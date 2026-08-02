Boleta do Bruxo

🛠️ Configuração Inicial Obrigatória

⚡ GUIA RÁPIDO: BOLETA BRUXO MAPRIS

Ao arrastar a boleta para o gráfico, antes de clicar em OK, atente-se a dois detalhes:

Permitir o Robô Operar: Na aba Comum, marque a caixa "Permitir Trading Algorítmico". Certifique-se também de que o botão Trading Algorítmico no topo do seu MetaTrader 5 esteja verde 🟢. Múltiplos Gráficos (Magic Number): Na aba Parâmetros de Entrada, altere o valor de InpMagicNumber se for abrir mais de um gráfico. Exemplo: Gráfico 1 (Índice): 888111 | Gráfico 2 (Dólar): 888222 . Isso evita que os lucros e preços médios se misturem.

🎮 Funções dos Botões

🟢 BOLETA DE COMPRA (Lado Esquerdo)

C Mercado: Compra imediata a mercado (preço Ask atual).

C Bid: Pendura ordem limite de compra no preço da melhor oferta de compra.

CSA (Compra Stop Ask): Pendura ordem Buy Stop um pouco acima do preço (para rompimentos de topo).

🔴 BOLETA DE VENDA (Lado Direito)

V Mercado: Venda imediata a mercado (preço Bid atual).

V Ask: Pendura ordem limite de venda no preço da melhor oferta de venda.

VSA (Venda Stop Bid): Pendura ordem Sell Stop um pouco abaixo do preço (para rompimentos de fundo).

🚨 GESTÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA

Cancel Ord.: Cancela todas as ordens pendentes do gráfico atual que ainda não foram acionadas.

Inverter: Fecha sua posição atual e abre o mesmo lote na direção contrária imediatamente (virada de mão).

ZERAR: Fecha todas as posições abertas no ativo de forma ultra rápida (execução assíncrona em massa).

Cancelar ordens + Zerar: O botão de pânico. Limpa tudo (ordens pendentes e posições abertas) simultaneamente.

⌨️ Super Atalhos de Teclado + Mouse

Opere direto no gráfico com velocidade máxima sem precisar clicar nos botões do painel:

Comprar pelo Gráfico ( CTRL + Clique): Segure a tecla CTRL . Uma linha guia verde aparecerá. Clique no preço desejado do gráfico. Acima do preço atual: Armará um Buy Stop . Abaixo do preço atual: Armará um Buy Limit .

Vender pelo Gráfico ( ALT + Clique): Segure a tecla ALT . Uma linha guia vermelha aparecerá. Clique no preço desejado do gráfico. Acima do preço atual: Armará um Sell Limit . Abaixo do preço atual: Armará um Sell Stop .



📊 Entendendo o Painel de Resultados

C / V: Quantidade de lotes/contratos abertos no momento.

Preço Médio Visual: A boleta desenha automaticamente uma Linha Amarela no preço médio das suas compras e uma Linha Vermelha no preço médio das suas vendas.

Res. do Dia: Seu lucro ou prejuízo financeiro acumulado no dia (líquido de custos, caso a corretora reporte).

Cronômetro: Tempo regressivo para o fechamento exato do candle atual no tempo gráfico que você estiver utilizando.