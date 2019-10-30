Coefficient Of Determination
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка.
Как использовать индикатор:
- Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), периодом равным 100. MA используется как «плавающий» фильтр приоритета сделок. Если цена выше MA — только продажи, если цена ниже MA — только покупки.
- Стоит отметить, что период для COD может варьироваться от 3 до 6, однако значение по умолчанию равное 4 является оптимальным и полностью подходит для этой торговой стратегии.
- Важно для понимания! Период реализации сигналов индикатора в зависимости от таймфрейма: М1 — 1 час; М5 — 4 часа; М15, М30 — день; Н1 — неделя; Н4 — месяц; D1 — квартал; W1 — 1 год; MN — 5 лет.
- Для открытия покупки необходимо совпадение двух факторов: три значения подряд цены закрытия ниже МА, а также три значения подряд индикатора COD которые ниже 0.2.
- Для открытия продажи необходимо совпадение двух факторов: три значения подряд цены закрытия выше MA, а также три значения подряд индикатора COD которые выше 0.8.