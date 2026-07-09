Opening Channel Cycles Fimathe

Opening Channel Cycles Fimathe desenha, de forma automática, um canal de abertura  no gráfico e projeta a partir dele uma grade de ciclos do mesmo tamanho,
com o gatilho de entrada, as zonas de take e a referencia de stop. Tudo  colorido, com legendas, e controlado por um painel direto no gráfico.
 
 
COMO FUNCIONA (em palavras simples):
- Você informa a data e a hora da vela que abre o canal.
- O indicador mede o canal usando as primeiras velas (a máxima e a mínima  delas) e mostra o tamanho em pontos.
- Esse tamanho vira a "régua": ele e replicado para cima e para baixo  formando ciclos iguais.
- Quando o preço fecha fora do canal de gatilho, aparece uma seta indicando  a entrada (compra ou venda). Pavio que fura mas não fecha não conta.
- As zonas de Take 1 e Take 2 e a linha de Stop (na borda oposta do canal)  são desenhadas automaticamente.
 
 

VANTAGENS:


  1. Marcacao 100% automática: nada de traçar linhas na mão a cada dia.
  2. Direção detectada sozinha pelo primeiro rompimento do canal.
  3. Painel interativo no gráfico: travar o canal, forcar alta/baixa,  ligar/desligar takes e stop, minimizar e arrastar o painel para onde quiser.
  4. Contagem regressiva do fechamento da vela e numeração das velas do canal.
  5. Tratamento opcional de inversão (quando o preço atravessa o canal e rompe  o lado oposto).
  6. Campos de data/hora com mascara: digite só os números que ele formata.
  7. Cores totalmente configuráveis e opção de preencher as bandas ou mostrar  so o contorno.
  8. Funciona em qualquer ativo e período (indicado para day trade em índices,  metais e forex).
 
 
PARAMETROS DE ENTRADA:
 
- Qtd de velas do canal: quantas velas iniciais formam o canal de abertura  (ex.: 3, 4, 5).
- Qtd de ciclos para cada lado: quantos ciclos são projetados acima e abaixo  (define quantos takes aparecem).
- Mostrar Takes: liga/desliga as zonas de Take 1 e Take 2.
- Folga do stop (em pontos): distancia extra do stop além da borda do canal.
- Takes a partir da vela de gatilho: projeta os takes a partir da vela de  entrada em vez do inicio do canal.
- Considerar inversão: ativa a regra de inversão (rompeu para um lado, voltou  e rompeu o outro).
- Entrada da inversão: "Ao romper o canal" (imediato) ou "Aguardar novo  gatilho invertido".
- Preencher bandas com cor: "true" preenche as bandas; "false" desenha apenas  o contorno.
- Cor do canal / Cor do gatilho / Cor do stop: cores dos elementos no gráfico.
- Posição X / Posição Y do painel: onde o painel aparece na tela.
- Cor de fundo / Cor do texto do painel: aparência do painel.
 
 
OBSERVACOES IMPORTANTES
 
- Este produto e um indicador: ele apenas desenha e informa. Não envia ordens  nem opera sozinho.
- Ferramenta de estudo e apoio a decisão. Não e recomendação de investimento. 
- A data e a hora usam o horário do servidor da corretora (o mesmo do eixo de  tempo do gráfico).

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The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indicators
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
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