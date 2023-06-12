أطلق العنان لقوة التداول الاستراتيجي مع SandStorm Expert Advisor (EA)، وهي أداة تداول فوركس متطورة تتقن استراتيجيات التحوط والمضاربة واستراتيجيات تداول الاتجاه. تم تصميم SandStorm EA خصيصًا للعملات الذهبية (XAUUSD) .





تم تصميم هذا المستشار بدقة للحصول على حد أدنى للرصيد يبلغ 3000 دولار أمريكي/جنيه إسترليني/يورو، وأفضل إطار زمني H4. إنه يوفر نظامًا متعدد الاستخدامات للتحكم في التداول يوفر خيارات للتداول بالشراء/البيع مع التحوط، أو الشراء/البيع بدون تحوط، أو الشراء فقط، أو البيع فقط، أو حتى إنهاء التداول بالكامل.





وتكمن إحدى نقاط قوتها الرئيسية في قدرتها على التكيف؛ لديك القدرة على تخصيص أوقات التداول، والتحكم في الحد الأقصى للانتشار، وتعيين الحد الأقصى لعدد الأوامر المفتوحة، وتحديد عقود البداية. يوفر EA أيضًا خيارات لاستخدام أوامر جني الأرباح وإيقاف الخسارة لحماية استثماراتك.





علاوة على ذلك، يحتوي SandStorm EA على وظيفة الإيقاف المتحرك التي تسمح لـ EA بضبط مستوى إيقاف الخسارة بعد تحركات السوق لتأمين مكاسبك. كما أنه يدعم نظام مضاعف اللوت المتقدم ونظام إدارة مسافة الطلب لإدارة الطلبات بشكل فائق.





بفضل نظامها المتقدم لإدارة الأموال، تسمح SandStorm EA للمستخدمين بنشر التحجيم التلقائي للدفعة بناءً على الهامش الحر، مما يوفر حلاً قويًا لإدارة المخاطر.





دلائل الميزات:





مراقبة التداول المتنوعة

إدارة الطلبات المتقدمة

التوقيت المتكامل وفلتر الانتشار

Tailored Take Profit and Stop Loss functionality

Trailing Stop System

Advanced Money Management

Parameters:





Trading Control: Set trading strategy Magic Number: Unique identifier for trades Enable/disable trading on Fridays Define trading hours Set maximum spread Set maximum open orders Define starting lots Enable/Disable Take Profit, set value Enable/Disable Stop Loss, set value Enable/Disable Trailing Stop, define parameters Order management parameters Enable/disable Money Management, set AutoLot size

Harness the power of the SandStorm Expert Advisor (EA) and elevate your trading game to new heights today!



