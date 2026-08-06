Smart Gold Expert Advisor — это профессиональный торговый советник с интерактивной графической панелью, разработанный специально для торговли на новостях (преимущественно на инструменте Gold/USD, но может использоваться и для любых других активов). Робот автоматизирует выставление отложенных ордеров по обе стороны от текущей цены, управляет рисками и сопровождает сделку после прорыва.

1. Ключевые возможности и функции.

Интерактивная торговая панель: Полностью визуальный интерфейс прямо на графике терминала. Позволяет управлять всеми параметрами (до выставления ордеров на график, после выставления ордеров можно менять только ВКЛ БУ, ВКЛ ТР, закрыть BUY, SELL и поменять время выхода новости), перетаскивать панель мышкой по экрану, быстро выставлять ордера и закрывать позиции.

Автоматическое выставление отложенных ордеров (Buy Stop и Sell Stop): Выставляет ордера на прорыв на заданном расстоянии (Отступ) от текущей цены перед выходом важной новости.

Автоматическое удаление противоположного ордера: Как только один из отложенных ордеров срабатывает и превращается в рыночную позицию, советник мгновенно удаляет второй (противоположный) отложенный ордер, защищая от ложных прорывов в другую сторону.

Интеллектуальный расчет рисков:

Фиксированный лот.

Расчет риска в процентах от депозита (%).

Расчет риска в фиксированной денежной сумме (USD).

Автоматическая синхронизация полей: при изменении Stop Loss пересчитывается объем лота, при неизменном значении выставленного потенциального риска в процентах/деньгах. Если меняем объем лота, неизменным значением остается Stop Loss, пересчитывается значение потенциального риска в процентах/деньгах.

Защита от двойного нажатия: Специальная блокировка кнопки отправки ордеров предотвращает случайное или повторное отправление запросов брокеру.

2. Управление сделками и сопровождение.

Безубыток (БУ): Функция автоматического перевода открытой позиции в безубыток при достижении заданной прибыли в пунктах (Триг), с возможностью указать защитный отступ (Отс).

Трейлинг-стоп (ТР): Динамическое подтягивание защитного стоп-лосса вслед за ценой с заданным стартом и шагом трала.

Опция удаления Stop Loss: Кнопка быстрого отключения или включения выставления Stop Loss при размещении ордеров (УД СЛ). Когда она нажата (окрашивается зеленым цветом), при выставлении отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop, после их выставления, сразу удаляет Stop Loss у них.

Экстренное закрытие: Кнопки быстрого закрытия всех активных позиций типа BUY или SELL в один клик, только выставленные данным советником, другие открытые ордера игнорирует.

3. Работа со временем и новостями.

Двойной часовой пояс: Поддержка ввода времени новости как по времени торгового терминала, так и по локальному времени компьютера с автоматическим пересчетом с учетом смещения часового пояса.

Визуальная вертикальная линия: На графике автоматически строится вертикальная линия в момент выхода новости, подписанная кастомным временем (время на данном компьютере) и временем терминала.

Коррекция цен до новости: Функция автоматической корректировки цен отложенных ордеров незадолго до выхода новости (за указанное количество секунд), чтобы ордера точно соответствовали актуальному спреду и рыночной цене.

4. Информационная панель мониторинга

В реальном времени советник выводит на экран:

Текущий реальный спред и суммарный объем открытых лотов.

Текущую плавающую прибыль с цветовой индикацией (прибыль - синий цвет/убыток - красный цвет).

Текущий статус ордеров/позиций (Buy - Sell) и обратный отсчет времени до выхода новости (До новости).