RaysFX Sniper

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RaysFX Sniper non è un semplice indicatore di segnali, ma un vero e proprio sistema di trading integrato progettato per il MetaTrader 5. Combina l'azione dei prezzi pura, l'analisi multi-temporale e un avanzato motore interno di Simulazione WinRate in tempo reale per fornirti non solo il quando entrare, ma anche la probabilità statistica di successo della tua strategia.

🎯 Il Cuore del Sistema: Logica di Trading

La strategia base si fonda su dinamiche di trend e momentum:

  • Trigger di Segnale: Incrocio delle medie mobili EMA 9 e EMA 21.
  • Conferma Direzionale: Integrato con il VWAP (Volume Weighted Average Price) per filtrare i falsi breakout.
  • Riconoscimento Ritest: L'indicatore non si limita a darti il segnale di ingresso, ma colora dinamicamente le candele per evidenziare i "Retest" della EMA rapida, offrendoti ottime opportunità di entrata in pullback.

🛡️ Filtro Avanzato: RaysFX TMA+CG Integrato

Per affinare la precisione dei segnali ed evitare di operare contro-trend, è integrato un potente filtro basato sull'indicatore RaysFX TMA+CG (Triangular Moving Average Centered Gravity).

  • Logica di Filtraggio Dinamica: Il sistema calcola in tempo reale la linea centrale del TMA.
    • Se il prezzo chiude sopra il TMA, l'indicatore permette esclusivamente segnali SELL (cerca il ritorno verso la media).
    • Se il prezzo chiude sotto il TMA, l'indicatore permette esclusivamente segnali BUY.
  • Supporta l'interpolazione e può essere applicato su Timeframe superiori (Multi-Timeframe) per filtrare i segnali del grafico corrente.

📊 Motore di Simulazione WinRate Realistico (Unico nel suo genere)

La vera differenza del RaysFX Sniper è il suo motore di backtesting integrato. Mentre altri indicatori ti danno solo una freccia, questo indicatore simula istantaneamente la storico delle operazioni basandosi sui parametri attuali, mostrandoti in tempo reale:

  • Win Rate (%) e Profilo Storico: Calcola quanti trade sarebbero stati vincenti o perdenti.
  • Gestione Costi Reale: La simulazione detrà automaticamente commissioni e swap, mostrandoti il profitto netto reale.
  • Multi-Take Profit Integrato: Simola la parzializzazione su 5 livelli di Take Profit e lo spostamento dello Stop Loss a Break-Even.
  • Martingala Simulata: Valuta l'impatto di un sistema di gestione lotti progressivo (Martingale) sul tuo bilancio storico.
  • Modalità Storica o Giornaliera: Analizza l'intera storia o resetta le statistiche ogni giorno.

⚙️ Gestione Avanzata del Rischio (TP/SL)

Ogni segnale è accompagnato da un livello di ingresso, uno Stop Loss dinamico e ben 5 livelli di Take Profit. Tre le modalità di calcolo disponibili:

  1. Manual Pips: TP e SL a distanza fissa di pips.
  2. Auto ATR: Adatta TP e SL in base alla volatilità del mercato (ATR).
  3. Auto Dynamic SL: Cerca automaticamente lo Swing High/Low recente per posizionare lo Stop Loss in zone di struttura, moltiplicato per un fattore ATR.

🖥️ Dashboard HUD Interattiva e Visuals Premium

Nessuna necessità di indicatori esterni per l'analisi. La Dashboard integrata (con logo personalizzato e animazione fluida) ti fornisce:

  • Market Bias: Punteggio in tempo reale (Bull/Bear) basato su 7 fattori (VWAP, RSI, MACD, ADX, EMA Cross, Volumi, RSI MTF).
  • Statistiche Live: Sim WR, Sim Profit, Sim Balance, tutto aggiornato tick-by-tick.
  • Timer Barra: Conto alla rovescia per la chiusura della candela corrente.
  • Disegno Grafico: Linee orizzontali per Entry, SL e TP1-5 disegnate automaticamente sul grafico, con spunta (✓) visiva quando i target vengono raggiunti. Sfondo orario di lavoro configurabile.

📥 Parametri Principali (Totalmente Personalizzabili)

  • Impostazioni Trade: Modifica EMA, RSI, MACD, ADX e VWAP.
  • Filtri Attivabili: RSI, MACD, ADX, Volume, RSI MTF.
  • TMA Filter: Lunghezza, Deviazione Bande, Timeframe indipendente.
  • Simulazione: Capitale iniziale, Lotto base, TP Pips, Martingale On/Off.
  • Visuals: Dimensione font dashboard, offset frecce, sfondo orario.

💡 Consigli d'Uso

  • Timeframe Consigliati: M5, M15, H1 (ottimo per lo scalping intraday e lo swing trading breve).
  • Mercati: Forex (Maggiori e Minor), Indici, Metalli e Crypto.
  • Orario: Imposta l'orario di lavoro (es. 8:00 - 20:00) per evitare range laterali stanca o volatilità eccessiva dei news.

Acquista oggi RaysFX Sniper e porta il tuo trading ad un livello istituzionale, unendo segnali di precisione, gestione del rischio avanzata e analisi statistica reale.


    Отзывы 1
    Javi_salvador
    585
    Javi_salvador 2026.08.01 08:17 
     

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    Javi_salvador 2026.08.01 08:17 
     

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    Davide Rappa
    5889
    Ответ разработчика Davide Rappa 2026.08.01 08:54
    Thank you so much, I really appreciate the reviews. If you have any suggestions, please leave them in the comments section. Thanks again.
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