Smart Gold Expert Advisor

Smart Gold Expert Advisor — это профессиональный торговый советник с интерактивной графической панелью, разработанный специально для торговли на новостях (преимущественно на инструменте Gold/USD, но может использоваться и для любых других активов). Робот автоматизирует выставление отложенных ордеров по обе стороны от текущей цены, управляет рисками и сопровождает сделку после прорыва.
1. Ключевые возможности и функции.
Интерактивная торговая панель: Полностью визуальный интерфейс прямо на графике терминала. Позволяет управлять всеми параметрами (до выставления ордеров на график, после выставления ордеров можно менять только ВКЛ БУ, ВКЛ ТР, закрыть BUY, SELL и поменять время выхода новости), перетаскивать панель мышкой по экрану, быстро выставлять ордера и закрывать позиции.
Автоматическое выставление отложенных ордеров (Buy Stop и Sell Stop): Выставляет ордера на прорыв на заданном расстоянии (Отступ) от текущей цены перед выходом важной новости.
Автоматическое удаление противоположного ордера: Как только один из отложенных ордеров срабатывает и превращается в рыночную позицию, советник мгновенно удаляет второй (противоположный) отложенный ордер, защищая от ложных прорывов в другую сторону.
Интеллектуальный расчет рисков:
Фиксированный лот.
Расчет риска в процентах от депозита (%).
Расчет риска в фиксированной денежной сумме (USD).
Автоматическая синхронизация полей: при изменении Stop Loss пересчитывается объем лота, при неизменном значении выставленного потенциального риска в процентах/деньгах. Если меняем объем лота, неизменным значением остается Stop Loss, пересчитывается значение потенциального риска в процентах/деньгах.
Защита от двойного нажатия: Специальная блокировка кнопки отправки ордеров предотвращает случайное или повторное отправление запросов брокеру.
2. Управление сделками и сопровождение.
Безубыток (БУ): Функция автоматического перевода открытой позиции в безубыток при достижении заданной прибыли в пунктах (Триг), с возможностью указать защитный отступ (Отс).
Трейлинг-стоп (ТР): Динамическое подтягивание защитного стоп-лосса вслед за ценой с заданным стартом и шагом трала.
Опция удаления Stop Loss: Кнопка быстрого отключения или включения выставления Stop Loss при размещении ордеров (УД СЛ). Когда она нажата (окрашивается зеленым цветом), при выставлении отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop, после их выставления, сразу удаляет Stop Loss у них. 
Экстренное закрытие: Кнопки быстрого закрытия всех активных позиций типа BUY или SELL в один клик, только выставленные данным советником, другие открытые ордера игнорирует.
3. Работа со временем и новостями.
Двойной часовой пояс: Поддержка ввода времени новости как по времени торгового терминала, так и по локальному времени компьютера с автоматическим пересчетом с учетом смещения часового пояса.
Визуальная вертикальная линия: На графике автоматически строится вертикальная линия в момент выхода новости, подписанная кастомным временем (время на данном компьютере) и временем терминала.
Коррекция цен до новости: Функция автоматической корректировки цен отложенных ордеров незадолго до выхода новости (за указанное количество секунд), чтобы ордера точно соответствовали актуальному спреду и рыночной цене.
4. Информационная панель мониторинга
В реальном времени советник выводит на экран:
Текущий реальный спред и суммарный объем открытых лотов.
Текущую плавающую прибыль с цветовой индикацией (прибыль - синий цвет/убыток - красный цвет).
Текущий статус ордеров/позиций (Buy - Sell) и обратный отсчет времени до выхода новости (До новости).
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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
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VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
Утилиты
Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 - это панель ручной торговли для MetaTrader 5, предназначенная для подготовки, исполнения и управления позициями непосредственно с графика, с визуальным контролем риска на каждом этапе. Инструмент объединяет в одном интерфейсе подготовку ордеров, автоматический расчет объема позиции по риску, интерактивные зоны Entry, Stop Loss и Take Profit, а также несколько функций управления сделкой после исполнения. Обновления версии 2.0 Версия 2.0 вводит несколько ул
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
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Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Expert Trade Panel
Oleg Oleinikov
Утилиты
Expert Trade Panel — Профессиональная панель ручной торговли и управления рисками **Expert Trade Panel** — это мощный и интуитивно понятный торговый терминал прямо на вашем графике MetaTrader 5. Панель разработана для трейдеров, которым необходим полный контроль над позициями, быстрое исполнение ордеров, автоматический расчет бесубытка и визуальный контроль уровней усреднения. ---   Ключевые возможности  1. Управление в один клик и каскадный Тейк-Профит * **Исполнение сделок:** Мгновенный вх
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