ReliableTool
- Experts
-
- Version: 1.3
- Updated: 7 November 2018
- Activations: 5
Советник создан и настроен для торговли на паре GBPUSD на долгосрочном периоде.
Положительное математическое ожидание обеспечивается соблюдением правила PROFIT/STOP>3
Советник торгует используя четырехчасовую МА и индикатор сил собственной разработки.
Торговля ведется по тренду . Длительность сделки может составлять от нескольких часов до нескольких недель при хорошем тренде.
Сделки бывают не часто одна две положительные сделки в месяц.
Для простоты работы многие параметры спрятаны . И будут своевременно изменятся от версии к версии.
Требования
- Инструменты - GBPUSD
- Таймфрейм - любой
Достоинства
- Не использует хеджирование;
- Не использует сетку, мартингейл, усреднение, арбитраж;
- Низкая торговая просадка.
Настройки
- lot - Количество лотов;
- Magic - Признак ордера для отыскания советником;
- Slippage - Проскальзывание в пунктах;
- MINSTOP - минимальный стоп в пунктах для BUY;
- MINSTOP - минимальный стоп в пунктах для SELL;
- OTSTUP - постоянная для STOP (BUY);
- OTSTUPS - постоянная для STOP (SELL);
- KUM - коэффициент для вычисления уровня PROFIT (BUY);
- KUMS-коэффициент для вычисления уровня (SELL);
- DELAIN - задержка на обработку сигнала пересечение МА Н4;
- DELAIN3 - задержка на обработку сигнала пересечение МА M15;
- RAMKI1 - задержка на обработку сигнала индикатора сил (BUY) ;
- DIAP2 - диапазон времени действия сигнала индикатора сил (BUY);
- RAMKI1S -задержка на обработку сигнала индикатора сил (SELL) ;
- DIAP2S - диапазон времени действия сигнала индикатора сил (SELL);
- SDWIG - сдвиг МА ;
- PeriodM - номер таймфрейма ( 6= Н4);
- Per - период МА для расчетов (BUY);
- PerS - период МА для расчетов (SELL);
- SCHAG - минимальный шаг для трейлинга уровня STOP;
- KRAT - минимальное отношение PROFIT/STOP (BUY);
- KRATS - минимальное отношение PROFIT/STOP (SELL);
- INDIKBUY (0 OR 1) если 0 показывает уровни для BUY , если 1 то SELL ;