Индикатор Crossover System основан на трех скользящих средних, который изменяет цвет баров в зависимости от определенных условий скользящих средних.

Этот индикатор позволит реализовывать системы из одной скользящей средней, из двух скользящих средних и из трех скользящих средних.

Параметры индикатора:

fastperiod - период быстрой скользящей средней

- период быстрой скользящей средней fastMethod - метод построения быстрой скользящей средней

- метод построения быстрой скользящей средней fastPrice - метод вычисления быстрой скользящей средней

- метод вычисления быстрой скользящей средней fastshift - сдвиг быстрой скользящей средней относительно графика

- сдвиг быстрой скользящей средней относительно графика mediumperiod - период средней скользящей средней

- период средней скользящей средней mediumMethod - метод построения средней скользящей средней

- метод построения средней скользящей средней mediumPrice - метод вычисления средней скользящей средней

- метод вычисления средней скользящей средней mediumshift - сдвиг средней скользящей средней относительно графика

- сдвиг средней скользящей средней относительно графика slowperiod - период медленной скользящей средней

- период медленной скользящей средней slowMethod - метод построения медленной скользящей средней

- метод построения медленной скользящей средней slowPrice - метод вычисления медленной скользящей средней

- метод вычисления медленной скользящей средней slowshift - сдвиг медленной скользящей средней относительно графика