Crossover System
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор Crossover System основан на трех скользящих средних, который изменяет цвет баров в зависимости от определенных условий скользящих средних.
Этот индикатор позволит реализовывать системы из одной скользящей средней, из двух скользящих средних и из трех скользящих средних.
Параметры индикатора:
- fastperiod - период быстрой скользящей средней
- fastMethod - метод построения быстрой скользящей средней
- fastPrice - метод вычисления быстрой скользящей средней
- fastshift - сдвиг быстрой скользящей средней относительно графика
- mediumperiod - период средней скользящей средней
- mediumMethod - метод построения средней скользящей средней
- mediumPrice - метод вычисления средней скользящей средней
- mediumshift - сдвиг средней скользящей средней относительно графика
- slowperiod - период медленной скользящей средней
- slowMethod - метод построения медленной скользящей средней
- slowPrice - метод вычисления медленной скользящей средней
- slowshift - сдвиг медленной скользящей средней относительно графика
Цвет:
- Зеленый цвет - Бычий рынка
- Красный цвет - Медвежий рынок
- Серебряный цвет - Нейтральный рынок
Вам больше будет не нужно загромождать график скользящими средними. Вы можете использовать свои входные параметры, чтобы получать свои цветные бары.
Пример №1 параметров для Single MA
- fastperiod - 1
- fastMethod - Simple
- fastPrice - Close
- fastshift - 0
- mediumperiod - 5
- mediumMethod - Simple
- mediumPrice - Close
- mediumshift - 0
- slowperiod - 5
- slowMethod - Simple
- slowPrice - Close
- slowshift - 0
Пример №2 параметров для Dual MA
- fastperiod - 1
- fastMethod - Simple
- fastPrice - Close
- fastshift - 0
- mediumperiod - 5
- mediumMethod - Simple
- mediumPrice - Close
- mediumshift - 0
- slowperiod - 10
- slowMethod - Simple
- slowPrice - Close
- slowshift - 0
Пример №3 параметров для Индикатора Аллигатор
- fastperiod - 5
- fastMethod - Smoothed
- fastPrice - Median Price
- fastshift - 3
- mediumperiod - 8
- mediumMethod - Smoothed
- mediumPrice - Median Price
- mediumshift - 5
- slowperiod - 13
- slowMethod - Smoothed
- slowPrice - Median Price
- slowshift - 8