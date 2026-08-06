Boleta Global Lab
- Utilities
-
Thiago Rabello AlbinoAnalista de Investimentos CNPI-T
Disclaimer:
O Analista responsável não se responsabiliza por eventuais deságios ao capital de terceiros, declarando estar sujeito a todas as regras do seu Código de Conduta, conforme resolução CVM nº20/2021.
- Version: 1.10
- Updated: 6 August 2026
Boleta Global Lab v1.1
Pensando em proporcionar uma experiência operacional mais intuitiva e eficiente, desenvolvemos uma boleta exclusiva para MetaTrader 5 (MT5) com interface inspirada na boleta do Profit, amplamente utilizada por operadores da B3.
O objetivo é oferecer uma adaptação mais rápida para quem já está familiarizado com o ambiente operacional do Profit, tornando a execução das ordens mais prática, organizada e confortável.
Principais características
* Interface inspirada na boleta do Profit;
* Execução rápida e intuitiva de ordens;
* Layout desenvolvido para facilitar a operação no MT5;
* Experiência mais familiar para operadores da B3.
Acesso Exclusivo
Esta ferramenta não será comercializada ao público.
O acesso será disponibilizado exclusivamente para:
- Clientes da Canário Capital;
- Alunos da Sala ao Vivo Internacional Global Lab.
Caso ainda não seja cliente, você poderá realizar a abertura da sua conta através da nossa corretora parceira, entre em contato com a equipe Canário Capital para receber as instruções de instalação e ativação da boleta.
Agradecemos a confiança e desejamos excelentes operações.