandStorm Expert Advisor (EA)، وهي أداة تداول فوركس متطورة تتقن استراتيجيات التحوط والمضاربة واستراتيجيات تداول الاتجاه. تم تصميم SandStorm EA خصيصًا للعملات الذهبية (XAUUSD) .


تم تصميم هذا المستشار بدقة للحصول على حد أدنى للرصيد يبلغ 3000 دولار أمريكي/جنيه إسترليني/يورو، وأفضل إطار زمني H4. إنه يوفر نظامًا متعدد الاستخدامات للتحكم في التداول يوفر خيارات للتداول بالشراء/البيع مع التحوط، أو الشراء/البيع بدون تحوط، أو الشراء فقط، أو البيع فقط، أو حتى إنهاء التداول بالكامل.


وتكمن إحدى نقاط قوتها الرئيسية في قدرتها على التكيف؛ لديك القدرة على تخصيص أوقات التداول، والتحكم في الحد الأقصى للانتشار، وتعيين الحد الأقصى لعدد الأوامر المفتوحة، وتحديد عقود البداية. يوفر EA أيضًا خيارات لاستخدام أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة لحماية استثماراتك.


علاوة على ذلك، يحتوي SandStorm EA على وظيفة الإيقاف المتحرك التي تسمح لـ EA بضبط مستوى إيقاف الخسارة بعد تحركات السوق لتأمين مكاسبك. كما أنه يدعم نظام مضاعف اللوت المتقدم ونظام إدارة مسافة الطلب لإدارة الطلبات بشكل فائق.


بفضل نظامها المتقدم لإدارة الأموال، تسمح SandStorm EA للمستخدمين بنشر التحجيم التلقائي للدفعة بناءً على الهامش الحر، مما يوفر حلاً قويًا لإدارة المخاطر.


دلائل الميزات:


مراقبة التداول المتنوعة

إدارة الطلبات المتقدمة

التوقيت المتكامل وفلتر الانتشار

Tailored Take Profit and Stop Loss functionality

Trailing Stop System

Advanced Money Management

Parameters:


  1. Trading Control: Set trading strategy
  2. Magic Number: Unique identifier for trades
  3. Enable/disable trading on Fridays
  4.  Define trading hours
  5.  Set maximum spread
  6.  Set maximum open orders
  7.  Define starting lots
  8.  Enable/Disable Take Profit, set value
  9.  Enable/Disable Stop Loss, set value
  10.  Enable/Disable Trailing Stop, define parameters
  11.  Order management parameters
  12.  Enable/disable Money Management, set AutoLot size

Harness the power of the SandStorm Expert Advisor (EA) and elevate your trading game to new heights today!


