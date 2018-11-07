ReliableTool

Советник создан и настроен для торговли на паре GBPUSD на долгосрочном периоде.

Положительное математическое ожидание обеспечивается соблюдением правила PROFIT/STOP>3

Советник торгует используя четырехчасовую МА и индикатор сил собственной разработки.

Торговля ведется по тренду . Длительность сделки может составлять от нескольких часов до нескольких недель при хорошем тренде.

Сделки бывают не часто одна две положительные сделки в месяц.

Для простоты работы многие параметры спрятаны . И будут своевременно изменятся от версии к версии.

Требования

Инструменты - GBPUSD

Таймфрейм - любой





Достоинства

Не использует хеджирование;

Не использует сетку, мартингейл, усреднение, арбитраж;

Низкая торговая просадка.





Настройки

lot - Количество лотов;

Magic - Признак ордера для отыскания советником;

Slippage - Проскальзывание в пунктах;

MINSTOP - минимальный стоп в пунктах для BUY;

MINSTOP - минимальный стоп в пунктах для SELL;

OTSTUP - постоянная для STOP (BUY);

OTSTUPS - постоянная для STOP (SELL);

KUM - коэффициент для вычисления уровня PROFIT (BUY);

KUMS-коэффициент для вычисления уровня (SELL);

DELAIN - задержка на обработку сигнала пересечение МА Н4;

DELAIN3 - задержка на обработку сигнала пересечение МА M15;

RAMKI1 - задержка на обработку сигнала индикатора сил (BUY) ;

DIAP2 - диапазон времени действия сигнала индикатора сил (BUY);

RAMKI1S -задержка на обработку сигнала индикатора сил (SELL) ;

DIAP2S - диапазон времени действия сигнала индикатора сил (SELL);

SDWIG - сдвиг МА ;

PeriodM - номер таймфрейма ( 6= Н4);

Per - период МА для расчетов (BUY);

PerS - период МА для расчетов (SELL);

SCHAG - минимальный шаг для трейлинга уровня STOP;

KRAT - минимальное отношение PROFIT/STOP (BUY);

KRATS - минимальное отношение PROFIT/STOP (SELL);

INDIKBUY (0 OR 1) если 0 показывает уровни для BUY , если 1 то SELL ;



