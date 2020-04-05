SkyHawk Kumo Sniper PRO

SkyHawk Kumo Sniper PRO - Advanced Multi-Timeframe EA

Description: SkyHawk Kumo Sniper PRO is an institutional-grade Expert Advisor (EA) designed for Intraday and Swing traders. Acting like an "Apex Predator of the Sky", this EA monitors macro trends from a bird's-eye view (Higher Timeframe) and swoops down to execute discounted prices (pullbacks) on the execution timeframe (Lower Timeframe) with pinpoint precision using a Trailing Limit Order system.

This PRO version has been massively upgraded with Dynamic Timeframes flexibility, Advanced Trailing Stop, and Auto-Breakeven protocols to give you absolute control over risk and maximize your automated profit potential.

🔥 KEY FEATURES (PRO VERSION):

  • Dynamic Multi-Timeframe Engine: No hardcoded timeframes! You are free to choose your Trend Timeframe (e.g., H4) and Execution Timeframe (e.g., H1) directly from the inputs.

  • Trailing Limit Orders: The EA does not blindly chase market prices. It places Pending Orders (Buy Limit/Sell Limit) that dynamically trail the Kijun-sen equilibrium line to snipe the best possible entry price.

  • Dynamic Swing Targets (TP): No more rigid, static pips. The EA intelligently scans the last 50 candlesticks to locate structural liquidity zones (Swing High/Low) as the ultimate profit targets.

  • Smart Auto-Breakeven: Capital protection first! Once the price travels 50% of the way toward the Take Profit, the EA automatically moves the Stop Loss to the Break-even point (Entry Price).

  • PRO Trailing Stop & Step: A brand new feature to lock in profits step-by-step during strong trend continuations (Can be toggled ON/OFF).

  • 5-Layer Confluence Filters: Utilizes Ichimoku Kumo Cloud, Kijun-sen, MACD, RSI, and Tick Volume to ensure you only enter when the market has valid momentum and liquidity.

  • Spread & Slippage Protection: Internal safety algorithms ensure your Stop Loss and Limit Orders are not hunted during abnormal spread widening at midnight.

⚙️ RECOMMENDED SETTINGS:

  • Pairs: Major Pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD), Gold (XAUUSD), or Stock Indices.

  • Timeframe Setup 1 (Intraday): TF Trend = H1 | TF Entry = M15

  • Timeframe Setup 2 (Swing): TF Trend = H4 | TF Entry = H1

  • Minimum Deposit: $100 (Use a Cent account for balances under $500).

(Note: Attach this EA to only ONE chart matching your Execution Timeframe. The EA will automatically read the Trend Timeframe data in the background).


INDONESIAN VERSION:

SkyHawk Kumo Sniper PRO - Advanced Multi-Timeframe EA

Deskripsi: SkyHawk Kumo Sniper PRO adalah Expert Advisor (EA) tingkat institusional yang dirancang untuk trader Intraday dan Swing. Bertindak layaknya "Predator Udara", EA ini memantau tren makro dari ketinggian (Higher Timeframe) dan menukik tajam untuk mengeksekusi harga diskon (pullback) di timeframe eksekusi (Lower Timeframe) dengan presisi tingkat tinggi menggunakan sistem Trailing Limit Order.

Versi PRO ini telah di-upgrade secara masif dengan fleksibilitas Dynamic Timeframes, Advanced Trailing Stop, serta Auto-Breakeven untuk memberikan Anda kontrol penuh atas risiko dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.

🔥 FITUR UNGGULAN (PRO VERSION):

  • Dynamic Multi-Timeframe Engine: Tidak dikunci pada satu timeframe! Anda bebas memilih Timeframe Tren (misal: H4) dan Timeframe Eksekusi (misal: H1) langsung dari pengaturan.

  • Trailing Limit Orders: EA tidak mengejar harga secara membabi buta. Ia meletakkan Pending Order (Buy Limit/Sell Limit) yang akan terus bergerak (trailing) mengikuti garis keseimbangan Kijun-sen untuk mendapatkan harga entry terbaik.

  • Dynamic Swing Targets (TP): Take Profit tidak menggunakan pips statis yang kaku. EA secara cerdas memindai 50 candlestick terakhir untuk mencari titik likuiditas Swing High/Low sebagai target profit maksimal.

  • Smart Auto-Breakeven: Mengamankan modal Anda! Saat harga sudah bergerak 50% menuju target Take Profit, EA otomatis memindahkan Stop Loss ke titik impas (Entry Price).

  • PRO Trailing Stop & Step: Fitur baru untuk mengunci profit secara bertahap saat harga bergerak kuat searah tren (Bisa di ON/OFF-kan).

  • 5-Layer Confluence Filters: Melibatkan Ichimoku Kumo Cloud, Kijun-sen, MACD, RSI, dan Tick Volume untuk memastikan Anda hanya masuk saat pasar memiliki momentum dan likuiditas yang valid.

  • Spread & Slippage Protection: Algoritma keamanan internal untuk memastikan Stop Loss dan Limit Order Anda tidak tereksekusi pada pelebaran spread yang tidak wajar.

⚙️ REKOMENDASI PENGATURAN:

  • Pairs: Major Pairs (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD), Gold (XAUUSD), atau Indeks Saham.

  • Timeframe Setup 1 (Intraday): TF Trend = H1 | TF Entry = M15

  • Timeframe Setup 2 (Swing): TF Trend = H4 | TF Entry = H1

  • Minimum Deposit: $100 (Gunakan akun Cent untuk modal di bawah $500).

(Catatan: Pasang EA ini hanya di 1 chart sesuai dengan Timeframe Eksekusi Anda. EA akan otomatis membaca data dari Timeframe Tren di latar belakang).




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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
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MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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Amal Gamasitambang Rasa
Experts
This EA acts like an "Apex Predator of the Sky". It monitors macro trends on the H1 timeframe from a bird's-eye view, then swoops down to execute discounted prices (pullbacks) on the M15 timeframe with high-level precision. Multi-Timeframe Engine: Synchronizes H1 macro trends with M15 execution to effectively filter out market noise and false signals. Dynamic Target: Take Profit (TP) is not a rigid pip count; instead, it dynamically targets the nearest structural Swing High/Low areas. Structural
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