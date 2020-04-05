Tomgoodcar Trump EA

📌 ข้อกำหนดและคำแนะนำของระบบ

  • สินทรัพย์ที่รองรับ: XAUUSD (ทองคำ)

  • ระยะเวลา: 5 นาที (M5)

  • เงินทุนขั้นต่ำที่แนะนำ: 500 ดอลลาร์สหรัฐ

  • เงินทุนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด: 5,000 USC (บัญชี Micro หรือ Cent) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการคำนวณขนาดล็อตและรับประกันการบริหารความเสี่ยงที่แม่นยำ

⚠️ คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายในตลาด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนทั้งหมด ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (EA) เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่อิงตามสถิติในอดีต ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทดสอบระบบอย่างละเอียดในบัญชีทดลองเพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงานอย่างถ่องแท้ก่อนทำการซื้อขายจริง และควรบริหารจัดการเงินอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

⚙️ กลไกหลัก

EA นี้ทำงานโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และโมเมนตัม ลำดับการตัดสินใจมีดังนี้:

  • การระบุแนวโน้มหลัก: ระบบจะเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับเส้น EMA ของแนวโน้มเพื่อกำหนดทิศทางหลัก หากราคาสูงกว่าเส้น ระบบจะพิจารณาเฉพาะสัญญาณซื้อ หากต่ำกว่าเส้น ระบบจะพิจารณาเฉพาะสัญญาณขาย

  • การตรวจจับสัญญาณเข้าซื้อ: ระบบใช้การตัดกันของเส้น EMA เร็วและ EMA ช้าเป็นสัญญาณหลัก ตัวบ่งชี้ RSI ถูกนำมาใช้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อขายในระดับราคาที่สูงเกินไปอย่างมาก

  • การป้องกันแบบไดนามิก: ระบบใช้ค่าความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน (ATR - Average True Range) เพื่อคำนวณระยะ Stop Loss และ Take Profit แบบไดนามิก ทำให้มั่นใจได้ว่าค่าเหล่านี้จะปรับให้เข้ากับพฤติกรรมราคาในปัจจุบัน

📋 คำอธิบายพารามิเตอร์

=== การตั้งค่าขนาดล็อต ===

การตั้งค่าปริมาณการซื้อขายต่อคำสั่งซื้อ

  • InpUseAutoLot (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการคำนวณขนาดล็อตอัตโนมัติ หากเป็นจริง ระบบจะคำนวณล็อตโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระยะห่างของ Stop Loss และส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชี

  • InpFixedLot (ตัวเลข): ​​ระบุขนาดล็อตคงที่ (ใช้งานได้เฉพาะเมื่อ InpUseAutoLot เป็น false เท่านั้น)

=== การบริหารความเสี่ยง ===

การตั้งค่าสำหรับควบคุมระยะห่างในการป้องกันและการปิดคำสั่งซื้อ

  • InpRiskPercent (%): กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง (คำนวณจากยอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบัน)

  • InpSL_ATR_Multiplier (ตัวคูณ): ตัวคูณที่ใช้ในการคำนวณระยะห่างของ Stop Loss โดยการคูณกับค่า ATR ปัจจุบัน ค่าที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้ Stop Loss แคบลง

  • InpTP_ATR_Multiplier (ตัวคูณ): ตัวคูณที่ใช้ในการคำนวณระยะ Take Profit โดยคูณกับค่า ATR ปัจจุบัน

=== ตัวกรองแนวโน้ม ===

การตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสำหรับการกำหนดทิศทางตลาด

  • InpTrendEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณเส้นแนวโน้มหลัก

  • InpFastEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งใช้เป็นสัญญาณนำร่อง

  • InpSlowEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า ซึ่งใช้เป็นสัญญาณที่ล่าช้า

=== ตัวกรองข้อมูลขาเข้า ===

การตั้งค่าสำหรับตัวชี้วัดโมเมนตัมและความผันผวน

  • InpRSI_Period (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณดัชนี RSI

  • InpRSI_Overbought (Level): กำหนดระดับเพดาน RSI (กรองสัญญาณซื้อออก)

