Tomgoodcar Trump EA

📌 ข้อกำหนดและคำแนะนำของระบบ

  • สินทรัพย์ที่รองรับ: XAUUSD (ทองคำ)

  • ระยะเวลา: 5 นาที (M5)

  • เงินทุนขั้นต่ำที่แนะนำ: 500 ดอลลาร์สหรัฐ

  • เงินทุนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด: 5,000 USC (บัญชี Micro หรือ Cent) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการคำนวณขนาดล็อตและรับประกันการบริหารความเสี่ยงที่แม่นยำ

⚠️ คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายในตลาด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนทั้งหมด ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (EA) เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่อิงตามสถิติในอดีต ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทดสอบระบบอย่างละเอียดในบัญชีทดลองเพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงานอย่างถ่องแท้ก่อนทำการซื้อขายจริง และควรบริหารจัดการเงินอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

⚙️ กลไกหลัก

EA นี้ทำงานโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และโมเมนตัม ลำดับการตัดสินใจมีดังนี้:

  • การระบุแนวโน้มหลัก: ระบบจะเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับเส้น EMA ของแนวโน้มเพื่อกำหนดทิศทางหลัก หากราคาสูงกว่าเส้น ระบบจะพิจารณาเฉพาะสัญญาณซื้อ หากต่ำกว่าเส้น ระบบจะพิจารณาเฉพาะสัญญาณขาย

  • การตรวจจับสัญญาณเข้าซื้อ: ระบบใช้การตัดกันของเส้น EMA เร็วและ EMA ช้าเป็นสัญญาณหลัก ตัวบ่งชี้ RSI ถูกนำมาใช้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อขายในระดับราคาที่สูงเกินไปอย่างมาก

  • การป้องกันแบบไดนามิก: ระบบใช้ค่าความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน (ATR - Average True Range) เพื่อคำนวณระยะ Stop Loss และ Take Profit แบบไดนามิก ทำให้มั่นใจได้ว่าค่าเหล่านี้จะปรับให้เข้ากับพฤติกรรมราคาในปัจจุบัน

📋 คำอธิบายพารามิเตอร์

=== การตั้งค่าขนาดล็อต ===

การตั้งค่าปริมาณการซื้อขายต่อคำสั่งซื้อ

  • InpUseAutoLot (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการคำนวณขนาดล็อตอัตโนมัติ หากเป็นจริง ระบบจะคำนวณล็อตโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระยะห่างของ Stop Loss และส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชี

  • InpFixedLot (ตัวเลข): ​​ระบุขนาดล็อตคงที่ (ใช้งานได้เฉพาะเมื่อ InpUseAutoLot เป็น false เท่านั้น)

=== การบริหารความเสี่ยง ===

การตั้งค่าสำหรับควบคุมระยะห่างในการป้องกันและการปิดคำสั่งซื้อ

  • InpRiskPercent (%): กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง (คำนวณจากยอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบัน)

  • InpSL_ATR_Multiplier (ตัวคูณ): ตัวคูณที่ใช้ในการคำนวณระยะห่างของ Stop Loss โดยการคูณกับค่า ATR ปัจจุบัน ค่าที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้ Stop Loss แคบลง

  • InpTP_ATR_Multiplier (ตัวคูณ): ตัวคูณที่ใช้ในการคำนวณระยะ Take Profit โดยคูณกับค่า ATR ปัจจุบัน

=== ตัวกรองแนวโน้ม ===

การตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสำหรับการกำหนดทิศทางตลาด

  • InpTrendEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณเส้นแนวโน้มหลัก

  • InpFastEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งใช้เป็นสัญญาณนำร่อง

  • InpSlowEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า ซึ่งใช้เป็นสัญญาณที่ล่าช้า

=== ตัวกรองข้อมูลขาเข้า ===

การตั้งค่าสำหรับตัวชี้วัดโมเมนตัมและความผันผวน

  • InpRSI_Period (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณดัชนี RSI

  • InpRSI_Overbought (Level): กำหนดระดับเพดาน RSI (กรองสัญญาณซื้อออก)

  • InpRSI_Oversold (Level): กำหนดระดับต่ำสุดของ RSI (กรองสัญญาณขายออก)

  • InpATR_Period (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณความผันผวนของ ATR

=== การคุ้มครองผลกำไร (อิงตามคะแนน) ===

การตั้งค่า Stop Loss แบบเลื่อนตามเพื่อรักษากำไร (คำนวณเป็นจุด)

  • InpUseBreakeven (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการย้าย Stop Loss ไปยังราคาเข้าซื้อ (Breakeven)

