ReliableTool

Советник создан и настроен для торговли на паре GBPUSD на долгосрочном периоде.

Положительное математическое ожидание обеспечивается соблюдением правила PROFIT/STOP>3

Советник торгует используя четырехчасовую МА и индикатор сил собственной разработки.

Торговля ведется по тренду . Длительность сделки может составлять от нескольких часов до нескольких недель при хорошем тренде.

Сделки бывают не часто одна две положительные сделки в месяц.

Для простоты работы многие параметры спрятаны . И будут своевременно изменятся от версии к версии. 

Требования

  • Инструменты - GBPUSD
  • Таймфрейм - любой


Достоинства

  • Не использует хеджирование;
  • Не использует сетку, мартингейл, усреднение, арбитраж;
  • Низкая торговая просадка.


Настройки

  • lot - Количество лотов;
  • Magic - Признак ордера для отыскания советником;
  • Slippage - Проскальзывание в пунктах;
  • MINSTOP - минимальный стоп в пунктах для BUY;
  • MINSTOP - минимальный стоп в пунктах для SELL;
  • OTSTUP - постоянная для STOP (BUY);
  • OTSTUPS - постоянная для STOP (SELL);
  • KUM - коэффициент для вычисления уровня PROFIT (BUY);
  • KUMS-коэффициент для вычисления уровня  (SELL);
  • DELAIN - задержка на обработку сигнала пересечение МА Н4;
  • DELAIN3 - задержка на обработку сигнала пересечение МА M15;
  • RAMKI1 - задержка на обработку сигнала индикатора сил (BUY) ;
  • DIAP2 - диапазон времени действия сигнала индикатора сил (BUY);
  • RAMKI1S -задержка на обработку сигнала индикатора сил (SELL) ; 
  • DIAP2S - диапазон времени действия сигнала индикатора сил (SELL);
  • SDWIG - сдвиг МА ;
  • PeriodM - номер таймфрейма ( 6= Н4);
  • Per - период МА для расчетов (BUY);
  • PerS - период МА для расчетов (SELL);
  • SCHAG - минимальный шаг для трейлинга уровня STOP;
  • KRAT - минимальное отношение PROFIT/STOP (BUY);
  • KRATS -  минимальное отношение PROFIT/STOP (SELL);
  • INDIKBUY  (0 OR 1) если 0 показывает уровни для BUY , если 1 то SELL ;


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Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
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ReplicatorDemo
Aleksej Shcherbak
Utilities
This is a free demo version of the Replicator utility ( https://www.mql5.com/en/market/product/23028 ), which trades the minimum lot and only on EURUSD. The program is designed for copying your successful orders. The price is often fluctuates within a channel. But there is no time to place the next orders, especially if it happens at night. Place an order, when it closed with profit, the program repeats your order as a pending limit order. This will continue until the order closes with a loss, o
FREE
Live grid
Aleksej Shcherbak
Experts
Dedicated to grid trading fans. For a long period I was trading using Manual Trader by Ramil Minniakmetov. I liked this program but soon I came up with an idea to improve the program by making the grid vivid and adding something mine. 1) I taught the program to take swaps and commission into account. 2) If the market allows, the program trails a gain by moving Profit. 3) The program spends a part of the gain partially killing the lower order and moving to a smaller lot, preventing it from going
Lasors Raptor
Aleksej Shcherbak
Experts
This is an advanced Expert Advisor based on Lasors. The modified analysis algorithm allows you to better process the signals of the same-name indicator. Along with other changes and innovations, this facilitated program separation into a new product. The EA features a level breakthrough strategy. Stop loss and take profit levels are added immediately after a trade is opened. If the market has no definite trend, part of a position is gradually closed with a new impulse. In case of a dynamic trend
Replicator
Aleksej Shcherbak
Utilities
The program is designed for copying your successful orders. The price is often fluctuates within a channel. But there is no time to monitor the terminal and place the next orders, especially if it happens at night. Place an order, when it closed with profit, the program repeats your order as a pending limit order. This will continue until the order closes with a loss, or the price goes too far away and the pending order will not trigger. An offset is provided for inclined channels. The order wil
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