  • InpRSI_Oversold (Level): กำหนดระดับต่ำสุดของ RSI (กรองสัญญาณขายออก)

  • InpATR_Period (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณความผันผวนของ ATR

=== การคุ้มครองผลกำไร (อิงตามคะแนน) ===

การตั้งค่า Stop Loss แบบเลื่อนตามเพื่อรักษากำไร (คำนวณเป็นจุด)

  • InpUseBreakeven (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการย้าย Stop Loss ไปยังราคาเข้าซื้อ (Breakeven)

  • InpBreakeven_Points (Points): ระยะห่างของกำไรที่ราคาต้องถึงเพื่อกระตุ้นฟังก์ชันจุดคุ้มทุน

  • InpUseTrailingStop (true/false): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการติดตาม Stop Loss แบบทีละขั้นตามราคาปัจจุบัน

  • InpTrailStart_Points (Points): ระยะกำไรที่ราคาต้องไปถึงเพื่อเริ่มการทำงานของ Trailing Stop

  • InpTrailStep_Points (Points): ระยะทาง (Step) ที่ Stop Loss จะถูกเลื่อนไปในแต่ละระดับ

=== การตั้งค่าเวลาและเวทมนตร์ ===

  • InpTradeOnlyLondonNY (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อจำกัดเวลาซื้อขาย หากเป็นจริง EA จะดำเนินการซื้อขายเฉพาะระหว่างเวลา 07:00 ถึง 17:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์)

  • InpMagicNumber (หมายเลข): ​​ตัวระบุเฉพาะสำหรับ EA เพื่อแยกแยะคำสั่งซื้อของ EA จากระบบอื่นๆ หรือการซื้อขายด้วยตนเอง (ต้องเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันสำหรับ EA แต่ละตัวที่ทำงานบนบัญชีเดียวกัน)

🎁 โปรโมชั่นและราคาพิเศษ!

  • ราคาโปรโมชั่น: เพียง70  ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 20 เล่มแรก!

  • ปรับราคาขึ้น: หลังจากขายครบ 20 ชุดแรก ราคาจะปรับขึ้นเป็น100  ดอลลาร์ สหรัฐฯ อย่างถาวร

  • โบนัสพิเศษ: หากคุณซื้อ EA นี้ คุณจะได้รับ สินค้าเพิ่มเติมอีก 2 รายการที่คุณเลือกได้ จากแคตตาล็อกของฉัน ฟรี! (กรุณาติดต่อฉันทางข้อความส่วนตัวหลังจากการซื้อเพื่อรับโบนัสของคุณ)


