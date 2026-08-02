Boleta do Bruxo
- Утилиты
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- Версия: 1.80
- Активации: 5
🛠️ Configuração Inicial Obrigatória
Ao arrastar a boleta para o gráfico, antes de clicar em OK, atente-se a dois detalhes:
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Permitir o Robô Operar: Na aba Comum, marque a caixa "Permitir Trading Algorítmico". Certifique-se também de que o botão Trading Algorítmico no topo do seu MetaTrader 5 esteja verde 🟢.
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Múltiplos Gráficos (Magic Number): Na aba Parâmetros de Entrada, altere o valor de InpMagicNumber se for abrir mais de um gráfico.
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Exemplo: Gráfico 1 (Índice): 888111 | Gráfico 2 (Dólar): 888222 . Isso evita que os lucros e preços médios se misturem.
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🎮 Funções dos Botões
🟢 BOLETA DE COMPRA (Lado Esquerdo)
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C Mercado: Compra imediata a mercado (preço Ask atual).
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C Bid: Pendura ordem limite de compra no preço da melhor oferta de compra.
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CSA (Compra Stop Ask): Pendura ordem Buy Stop um pouco acima do preço (para rompimentos de topo).
🔴 BOLETA DE VENDA (Lado Direito)
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V Mercado: Venda imediata a mercado (preço Bid atual).
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V Ask: Pendura ordem limite de venda no preço da melhor oferta de venda.
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VSA (Venda Stop Bid): Pendura ordem Sell Stop um pouco abaixo do preço (para rompimentos de fundo).
🚨 GESTÃO DE RISCO E EMERGÊNCIA
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Cancel Ord.: Cancela todas as ordens pendentes do gráfico atual que ainda não foram acionadas.
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Inverter: Fecha sua posição atual e abre o mesmo lote na direção contrária imediatamente (virada de mão).
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ZERAR: Fecha todas as posições abertas no ativo de forma ultra rápida (execução assíncrona em massa).
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Cancelar ordens + Zerar: O botão de pânico. Limpa tudo (ordens pendentes e posições abertas) simultaneamente.
⌨️ Super Atalhos de Teclado + Mouse
Opere direto no gráfico com velocidade máxima sem precisar clicar nos botões do painel:
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Comprar pelo Gráfico ( CTRL + Clique): Segure a tecla CTRL . Uma linha guia verde aparecerá. Clique no preço desejado do gráfico.
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Acima do preço atual: Armará um Buy Stop.
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Abaixo do preço atual: Armará um Buy Limit.
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Vender pelo Gráfico ( ALT + Clique): Segure a tecla ALT . Uma linha guia vermelha aparecerá. Clique no preço desejado do gráfico.
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Acima do preço atual: Armará um Sell Limit.
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Abaixo do preço atual: Armará um Sell Stop.
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📊 Entendendo o Painel de Resultados
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C / V: Quantidade de lotes/contratos abertos no momento.
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Preço Médio Visual: A boleta desenha automaticamente uma Linha Amarela no preço médio das suas compras e uma Linha Vermelha no preço médio das suas vendas.
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Res. do Dia: Seu lucro ou prejuízo financeiro acumulado no dia (líquido de custos, caso a corretora reporte).
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Cronômetro: Tempo regressivo para o fechamento exato do candle atual no tempo gráfico que você estiver utilizando.
💡 Dica do Bruxo: Sempre teste as primeiras ordens e atalhos de teclado em conta simulada (Demo) para se acostumar com a alta velocidade de clique e resposta da ferramenta!