Recommended products
ZuperButtons Mix
Manuel Francisco Gaitan
Experts
El ZuperButtons Mix es un Expert Advisor diseñado para traders de scalping e intradía que requieren alta exactitud en la ejecución manual. El programa   NO EJECUTA   transacciones.  A diferencia de un panel de gestión global, esta consola está optimizada para la interacción directa con el instrumento activo en pantalla. Su función principal es convertir la gestión manual en un proceso fluido y veloz, centralizando en una botonera interactiva todo el control necesario para operar con disciplina y
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Tasmanian devil EA
Morten Kruse
Experts
Tasmanian Devil is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale and gridsystems. It Uses significant price levels to make the order entries. All trading positions contain a stop loss, and also include take profit. Which results in a very low draw down. Advantages  Advanced algorithm for tracking positions.  Each item contains a protective stop loss.  Work with fixed and risk based lots on MM.  Does not use indicators, grid, martingale, arbitration.  More exit strategies  Protecti
EMA Scalper 4
Prafull Manohar Nikam
Experts
V ery simple EA uses the famous trend scalping i.e. EMA Crossover scalping to open trades with martingale lot system. It includes 03 EMA i.e. Exponential Moving Averages to decide which direction to trade. It also checks distance of a fast moving average from the trend moving average. After all these conditions get fulfilled it opens a position. Single position at a time with hard stop loss and take profit. Features: 1. Martingale 2. Uses trend indicators 3. Automatic Trading 4. Hard Stop Loss
Barracuda EA
Yury Emeliyanov
4 (1)
Experts
The main advantage of the Expert Advisor is the percentage of profitable trades, which is 70% in testing over the past 5 years. The EA is primarily designed for the EUR/GBP M15 pair, but it can also be used on other currency pairs if the EA is pre-optimized. The EA uses several indicators, the main one of which is the "Donchian Channel". Look at the test results over the past 5 years. Default testing parameters Initial balance = 500 $ Net profit = 8,431 $ Profitable trades = 70% Drawdown = 17%
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Headstrong
Ambrogio Zanaboni
3.5 (2)
Experts
Headstrong Expert Advisor is a trend scalper that uses the standard indicators such as Bbands, RSI, ADX, and Moving Averages. It has been developed for trade on EURUSD and USDJPY on M5 time frame. The strategy is simple: open sell trade in overbought zone when the trend is down, and vice versa open buy trade in oversold zone when the trend is up. The closing of trade is done by Take profit (in pips) or by ADX+RSI (stop loss is deliberately higher). Headstrong does not use dangerous strategies li
Fujiyama
Treccante LLC
3 (2)
Experts
There may be a problem with the EA. The account has been restricted without any particular explanation, and I am unable to delete the EA. As I will be conducting an investigation, please be careful when using it. We recommend testing on a demo account. I am also restricted from posting comments, so I’m sorry that I cannot reply at the moment. Please wait for a while. A high-performance EA “FUJIYAMA” developed with cutting-edge correlation coefficient analysis algorithms, which increased $10,
FREE
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Experts
This scanner is a tool used to support trading with the Ichimoku method. Its basic features are: 10 trading setups implemented in accordance with the Ichimoku technique, the possibility of simultaneous scanning, all financial instruments available on the platform, the possibility of simultaneous scanning, in all timeframes available on the platform, two trading modes available: Manual and AutoTrading, the ability to open in Manual mode from the level of the chart, the ability to determine the si
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
HurtLockerPro Investor
Vladimir Kähri
Experts
Expert Advisor does not use indicators, does not use a grid, does not use martingale. Work like this: ONLY one order per day with Stoploss and TakeProfit! Fully automated. This expert advisor is created for investment for a long period , but NOT for speculation (not scalper, not just order opener)! To get the most out of the robot - I advise you to use the robot for at least 1 year and longer! The longer the period, the greater the profit.  The robot does not need to be set up! Just download and
Gold Hawk EA
Justinus Andjarwirawan
Experts
Gold Hawk - The Ultimate Expert Advisor for MT4 Gold Hawk isn’t just another trading robot – it’s your ultimate partner in conquering the Gold market (XAUUSD) . Meticulously crafted to maximize profits and protect your capital , this Expert Advisor is designed to adapt to volatile market conditions while offering unparalleled flexibility and cutting-edge risk management . Why Gold Hawk is a Must-Have in Your Trading Arsenal: Dynamic Recovery System - Adapt to Any Market Move: Stay ahead of mark
Euppy trading M30
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed for EURJPY M30 TF. Everything is tested and ready for immediate use on real account. Everything is tested for EURJPY M30 timeframe . Strategy is based on   TODAY OPEN BREAKOUT . It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP  pending orders with  FIXED  STOP LOSS and TAKE PROFIT . Very SIMPLE STRATEGY with only FEW PARAMETERS. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your brok
EA ichimoku Cloud
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The EA Ichimoku Cloud consists of several components: Tenkan-sen (Conversion Line) : This is a short-term moving average that indicates the market's short-term trend. Kijun-sen (Base Line) : This is a longer-term moving average that gives insight into the market's medium-term trend. Senkou Span A (Leading Span A) : This forms one edge of the Ichimoku cloud and is calculated by averaging the Tenkan-sen and Kijun-sen. It helps identify potential support and resistance levels. Senkou Span B (Leadin
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Experts
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
AU 79 Gold EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
AU 79 Gold EA is a gold trading expert advisor designed especially for trading gold. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is unique and used by institutions to trade gold, it trades at night for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our MQL5 group in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our private group w
Opening Range Breakout EA MT4
Josef Vobejda
Experts
Opening Range Breakout EA   is a focused trading robot that automates one of the most effective intraday strategies: trading the session breakout. It operates by observing the market during its initial, quiet phase to establish the opening range. Once that range is defined, the EA is ready to enter a trade the moment price action confirms a breakout, helping you ride the volatility that follows. The Trading Idea The core of this strategy is simple: many of the day's biggest moves begin when the
FREE
LRY FX Robot
Ruiyuan Luo
Experts