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Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Experts
UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Experts
SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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Tomgoodcar Anglosaxon
Tanakon Khotmitr
4.79 (19)
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EA Description: TOMGOODCAR ANGLOSAXON TOMGOODCAR ANGLOSAXON is an automated trading solution developed for MetaTrader 5, designed to identify and execute trades based on a combination of trend-following and mean-reversion principles. Strategy Logic The Expert Advisor (EA) operates using a multi-layered analytical approach: Trend Identification: Utilizes dual Exponential Moving Averages (EMA) to establish the primary market direction. The system is programmed to trade only in alignment with this
FREE
Tomgoodcar Smart Trading Assistant
Tanakon Khotmitr
5 (1)
Experts
Main Features: Trading Panel: Quick on-chart buttons for Buy, Sell, Close Profit, and Close All. Risk Management: Built-in Auto Lot calculation based on your specified risk percentage. Visual Tools: Automatically draws Supply/Demand zones and Fibonacci levels on the current chart. Market Data: Displays real-time ATR (Volatility) and RSI values directly on the panel. Optional Auto Mode: A basic automated trading function using EMA crossover and ATR volatility filter. Parameters to Note: RiskPerce
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Tomgoodcar Phayahum Limited Edition
Tanakon Khotmitr
Experts
Product Name: TomGoodCar Phayahum Limited Edition Overview: TomGoodCar Phayahum is a systematic Grid and Hedging trading assistant designed specifically for XAUUSD (Gold). It employs a structured approach to market volatility, utilizing a grid-based entry system combined with advanced risk management filters. This system is engineered to handle market fluctuations by calculating positions systematically rather than relying on impulsive trades. Key Features: Grid Engine: Implements a disciplined
Tomgoodcar Phayahum
Tanakon Khotmitr
Experts
Phayahum EA V1.00 (Grid & Hedging System) Phayahum EA is an automated trading system developed for XAUUSD on the M1 timeframe. It utilizes a combination of Grid and Hedging strategies designed to manage positions during ranging market conditions. The system aims to average entry costs when the market moves against the initial direction and closes positions collectively when a net profit target is reached. ️ Core Logic & Mechanics Grid Recovery: Opens additional orders in the same direction if t
Tomgoodcar
Tanakon Khotmitr
Experts
Overview Tomgoodcar Market Structure & Grid Assistant is a versatile trading tool designed to provide structural analysis and automated trade management. It allows traders to utilize technical frameworks to assist with market entry and position management. Execution Modes Auto Mode: The EA identifies market structure setups (OB/FVG) and executes trades based on your selected entry logic, allowing for an automated structural trading experience. Manual/Hybrid Mode: Traders can manually execute tra
Tomgoodcar Rebate
Tanakon Khotmitr
Experts
Tomgoodcar Rebate For You V1 is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute trades based on predefined technical conditions. The primary objective of this EA is to generate trading volume through a systematic grid recovery approach. Core Trading Logic: First Entry Signal: The system utilizes the EMA 50 (Exponential Moving Average) on the current timeframe (M15 recommended) to filter the market direction. If the closing price is above the EMA 50, the EA looks for BUY opportun
Tomgoodcar Honor Pad
Tanakon Khotmitr
Utilities
Special Offer: The first 100 downloads are completely FREE! After that, the price will increase to $30. ️ 1. POSITION SIZING Sizing_Method: Choose the lot calculation method (SIZING_LOTS for manual, SIZING_PCT_EQUITY for risk percentage, SIZING_FIXED_CASH for fixed USD risk). Sizing_ManualLots: Fixed lot size (Active when SIZING_LOTS is selected). Sizing_RiskPercent: Risk per trade as a percentage of account equity. Sizing_RiskCash: Fixed risk amount per trade in USD. 2. TARGETS & STOP LO
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Tomgoodcar Rose Knight
Tanakon Khotmitr
Experts
Overview Tomgoodcar Rose Knight PRO is an advanced, fully automated algorithmic trading system designed for MetaTrader 5. Built upon a sophisticated Pending Order Grid framework, the EA does not simply execute market orders blindly. Instead, it deploys strategic Buy Stop and Sell Stop orders, dynamically trailing them along with price movements to secure optimal entry levels. Equipped with a dual-stage recovery mechanism, embedded economic news filters, and strict price zone limitations, this to
Tomgoodcar Hedging
Tanakon Khotmitr
Experts
SPECIAL PROMOTION: BUY 1 GET 1 FREE As a special thank you for purchasing Tom-Hedging v1 , you are entitled to receive any 1 EA from my portfolio absolutely FREE! Browse my full catalog here: https://www.mql5.com/en/users/tomgoodcar999/seller (Note: After completing your purchase, please send me a Direct Message on MQL5 specifying the name of the free EA you would like to receive.) Overview Tom-Hedging v1 is a fully automated trading system built on statistical price action analysis and a dyn
