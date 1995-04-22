



ZYCRO GOLD EA – Expert Advisor professionale per il breakout H1 di XAUUSD

SOLO QUESTA SETTIMANA

Ora è possibile usufruire della consulenza di alcuni Expert Advisor selezionati a soli 69 dollari.

Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario.

ZYCRO GOLD EA è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, progettato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 .

Il sistema si basa su uno dei comportamenti più efficaci nel trading dell'oro: l'espansione in seguito a breakout dopo la compressione dei prezzi e la formazione di un range strutturato .

Invece di aprire posizioni casuali, utilizzando la strategia Martingala, il recupero a griglia o la media cieca, ZYCRO GOLD EA segue un modello di breakout strutturato basato sulla struttura del mercato, la volatilità, il momentum e la conferma del trend.

L'EA analizza il grafico H1, individua una zona di breakout dinamica, valuta le condizioni di mercato e prepara ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop ai livelli di breakout calcolati.

L'obiettivo è semplice: attendere un contesto di breakout valido, entrare con precisione, proteggere ogni operazione con un vero Stop Loss e gestire i profitti con un sistema di trailing separato per le posizioni di ACQUISTO e VENDITA.

Strategie minori

ZYCRO GOLD EA utilizza un motore di breakout multi-filtro che combina:

Rilevamento della portata di rottura in stile Donchian

Analisi della volatilità ATR

Conferma del momentum ADX

Filtro del regime di tendenza EMA 50/200

Validazione del trend H4

Filtro di partecipazione basato sul volume dei tick

Conferma della distanza dal punto medio del range

Protezione anti-spruzzo

Filtri per giorno e sessione di negoziazione

Solo quando il punteggio di qualità del breakout è sufficientemente elevato, l'EA prepara gli ordini pendenti.

Questo aiuta il sistema a evitare condizioni di mercato deboli e a concentrarsi su fasi di espansione più pulite.

Perché ZYCRO GOLD EA è diverso

ZYCRO GOLD EA non è progettato per operare in modo continuativo.

È progettato per attendere, verificare e agire solo quando l'oro mostra una configurazione di breakout strutturata.

Il sistema non utilizza martingala, recupero a griglia o mediazione aggressiva. Ogni operazione è gestita con rischio predefinito, Stop Loss reale, Take Profit reale e una logica di gestione delle operazioni professionale.

Questo rende l'EA adatto ai trader che cercano una strategia automatizzata sull'oro basata su regole chiare, un comportamento di rischio controllato e un'esecuzione impeccabile.

Gestione dei rischi e dei lotti

ZYCRO GOLD EA include sia la modalità AutoLot che la modalità Fixed Lot .

Di default, l'EA utilizza la gestione del rischio AutoLot, calcolata in base alla distanza effettiva dello Stop Loss. I trader che preferiscono il controllo manuale possono passare alla modalità Lotto Fisso in qualsiasi momento.

Ogni scambio include:

Stop Loss reale

Real Take Profit

Parametri di ACQUISTO e VENDITA separati

Logica di trailing separata per gli acquisti e le vendite

Trailing intelligente dopo che il prezzo entra in profitto

Gestione un problema alla volta

Configurazione consigliata

Simbolo: XAUUSD

XAUUSD Periodo di tempo: H1

H1 Piattaforma: MetaTrader 5

MetaTrader 5 Deposito minimo: 300 USD/EUR consigliato

300 USD/EUR consigliato Broker: Qualsiasi broker con esecuzione stabile di XAUUSD e condizioni di spread ragionevoli.

Qualsiasi broker con esecuzione stabile di XAUUSD e condizioni di spread ragionevoli. Esecuzione: VPS fortemente consigliato

Si consiglia vivamente l'utilizzo di un VPS, poiché una latenza inferiore può agevolare l'attivazione degli ordini in sospeso, gli aggiornamenti in tempo reale e una gestione più rapida delle operazioni durante i periodi di forte volatilità del prezzo dell'oro.

Caratteristiche principali

Progettato specificamente per XAUUSD H1

Doppio motore di breakout in sospeso: Buy Stop + Sell Stop

Gestione del rischio AutoLot

Opzione lotto fisso

Take Profit e Stop Loss reali su ogni operazione.

Sistema di tracciamento separato per ACQUISTO e VENDITA

Validazione del breakout ATR + ADX + EMA

filtro del regime di mercato H4

Conferma del volume di tick

Protezione anti-spruzzo

Filtri per giorno e sessione di negoziazione

Modalità un breakout alla volta

Riconoscimento automatico dei simboli per suffissi e prefissi

Cruscotto moderno opzionale

Visualizzazione delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili

Parametro Modalità di compatibilità per ambienti di test non standard

Piano di controllo

ZYCRO GOLD EA include una moderna dashboard opzionale che può visualizzare:

Divario

Capitale

Utile/perdita variabile

tristezza cristiana

elaborazione mensile

pergola di alberi

Punto di breakout

Valore ATR

Posizioni attive

Ordini in affitto

Stato attuale dell'EA

La dashboard è opzionale e può essere attivata o disattivata direttamente dalle impostazioni di input.

Impostazione importante: Modalità di compatibilità

Per il trading normale, test demo e backtest personali su XAUUSD H1 , Market Validation Guard deve essere impostato su false .

Quando si esegue l'EA sul mercato previsto, utilizzare la modalità di trading normale:

XAUUSD

Interruttore temporale H1

Account demo

Resoconti in diretta

Tester della strategia su XAUUSD H1

note importanti

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare ZYCRO GOLD EA sul timeframe H1 di XAUUSD con un broker affidabile, un'esecuzione stabile e spread ridotto.

Prima di utilizzare l'EA su un conto reale, si raccomanda vivamente di testarlo prima nello Strategy Tester e su un conto demo.

Il trading comporta dei rischi. Questo Expert Advisor non garantisce profitti, non elimina le perdite e non fornisce consulenza finanziaria. Le prestazioni passate, i backtest, le impostazioni ottimizzate oi risultati demo non garantiscono risultati futuri. L'utente è responsabile della scelta delle impostazioni di rischio adeguate e della comprensione dei rischi connessi al trading automatizzato.