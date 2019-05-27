Price Bars and Chart Patterns

Индикатор Price Bars and Chart Patterns основан на трех баровых паттернах: 

  • Double Key Reversal Bar
  • Popgun
  • Multiple Inside Bar

Индикатор Price Bars and Chart Patterns выставляет значки на покупку - зеленый цвет, и на продажу - красный цвет. Значки выставляются согласно сформированным баровым моделям после их подтверждения.

Индикатор Price Bars and Chart Patterns работает на всех тайм-фреймах.Входные параметры отсутствуют.

Индикатор Price Bars and Chart Patterns самостоятельно проделывает работу, от вас требуется только принятие решения о покупке или продаже.

Вы можете использовать его в своей торговой системе как сигнальный индикатор.


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