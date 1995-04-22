Tomgoodcar Trump EA
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 20
📌 ข้อกำหนดและคำแนะนำของระบบ
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สินทรัพย์ที่รองรับ: XAUUSD (ทองคำ)
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ระยะเวลา: 5 นาที (M5)
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เงินทุนขั้นต่ำที่แนะนำ: 500 ดอลลาร์สหรัฐ
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เงินทุนที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด: 5,000 USC (บัญชี Micro หรือ Cent) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการคำนวณขนาดล็อตและรับประกันการบริหารความเสี่ยงที่แม่นยำ
⚠️ คำเตือนความเสี่ยง: การซื้อขายในตลาด Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนทั้งหมด ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (EA) เป็นเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่อิงตามสถิติในอดีต ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ผู้ใช้ควรทดสอบระบบอย่างละเอียดในบัญชีทดลองเพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงานอย่างถ่องแท้ก่อนทำการซื้อขายจริง และควรบริหารจัดการเงินอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา
⚙️ กลไกหลัก
EA นี้ทำงานโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และโมเมนตัม ลำดับการตัดสินใจมีดังนี้:
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การระบุแนวโน้มหลัก: ระบบจะเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับเส้น EMA ของแนวโน้มเพื่อกำหนดทิศทางหลัก หากราคาสูงกว่าเส้น ระบบจะพิจารณาเฉพาะสัญญาณซื้อ หากต่ำกว่าเส้น ระบบจะพิจารณาเฉพาะสัญญาณขาย
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การตรวจจับสัญญาณเข้าซื้อ: ระบบใช้การตัดกันของเส้น EMA เร็วและ EMA ช้าเป็นสัญญาณหลัก ตัวบ่งชี้ RSI ถูกนำมาใช้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อขายในระดับราคาที่สูงเกินไปอย่างมาก
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การป้องกันแบบไดนามิก: ระบบใช้ค่าความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน (ATR - Average True Range) เพื่อคำนวณระยะ Stop Loss และ Take Profit แบบไดนามิก ทำให้มั่นใจได้ว่าค่าเหล่านี้จะปรับให้เข้ากับพฤติกรรมราคาในปัจจุบัน
📋 คำอธิบายพารามิเตอร์
=== การตั้งค่าขนาดล็อต ===
การตั้งค่าปริมาณการซื้อขายต่อคำสั่งซื้อ
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InpUseAutoLot (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการคำนวณขนาดล็อตอัตโนมัติ หากเป็นจริง ระบบจะคำนวณล็อตโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระยะห่างของ Stop Loss และส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชี
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InpFixedLot (ตัวเลข): ระบุขนาดล็อตคงที่ (ใช้งานได้เฉพาะเมื่อ InpUseAutoLot เป็น false เท่านั้น)
=== การบริหารความเสี่ยง ===
การตั้งค่าสำหรับควบคุมระยะห่างในการป้องกันและการปิดคำสั่งซื้อ
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InpRiskPercent (%): กำหนดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้ง (คำนวณจากยอดคงเหลือในบัญชีปัจจุบัน)
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InpSL_ATR_Multiplier (ตัวคูณ): ตัวคูณที่ใช้ในการคำนวณระยะห่างของ Stop Loss โดยการคูณกับค่า ATR ปัจจุบัน ค่าที่ต่ำกว่าจะส่งผลให้ Stop Loss แคบลง
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InpTP_ATR_Multiplier (ตัวคูณ): ตัวคูณที่ใช้ในการคำนวณระยะ Take Profit โดยคูณกับค่า ATR ปัจจุบัน
=== ตัวกรองแนวโน้ม ===
การตั้งค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลสำหรับการกำหนดทิศทางตลาด
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InpTrendEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณเส้นแนวโน้มหลัก
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InpFastEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งใช้เป็นสัญญาณนำร่อง
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InpSlowEMA (Period): จำนวนแท่งเทียนสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้า ซึ่งใช้เป็นสัญญาณที่ล่าช้า
=== ตัวกรองข้อมูลขาเข้า ===
การตั้งค่าสำหรับตัวชี้วัดโมเมนตัมและความผันผวน
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InpRSI_Period (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณดัชนี RSI
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InpRSI_Overbought (Level): กำหนดระดับเพดาน RSI (กรองสัญญาณซื้อออก)
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InpRSI_Oversold (Level): กำหนดระดับต่ำสุดของ RSI (กรองสัญญาณขายออก)
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InpATR_Period (Period): จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณความผันผวนของ ATR
=== การคุ้มครองผลกำไร (อิงตามคะแนน) ===
การตั้งค่า Stop Loss แบบเลื่อนตามเพื่อรักษากำไร (คำนวณเป็นจุด)
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InpUseBreakeven (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการย้าย Stop Loss ไปยังราคาเข้าซื้อ (Breakeven)
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InpBreakeven_Points (Points): ระยะห่างของกำไรที่ราคาต้องถึงเพื่อกระตุ้นฟังก์ชันจุดคุ้มทุน
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InpUseTrailingStop (true/false): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการติดตาม Stop Loss แบบทีละขั้นตามราคาปัจจุบัน
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InpTrailStart_Points (Points): ระยะกำไรที่ราคาต้องไปถึงเพื่อเริ่มการทำงานของ Trailing Stop
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InpTrailStep_Points (Points): ระยะทาง (Step) ที่ Stop Loss จะถูกเลื่อนไปในแต่ละระดับ
=== การตั้งค่าเวลาและเวทมนตร์ ===
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InpTradeOnlyLondonNY (จริง/เท็จ): เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานข้อจำกัดเวลาซื้อขาย หากเป็นจริง EA จะดำเนินการซื้อขายเฉพาะระหว่างเวลา 07:00 ถึง 17:00 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์)
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InpMagicNumber (หมายเลข): ตัวระบุเฉพาะสำหรับ EA เพื่อแยกแยะคำสั่งซื้อของ EA จากระบบอื่นๆ หรือการซื้อขายด้วยตนเอง (ต้องเป็นหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันสำหรับ EA แต่ละตัวที่ทำงานบนบัญชีเดียวกัน)
🎁 โปรโมชั่นและราคาพิเศษ!
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ราคาโปรโมชั่น: เพียง70 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับ 20 เล่มแรก!
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ปรับราคาขึ้น: หลังจากขายครบ 20 ชุดแรก ราคาจะปรับขึ้นเป็น100 ดอลลาร์ สหรัฐฯ อย่างถาวร
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