  • InpBreakeven_Points (Points): ระยะห่างของกำไรที่ราคาต้องถึงเพื่อกระตุ้นฟังก์ชันจุดคุ้มทุน

  • InpUseTrailingStop (true/false): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการติดตาม Stop Loss แบบทีละขั้นตามราคาปัจจุบัน

  • InpTrailStart_Points (Points): ระยะกำไรที่ราคาต้องไปถึงเพื่อเริ่มการทำงานของ Trailing Stop

  • InpTrailStep_Points (Points): ระยะทาง (Step) ที่ Stop Loss จะถูกเลื่อนไปในแต่ละระดับ

=== การตั้งค่าเวลาและเวทมนตร์ ===

  • InpTradeOnlyLondonNY (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อจำกัดเวลาซื้อขาย หากเป็นจริง EA จะดำเนินการซื้อขายเฉพาะระหว่างเวลา 07:00 ถึง 17:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์)

  • InpMagicNumber (หมายเลข): ​​ตัวระบุเฉพาะสำหรับ EA เพื่อแยกแยะคำสั่งซื้อของ EA จากระบบอื่นๆ หรือการซื้อขายด้วยตนเอง (ต้องเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันสำหรับ EA แต่ละตัวที่ทำงานบนบัญชีเดียวกัน)

🎁 โปรโมชั่นและราคาพิเศษ!

  • ราคาโปรโมชั่น: เพียง70  ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 20 เล่มแรก!

  • ปรับราคาขึ้น: หลังจากขายครบ 20 ชุดแรก ราคาจะปรับขึ้นเป็น100  ดอลลาร์ สหรัฐฯ อย่างถาวร

  • โบนัสพิเศษ: หากคุณซื้อ EA นี้ คุณจะได้รับ สินค้าเพิ่มเติมอีก 2 รายการที่คุณเลือกได้ จากแคตตาล็อกของฉัน ฟรี! (กรุณาติดต่อฉันทางข้อความส่วนตัวหลังจากการซื้อเพื่อรับโบนัสของคุณ)


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5 (8)
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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SPECIAL PROMOTION: BUY 1 GET 1 FREE As a special thank you for purchasing Tom-Hedging v1 , you are entitled to receive any 1 EA from my portfolio absolutely FREE! Browse my full catalog here: https://www.mql5.com/en/users/tomgoodcar999/seller (Note: After completing your purchase, please send me a Direct Message on MQL5 specifying the name of the free EA you would like to receive.) Overview Tom-Hedging v1 is a fully automated trading system built on statistical price action analysis and a dyn
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1. Core Mechanics TOMGOODCAR RECOVERY operates on a combined strategy of Grid, Hedging, and Controlled Martingale , focusing strictly on Drawdown Management . When the market moves against an open trade, the EA places recovery orders at specified distances ( Grid Step ). It uses a Lot Multiplier to shift the Average Entry Price closer to the current market price. Once the price pulls back and the total profit reaches the target ( Basket TP ), all trades are automatically closed to reduce risk an
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TOMGOODCAR TOMOE: Systematic Trend & Breakout Engine System Overview TOMGOODCAR TOMOE is an automated Expert Advisor (EA) built on algorithmic principles and rigorous risk management. The system focuses on a "Trend Following + Volatility Breakout" methodology, integrated with advanced position management to handle various market conditions effectively. ️ IMPORTANT: This EA is designed strictly for HEDGING accounts only. Core Trading Logic Triple Trend Filtration: The system analyzes the core ma
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JERD-JAA FHASODSAI V1 A Technical Trend-Following System with Smart Recovery Logic JERD-JAA FHASODSAI V1 is a specialized Expert Advisor (EA) developed for MetaTrader 5, designed for traders who prioritize structured risk management and technical discipline. The system utilizes a multi-layered filtering approach to identify high-probability entries in strict alignment with the prevailing market trend. Technical Strategy & Execution The EA employs three primary technical filters to ensure precisi
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[Title: Tomgoodcar Cleopatra – Grid Averaging & Risk Management System] Introduction Tomgoodcar Cleopatra is an automated trading tool designed for systematic order management. It utilizes a structured grid-averaging strategy combined with a proprietary trend-filtering technique to identify market opportunities. This EA is built for traders who prioritize systematic discipline, structured risk management, and capital preservation over manual intervention. Operational Logic Macro Trend Identifica
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Limited Promotional Offer & Asset Compatibility Introductory Pricing: As a special launch promotion, this Expert Advisor is available to download completely for FREE for the first 50 users . Once the 50-download limit is reached, the system will revert to its standard retail price of $30 . Universal Compatibility: The algorithmic structure is highly adaptable and fully supports trading across all financial instruments . Users can deploy this system on Forex currency pairs, Precious Metals (e.g.,
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Tanakon Khotmitr
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