Boleta Global Lab v1.1





Pensando em proporcionar uma experiência operacional mais intuitiva e eficiente, desenvolvemos uma boleta exclusiva para MetaTrader 5 (MT5) com interface inspirada na boleta do Profit, amplamente utilizada por operadores da B3.





O objetivo é oferecer uma adaptação mais rápida para quem já está familiarizado com o ambiente operacional do Profit, tornando a execução das ordens mais prática, organizada e confortável.





Principais características





* Interface inspirada na boleta do Profit;

* Execução rápida e intuitiva de ordens;

* Layout desenvolvido para facilitar a operação no MT5;

* Experiência mais familiar para operadores da B3.





Acesso Exclusivo





Esta ferramenta não será comercializada ao público.





O acesso será disponibilizado exclusivamente para:





- Clientes da Canário Capital;

- Alunos da Sala ao Vivo Internacional Global Lab.





Caso ainda não seja cliente, você poderá realizar a abertura da sua conta através da nossa corretora parceira, entre em contato com a equipe Canário Capital para receber as instruções de instalação e ativação da boleta.









Agradecemos a confiança e desejamos excelentes operações.