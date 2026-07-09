Opening Channel Cycles Fimathe desenha, de forma automática, um canal de abertura no gráfico e projeta a partir dele uma grade de ciclos do mesmo tamanho,

com o gatilho de entrada, as zonas de take e a referencia de stop. Tudo colorido, com legendas, e controlado por um painel direto no gráfico.

COMO FUNCIONA (em palavras simples):

- Você informa a data e a hora da vela que abre o canal.

- O indicador mede o canal usando as primeiras velas (a máxima e a mínima delas) e mostra o tamanho em pontos.

- Esse tamanho vira a "régua": ele e replicado para cima e para baixo formando ciclos iguais.

- Quando o preço fecha fora do canal de gatilho, aparece uma seta indicando a entrada (compra ou venda). Pavio que fura mas não fecha não conta.

- As zonas de Take 1 e Take 2 e a linha de Stop (na borda oposta do canal) são desenhadas automaticamente.

VANTAGENS:



Marcacao 100% automática: nada de traçar linhas na mão a cada dia. Direção detectada sozinha pelo primeiro rompimento do canal. Painel interativo no gráfico: travar o canal, forcar alta/baixa, ligar/desligar takes e stop, minimizar e arrastar o painel para onde quiser. Contagem regressiva do fechamento da vela e numeração das velas do canal. Tratamento opcional de inversão (quando o preço atravessa o canal e rompe o lado oposto). Campos de data/hora com mascara: digite só os números que ele formata. Cores totalmente configuráveis e opção de preencher as bandas ou mostrar so o contorno. Funciona em qualquer ativo e período (indicado para day trade em índices, metais e forex).

PARAMETROS DE ENTRADA:

- Qtd de velas do canal: quantas velas iniciais formam o canal de abertura (ex.: 3, 4, 5).

- Qtd de ciclos para cada lado: quantos ciclos são projetados acima e abaixo (define quantos takes aparecem).

- Mostrar Takes: liga/desliga as zonas de Take 1 e Take 2.

- Folga do stop (em pontos): distancia extra do stop além da borda do canal.

- Takes a partir da vela de gatilho: projeta os takes a partir da vela de entrada em vez do inicio do canal.

- Considerar inversão: ativa a regra de inversão (rompeu para um lado, voltou e rompeu o outro).

- Entrada da inversão: "Ao romper o canal" (imediato) ou "Aguardar novo gatilho invertido".

- Preencher bandas com cor: "true" preenche as bandas; "false" desenha apenas o contorno.

- Cor do canal / Cor do gatilho / Cor do stop: cores dos elementos no gráfico.

- Posição X / Posição Y do painel: onde o painel aparece na tela.

- Cor de fundo / Cor do texto do painel: aparência do painel.

OBSERVACOES IMPORTANTES

- Este produto e um indicador: ele apenas desenha e informa. Não envia ordens nem opera sozinho.

- Ferramenta de estudo e apoio a decisão. Não e recomendação de investimento.