Boleta do Bruxo

⚡ GUIA RÁPIDO: BOLETA BRUXO MAPRIS

🛠️ Configuração Inicial Obrigatória

Ao arrastar a boleta para o gráfico, antes de clicar em OK, atente-se a dois detalhes:

  1. Permitir o Robô Operar: Na aba Comum, marque a caixa "Permitir Trading Algorítmico". Certifique-se também de que o botão Trading Algorítmico no topo do seu MetaTrader 5 esteja verde 🟢.

  2. Múltiplos Gráficos (Magic Number): Na aba Parâmetros de Entrada, altere o valor de InpMagicNumber se for abrir mais de um gráfico.

    • Exemplo: Gráfico 1 (Índice): 888111 | Gráfico 2 (Dólar): 888222 . Isso evita que os lucros e preços médios se misturem.

🎮 Funções dos Botões

🟢 BOLETA DE COMPRA (Lado Esquerdo)

  • C Mercado: Compra imediata a mercado (preço Ask atual).

  • C Bid: Pendura ordem limite de compra no preço da melhor oferta de compra.

  • CSA (Compra Stop Ask): Pendura ordem Buy Stop um pouco acima do preço (para rompimentos de topo).

🔴 BOLETA DE VENDA (Lado Direito)

  • V Mercado: Venda imediata a mercado (preço Bid atual).

  • V Ask: Pendura ordem limite de venda no preço da melhor oferta de venda.

  • VSA (Venda Stop Bid): Pendura ordem Sell Stop um pouco abaixo do preço (para rompimentos de fundo).

🚨 GESTÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA

  • Cancel Ord.: Cancela todas as ordens pendentes do gráfico atual que ainda não foram acionadas.

  • Inverter: Fecha sua posição atual e abre o mesmo lote na direção contrária imediatamente (virada de mão).

  • ZERAR: Fecha todas as posições abertas no ativo de forma ultra rápida (execução assíncrona em massa).

  • Cancelar ordens + Zerar: O botão de pânico. Limpa tudo (ordens pendentes e posições abertas) simultaneamente.

⌨️ Super Atalhos de Teclado + Mouse

Opere direto no gráfico com velocidade máxima sem precisar clicar nos botões do painel:

  • Comprar pelo Gráfico ( CTRL + Clique): Segure a tecla CTRL . Uma linha guia verde aparecerá. Clique no preço desejado do gráfico.

    • Acima do preço atual: Armará um Buy Stop.

    • Abaixo do preço atual: Armará um Buy Limit.

  • Vender pelo Gráfico ( ALT + Clique): Segure a tecla ALT . Uma linha guia vermelha aparecerá. Clique no preço desejado do gráfico.

    • Acima do preço atual: Armará um Sell Limit.

    • Abaixo do preço atual: Armará um Sell Stop.

📊 Entendendo o Painel de Resultados

  • C / V: Quantidade de lotes/contratos abertos no momento.

  • Preço Médio Visual: A boleta desenha automaticamente uma Linha Amarela no preço médio das suas compras e uma Linha Vermelha no preço médio das suas vendas.

  • Res. do Dia: Seu lucro ou prejuízo financeiro acumulado no dia (líquido de custos, caso a corretora reporte).

  • Cronômetro: Tempo regressivo para o fechamento exato do candle atual no tempo gráfico que você estiver utilizando.

💡 Dica do Bruxo: Sempre teste as primeiras ordens e atalhos de teclado em conta simulada (Demo) para se acostumar com a alta velocidade de clique e resposta da ferramenta!


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Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
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Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
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Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
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VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
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