Price Bars and Chart Patterns
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор Price Bars and Chart Patterns основан на трех баровых паттернах:
- Double Key Reversal Bar
- Popgun
- Multiple Inside Bar
Индикатор Price Bars and Chart Patterns выставляет значки на покупку - зеленый цвет, и на продажу - красный цвет. Значки выставляются согласно сформированным баровым моделям после их подтверждения.
Индикатор Price Bars and Chart Patterns работает на всех тайм-фреймах.Входные параметры отсутствуют.
Индикатор Price Bars and Chart Patterns самостоятельно проделывает работу, от вас требуется только принятие решения о покупке или продаже.
Вы можете использовать его в своей торговой системе как сигнальный индикатор.