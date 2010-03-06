Crossover System

Индикатор Crossover System основан на трех скользящих средних, который изменяет цвет баров в зависимости от определенных условий скользящих средних.

Этот индикатор позволит реализовывать системы из одной скользящей средней, из двух скользящих средних и из трех скользящих средних.

Параметры индикатора:

  • fastperiod - период быстрой скользящей средней
  • fastMethod - метод построения быстрой скользящей средней
  • fastPrice - метод вычисления быстрой скользящей средней
  • fastshift - сдвиг быстрой скользящей средней относительно графика
  • mediumperiod - период средней скользящей средней
  • mediumMethod - метод построения средней скользящей средней
  • mediumPrice - метод вычисления средней скользящей средней
  • mediumshift - сдвиг средней скользящей средней относительно графика
  • slowperiod - период медленной скользящей средней
  • slowMethod - метод построения медленной скользящей средней
  • slowPrice - метод вычисления медленной скользящей средней
  • slowshift - сдвиг медленной скользящей средней относительно графика

     Цвет:

  • Зеленый цвет -       Бычий рынка
  • Красный цвет -       Медвежий рынок
  • Серебряный цвет - Нейтральный рынок

Вам больше будет не нужно загромождать график скользящими средними. Вы можете использовать свои входные параметры, чтобы получать свои цветные бары.


Пример №1 параметров для Single MA

  • fastperiod - 1
  • fastMethod - Simple
  • fastPrice - Close
  • fastshift - 0
  • mediumperiod - 5
  • mediumMethod - Simple
  • mediumPrice - Close
  • mediumshift - 0
  • slowperiod - 5
  • slowMethod - Simple
  • slowPrice - Close
  • slowshift - 0

Пример №2 параметров для Dual MA

  • fastperiod - 1
  • fastMethod - Simple
  • fastPrice - Close
  • fastshift - 0
  • mediumperiod - 5
  • mediumMethod - Simple
  • mediumPrice - Close
  • mediumshift - 0
  • slowperiod - 10
  • slowMethod - Simple
  • slowPrice - Close
  • slowshift - 0

Пример №3 параметров для Индикатора Аллигатор

  • fastperiod - 5
  • fastMethod - Smoothed
  • fastPrice - Median Price
  • fastshift - 3
  • mediumperiod - 8
  • mediumMethod - Smoothed
  • mediumPrice - Median Price
  • mediumshift - 5
  • slowperiod - 13
  • slowMethod - Smoothed
  • slowPrice - Median Price
  • slowshift - 8
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
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Price Bars and Chart Patterns
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Indicators
Индикатор Price Bars and Chart Patterns основан на трех баровых паттернах:  Double Key Reversal Bar Popgun Multiple Inside Bar Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  выставляет значки на покупку - зеленый цвет, и на продажу - красный цвет. Значки выставляются согласно сформированным баровым моделям после их подтверждения. Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  работает на всех тайм-фреймах.Входные параметры отсутствуют. Индикатор  Price Bars and Chart Patterns  самостоятельно проделывает р
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