Индикатор Price Bars and Chart Patterns основан на трех баровых паттернах:

Double Key Reversal Bar

Popgun

Multiple Inside Bar

Индикатор Price Bars and Chart Patterns выставляет значки на покупку - зеленый цвет, и на продажу - красный цвет. Значки выставляются согласно сформированным баровым моделям после их подтверждения.

Индикатор Price Bars and Chart Patterns работает на всех тайм-фреймах.Входные параметры отсутствуют.

Индикатор Price Bars and Chart Patterns самостоятельно проделывает работу, от вас требуется только принятие решения о покупке или продаже.

Вы можете использовать его в своей торговой системе как сигнальный индикатор.