LRY FX Robot is a fully automatic trading Robot, which makes orders according to RSI indicators. EA operating environment The EA can be run in any currency, but the best test is EURUSD for H1, with a minimum of $1000. Parameters Lot - lot size for pending orders. MaxLotSize - the maximum number of open orders. Signal Type - A signal to open an order Time Frame - The time period of the signal InterestAmount - As the balance increased, so did the number of orders Star Hour - the EA operation start
Inferno Signals EA
Martin Alejandro Bamonte
Experts
I nferno Signals EA is designed to capitalize on significant market movements, operating on the solid M30 timeframe. It is ideal for those looking to start with a small initial investment, beginning with as little as $100 per pair, featuring automatic capital management that includes dynamic lot adjustments and safety levels such as Stop-Loss (SL) With low drawdown and a strategy focused on capturing the best opportunities, Inferno Signals EA aims to maximize returns without compromising the s
EA Hammer
Saurabh
Experts
Last 1 copy in 135$. Next price will be a 335$. Grab the opportunity today. EA Description- This EA is not using any Indicator. It's working with points calculation. This EA uses all dangerous functionality :- Hedge Grid Martingale TP level line clearly available on chart. (Can show in live trading. For faster testing chart graphic is removed) EA has a very good control panel.  (Can show in live trading. For faster testing chart graphic is removed) Special feature Max drawdown in dollars is des
Seven Candles
Luiz Tim
Experts
This strategy searches for trade opportunities based on what area the close price is, in comparison with Moving Average. In order to be triggered, a pattern between candles also must occur. The EA works well on trending markets. It has been initially developed for stock markets indices (SP500, NASDAQ, etc) on Daily chart entering long positions only. However, I refined the strategy in order to enter short positions as well. It does not use stop loss or take profit, so the losing trades outweigh
Gbpjpy Time Anomaly
Yuji Semura
Experts
[WARNING] If you are looking for a "Holy Grail," please close this page. This EA is not a toy that sells sweet dreams like "guaranteed monthly profits" or "double your account effortlessly." It is a "Pure Physical Engine" stripped of all over-optimization (curve fitting) makeup, designed to battle the harsh noise of real live markets. Design Philosophy: NO CAP (Zero Deception) Many EAs manipulate data, peek into future data (look-ahead bias), or heavily optimize parameters to specific past per
BeiDou Trend
Xian Qin Ceng
Experts
Beidou Trend EA is a trend EA with a large profit-loss ratio. Breakout trading is a very old method. It has been widely used since Livermore in the 1900s. It has been more than 120 years. This method is always effective, especially for XAUUSD and Gold with high volatility. I have been using the breakout method to make profits on XAUUSD since the beginning of my investment career. I am familiar with this method. It is old, simple and effective. Beidou Trend EA is improved based on Rising Sun Gold
Ichimoku Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Ichimoku Trade X is an EA based on Ichimoku Kinko Hyo. Ichimoku Kinko Hyo parameters such as Tenkansen1, Kijunsen1, SenkouSpanB1, BuyShift1, Tenkansen2, Kijunsen2, SenkouSpanB2, BuyShift2, Tenkansen3, Kijunsen3, SenkouSpanB3, SellShift1, Tenkansen4, Kijunsen4, SenkouSpanB4 and SellShift2 can be adjusted. Ichimoku Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Ichimoku Trade X. Good lu
Golden Weapon EA
Gunapu Sankara Rao
Experts
Golden Weapon EA for MT4 Automated Expert Advisor for Gold (XAUUSD) and Forex Trading Golden Weapon EA is a fully automated Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader 4 (MT4). It is designed to execute trades automatically using a rule-based trading methodology combined with configurable risk management and trade management features. The EA continuously analyzes market conditions and opens trades only when its predefined trading criteria are satisfied. It is suitable for traders who prefer sys
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
The Multi Indicator Signal Strategy EA MT4 is an advanced trading tool designed exclusively for MetaTrader 4. It effectively automates trade entries and exits using a combination of multiple technical indicators, making it ideal for both novice and experienced traders looking to enhance their trading strategy. This EA offers significant advantages such as extensive customization options, robust risk management features, and the ability to adapt to various market conditions. By utilizing multiple
Advanced Gold Hedge EA
Sujith
Experts
Welcome to our MQL marketplace, where precision meets profitability with our advanced expert advisor (EA). Here's what sets us apart: Trading Conditions: Leverage:   We recommend leveraging between 1:30 and a maximum of 1:100 for optimal risk management. Minimum Deposit:   To get started, a minimum deposit of 1000 USD is recommended. Timeframe:  M1 recommended. Supported Features: Optimized Set Files:   Our set files are meticulously crafted for both standard 1000 USD live accounts and 1000 USD
Maya MT4
Manpreet Singh
Experts
MAYA   is a smart trading system that uses a grid strategy and has been working well on real accounts for many years. Unlike other systems that are made to fit past data, Maya was built to take advantage of real, ongoing patterns in the market. So, it’s not just guessing and hoping to win. It actually understands how the market works and uses that to make money.  It just needs a onetime setup and then you can relax and see its working.     LIVE ACCOUNT STATS CAN BE CHECKED ON MYFXBOOK RUNNING FR
Buyers of this product also purchase
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
4.92 (13)
Experts
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Experts
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Neural Cortex
Olivier Nomblot
Experts
NEURON CORTEX The swarm decides. The swarm learns. The swarm knows when to stay out. try the 5M and 15m backtest ; better in real EXEPTIONAL STARTING BID BEFORE THE WORLD FINDS OUT  Most neural EAs sell you one network and call it artificial intelligence. Neuron Cortex runs five independent recurrent networks in parallel — a swarm — and refuses to touch the market unless four of them agree. One net is an opinion. Five nets in agreement is a signal. This is the distilled product of a decade of l
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.5 (6)
Experts
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.69 (67)
Experts
Smart Funded EA is an expert advisor designed to pass the HFT challenges of prop firms that allow its use. If you are interested to use an EA for live accounts or classic porp firms please check Smart Gold Hunter . You can also check Smart Gold Hunter live signal here You can check my blog post about HFT Prop firms before buying a challenge. Do I need to back-test? You do not need to backtest, and demo servers that you backtest will not give the real results since HFT prop firms servers and
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
Filter:
Bujuri222
34
Bujuri222 2023.06.13 11:12 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review