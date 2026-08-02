Boleta do Bruxo

⚡ GUIA RÁPIDO: BOLETA BRUXO MAPRIS

🛠️ Configuração Inicial Obrigatória

Ao arrastar a boleta para o gráfico, antes de clicar em OK, atente-se a dois detalhes:

  1. Permitir o Robô Operar: Na aba Comum, marque a caixa "Permitir Trading Algorítmico". Certifique-se também de que o botão Trading Algorítmico no topo do seu MetaTrader 5 esteja verde 🟢.

  2. Múltiplos Gráficos (Magic Number): Na aba Parâmetros de Entrada, altere o valor de InpMagicNumber se for abrir mais de um gráfico.

    • Exemplo: Gráfico 1 (Índice): 888111 | Gráfico 2 (Dólar): 888222 . Isso evita que os lucros e preços médios se misturem.

🎮 Funções dos Botões

🟢 BOLETA DE COMPRA (Lado Esquerdo)

  • C Mercado: Compra imediata a mercado (preço Ask atual).

  • C Bid: Pendura ordem limite de compra no preço da melhor oferta de compra.

  • CSA (Compra Stop Ask): Pendura ordem Buy Stop um pouco acima do preço (para rompimentos de topo).

🔴 BOLETA DE VENDA (Lado Direito)

  • V Mercado: Venda imediata a mercado (preço Bid atual).

  • V Ask: Pendura ordem limite de venda no preço da melhor oferta de venda.

  • VSA (Venda Stop Bid): Pendura ordem Sell Stop um pouco abaixo do preço (para rompimentos de fundo).

🚨 GESTÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA

  • Cancel Ord.: Cancela todas as ordens pendentes do gráfico atual que ainda não foram acionadas.

  • Inverter: Fecha sua posição atual e abre o mesmo lote na direção contrária imediatamente (virada de mão).

  • ZERAR: Fecha todas as posições abertas no ativo de forma ultra rápida (execução assíncrona em massa).

  • Cancelar ordens + Zerar: O botão de pânico. Limpa tudo (ordens pendentes e posições abertas) simultaneamente.

⌨️ Super Atalhos de Teclado + Mouse

Opere direto no gráfico com velocidade máxima sem precisar clicar nos botões do painel:

  • Comprar pelo Gráfico ( CTRL + Clique): Segure a tecla CTRL . Uma linha guia verde aparecerá. Clique no preço desejado do gráfico.

    • Acima do preço atual: Armará um Buy Stop.

    • Abaixo do preço atual: Armará um Buy Limit.

  • Vender pelo Gráfico ( ALT + Clique): Segure a tecla ALT . Uma linha guia vermelha aparecerá. Clique no preço desejado do gráfico.

    • Acima do preço atual: Armará um Sell Limit.

    • Abaixo do preço atual: Armará um Sell Stop.

📊 Entendendo o Painel de Resultados

  • C / V: Quantidade de lotes/contratos abertos no momento.

  • Preço Médio Visual: A boleta desenha automaticamente uma Linha Amarela no preço médio das suas compras e uma Linha Vermelha no preço médio das suas vendas.

  • Res. do Dia: Seu lucro ou prejuízo financeiro acumulado no dia (líquido de custos, caso a corretora reporte).

  • Cronômetro: Tempo regressivo para o fechamento exato do candle atual no tempo gráfico que você estiver utilizando.

💡 Dica do Bruxo: Sempre teste as primeiras ordens e atalhos de teclado em conta simulada (Demo) para se acostumar com a alta velocidade de clique e resposta da ferramenta!


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Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
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Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
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