Tomgoodcar Revenge
Tanakon Khotmitr
Experts
TOMGOODCAR REVENGE is a systematic trading tool developed for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe . This Expert Advisor combines multiple technical indicators with a strategic position management system to navigate market movements. Trading Methodology: Signal Filters: The EA enters trades based on the confluence of Bollinger Bands, MACD, and Moving Average to identify trend-following opportunities. Position Management: Utilizes a Grid system with a customizable Grid Step (Points) and Lot Multipli
Tomgoodcar Longhon
Tanakon Khotmitr
Experts
TOMGOODCAR LONGHON is a systematic trading tool designed for XAUUSD (Gold) and major currency pairs on the M15 timeframe . This Expert Advisor utilizes a Virtual Grid logic to monitor market volatility and price action before executing real market orders. Core Trading Strategy: Virtual Grid Analysis: The EA uses virtual entry points to identify high-probability zones, reducing unnecessary market exposure. Technical Filtering: Integrated ADX trend strength filter to avoid low-momentum and choppy
Tomgoodcar Recovery
Tanakon Khotmitr
Experts
1. Core Mechanics TOMGOODCAR RECOVERY operates on a combined strategy of Grid, Hedging, and Controlled Martingale , focusing strictly on Drawdown Management . When the market moves against an open trade, the EA places recovery orders at specified distances ( Grid Step ). It uses a Lot Multiplier to shift the Average Entry Price closer to the current market price. Once the price pulls back and the total profit reaches the target ( Basket TP ), all trades are automatically closed to reduce risk an
Tomgoodcar Tomoe
Tanakon Khotmitr
Experts
TOMGOODCAR TOMOE: Systematic Trend & Breakout Engine System Overview TOMGOODCAR TOMOE is an automated Expert Advisor (EA) built on algorithmic principles and rigorous risk management. The system focuses on a "Trend Following + Volatility Breakout" methodology, integrated with advanced position management to handle various market conditions effectively. ️ IMPORTANT: This EA is designed strictly for HEDGING accounts only. Core Trading Logic Triple Trend Filtration: The system analyzes the core ma
Tomgoodcar JerdJaa Fhasodsai
Tanakon Khotmitr
Experts
JERD-JAA FHASODSAI V1 A Technical Trend-Following System with Smart Recovery Logic JERD-JAA FHASODSAI V1 is a specialized Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader 5, designed for traders who prioritize structured risk management and technical discipline. The system utilizes a multi-layered filtering approach to identify high-probability entries in strict alignment with the prevailing market trend. Technical Strategy & Execution The EA employs three primary technical filters to ensure precisi
Tomgoodcar Cleopatra
Tanakon Khotmitr
Experts
[Title: Tomgoodcar Cleopatra – Grid Averaging & Risk Management System] Introduction Tomgoodcar Cleopatra is an automated trading tool designed for systematic order management. It utilizes a structured grid-averaging strategy combined with a proprietary trend-filtering technique to identify market opportunities. This EA is built for traders who prioritize systematic discipline, structured risk management, and capital preservation over manual intervention. Operational Logic Macro Trend Identifica
Tomgoodcar Tomoe Limited Edition
Tanakon Khotmitr
Experts
Product Overview: TomGoodCar Tomoe Limited Edition TomGoodCar Tomoe Limited Edition is a systematic algorithmic trading Expert Advisor (EA) developed for the MetaTrader 5 platform. The system integrates trend analysis, volatility-adjusted grid management, equity trailing, and a built-in professional dashboard to maintain a disciplined approach to market participation. Core System Logic & Features Trend Alignment (Triple-EMA): The system utilizes a Triple-EMA configuration to identify the primary
Tomgoodcar Artemisia
Tanakon Khotmitr
Experts
Limited Promotional Offer & Asset Compatibility Introductory Pricing: As a special launch promotion, this Expert Advisor is available to download completely for FREE for the first 50 users . Once the 50-download limit is reached, the system will revert to its standard retail price of $30 . Universal Compatibility: The algorithmic structure is highly adaptable and fully supports trading across all financial instruments . Users can deploy this system on Forex currency pairs, Precious Metals (e.g.,
Tomgoodcar Maya Spearman
Tanakon Khotmitr
Experts
Maya Spearman V1 - Advanced Hybrid SMC & Volume Profile System Overview Maya Spearman V1 is an advanced Expert Advisor (EA) that integrates three deep technical analysis methodologies: Smart Money Concepts (SMC), Volume Profile, and SilverTrend Momentum. It is highly optimized for volatile and highly liquid instruments such as XAUUSD (Gold), functioning both as a robust manual trading assistant and a fully automated trading system. Advantages & Key Features 3-in-1 Strategy Validation: The EA ex
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