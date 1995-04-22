SkyHawk Kumo Sniper PRO

Sonic R Pro Enhanced EA - 2025 版本 $249 仅限前5名购买者！ 实时信号 查看 Sonic R Pro Enhanced 的实时表现： 交易策略 Sonic R Pro Enhanced 是经典 Sonic R 策略的升级版，通过 Dragon Band（EMA 34 和 EMA 89）进行自动化交易，并结合先进算法以提高盈利能力。 时间周期：M15, M30 支持货币对：XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 交易风格：回调交易 & 反趋势交易 最低资金要求：500 USD 杠杆比例：1:200 起 用户指南 设置：只需配置一个参数 - RiskAmount 如果 RiskAmount < 0：按账户余额的百分比计算风险 如果 RiskAmount > 0：每笔交易的固定风险金额 (USD) 示例： RiskAmount = -1 : 风险为账户余额的 1% RiskAmount = -2.5 : 风险为账户余额的 2.5% RiskAmount = 50 : 每笔交易固定风险 50 USD RiskAmou