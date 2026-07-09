Opening Channel Cycles Fimathe
- Indicators
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- Version: 2.10
- Activations: 5
Opening Channel Cycles Fimathe desenha, de forma automática, um canal de abertura no gráfico e projeta a partir dele uma grade de ciclos do mesmo tamanho,
com o gatilho de entrada, as zonas de take e a referencia de stop. Tudo colorido, com legendas, e controlado por um painel direto no gráfico.
COMO FUNCIONA (em palavras simples):
- Você informa a data e a hora da vela que abre o canal.
- O indicador mede o canal usando as primeiras velas (a máxima e a mínima delas) e mostra o tamanho em pontos.
- Esse tamanho vira a "régua": ele e replicado para cima e para baixo formando ciclos iguais.
- Quando o preço fecha fora do canal de gatilho, aparece uma seta indicando a entrada (compra ou venda). Pavio que fura mas não fecha não conta.
- As zonas de Take 1 e Take 2 e a linha de Stop (na borda oposta do canal) são desenhadas automaticamente.
VANTAGENS:
- Marcacao 100% automática: nada de traçar linhas na mão a cada dia.
- Direção detectada sozinha pelo primeiro rompimento do canal.
- Painel interativo no gráfico: travar o canal, forcar alta/baixa, ligar/desligar takes e stop, minimizar e arrastar o painel para onde quiser.
- Contagem regressiva do fechamento da vela e numeração das velas do canal.
- Tratamento opcional de inversão (quando o preço atravessa o canal e rompe o lado oposto).
- Campos de data/hora com mascara: digite só os números que ele formata.
- Cores totalmente configuráveis e opção de preencher as bandas ou mostrar so o contorno.
- Funciona em qualquer ativo e período (indicado para day trade em índices, metais e forex).
PARAMETROS DE ENTRADA:
- Qtd de velas do canal: quantas velas iniciais formam o canal de abertura (ex.: 3, 4, 5).
- Qtd de ciclos para cada lado: quantos ciclos são projetados acima e abaixo (define quantos takes aparecem).
- Mostrar Takes: liga/desliga as zonas de Take 1 e Take 2.
- Folga do stop (em pontos): distancia extra do stop além da borda do canal.
- Takes a partir da vela de gatilho: projeta os takes a partir da vela de entrada em vez do inicio do canal.
- Considerar inversão: ativa a regra de inversão (rompeu para um lado, voltou e rompeu o outro).
- Entrada da inversão: "Ao romper o canal" (imediato) ou "Aguardar novo gatilho invertido".
- Preencher bandas com cor: "true" preenche as bandas; "false" desenha apenas o contorno.
- Cor do canal / Cor do gatilho / Cor do stop: cores dos elementos no gráfico.
- Posição X / Posição Y do painel: onde o painel aparece na tela.
- Cor de fundo / Cor do texto do painel: aparência do painel.
OBSERVACOES IMPORTANTES
- Este produto e um indicador: ele apenas desenha e informa. Não envia ordens nem opera sozinho.
- Ferramenta de estudo e apoio a decisão. Não e recomendação de investimento.
- A data e a hora usam o horário do servidor da corretora (o mesmo do eixo de tempo do gráfico).