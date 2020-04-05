Zycro Gold EA


ZYCRO GOLD EA – Expert Advisor professionale per il breakout H1 di XAUUSD

SOLO QUESTA SETTIMANA

Ora è possibile usufruire della consulenza di alcuni Expert Advisor selezionati a soli 69 dollari.

Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario.

ZYCRO GOLD EA  è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, progettato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 .

Il sistema si basa su uno dei comportamenti più efficaci nel trading dell'oro: l'espansione in seguito a breakout dopo la compressione dei prezzi e la formazione di un range strutturato .

Invece di aprire posizioni casuali, utilizzando la strategia Martingala, il recupero a griglia o la media cieca, ZYCRO GOLD EA segue un modello di breakout strutturato basato sulla struttura del mercato, la volatilità, il momentum e la conferma del trend.

L'EA analizza il grafico H1, individua una zona di breakout dinamica, valuta le condizioni di mercato e prepara ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop ai livelli di breakout calcolati.

L'obiettivo è semplice: attendere un contesto di breakout valido, entrare con precisione, proteggere ogni operazione con un vero Stop Loss e gestire i profitti con un sistema di trailing separato per le posizioni di ACQUISTO e VENDITA.

Strategie minori

ZYCRO GOLD EA utilizza un motore di breakout multi-filtro che combina:

  • Rilevamento della portata di rottura in stile Donchian
  • Analisi della volatilità ATR
  • Conferma del momentum ADX
  • Filtro del regime di tendenza EMA 50/200
  • Validazione del trend H4
  • Filtro di partecipazione basato sul volume dei tick
  • Conferma della distanza dal punto medio del range
  • Protezione anti-spruzzo
  • Filtri per giorno e sessione di negoziazione

Solo quando il punteggio di qualità del breakout è sufficientemente elevato, l'EA prepara gli ordini pendenti.
Questo aiuta il sistema a evitare condizioni di mercato deboli e a concentrarsi su fasi di espansione più pulite.

Perché ZYCRO GOLD EA è diverso

ZYCRO GOLD EA non è progettato per operare in modo continuativo.

È progettato per attendere, verificare e agire solo quando l'oro mostra una configurazione di breakout strutturata.

Il sistema non utilizza martingala, recupero a griglia o mediazione aggressiva. Ogni operazione è gestita con rischio predefinito, Stop Loss reale, Take Profit reale e una logica di gestione delle operazioni professionale.

Questo rende l'EA adatto ai trader che cercano una strategia automatizzata sull'oro basata su regole chiare, un comportamento di rischio controllato e un'esecuzione impeccabile.

Gestione dei rischi e dei lotti

ZYCRO GOLD EA include sia la modalità AutoLot che la modalità Fixed Lot .

Di default, l'EA utilizza la gestione del rischio AutoLot, calcolata in base alla distanza effettiva dello Stop Loss. I trader che preferiscono il controllo manuale possono passare alla modalità Lotto Fisso in qualsiasi momento.

Ogni scambio include:

  • Stop Loss reale
  • Real Take Profit
  • Parametri di ACQUISTO e VENDITA separati
  • Logica di trailing separata per gli acquisti e le vendite
  • Trailing intelligente dopo che il prezzo entra in profitto
  • Gestione un problema alla volta

Configurazione consigliata

  • Simbolo: XAUUSD
  • Periodo di tempo: H1
  • Piattaforma: MetaTrader 5
  • Deposito minimo: 300 USD/EUR consigliato
  • Broker: Qualsiasi broker con esecuzione stabile di XAUUSD e condizioni di spread ragionevoli.
  • Esecuzione: VPS fortemente consigliato

Si consiglia vivamente l'utilizzo di un VPS, poiché una latenza inferiore può agevolare l'attivazione degli ordini in sospeso, gli aggiornamenti in tempo reale e una gestione più rapida delle operazioni durante i periodi di forte volatilità del prezzo dell'oro.

Caratteristiche principali

  • Progettato specificamente per XAUUSD H1
  • Doppio motore di breakout in sospeso: Buy Stop + Sell Stop
  • Gestione del rischio AutoLot
  • Opzione lotto fisso
  • Take Profit e Stop Loss reali su ogni operazione.
  • Sistema di tracciamento separato per ACQUISTO e VENDITA
  • Validazione del breakout ATR + ADX + EMA
  • filtro del regime di mercato H4
  • Conferma del volume di tick
  • Protezione anti-spruzzo
  • Filtri per giorno e sessione di negoziazione
  • Modalità un breakout alla volta
  • Riconoscimento automatico dei simboli per suffissi e prefissi
  • Cruscotto moderno opzionale
  • Visualizzazione delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili
  • Parametro Modalità di compatibilità per ambienti di test non standard

Piano di controllo

ZYCRO GOLD EA include una moderna dashboard opzionale che può visualizzare:

  • Divario
  • Capitale
  • Utile/perdita variabile
  • tristezza cristiana
  • elaborazione mensile
  • pergola di alberi
  • Punto di breakout
  • Valore ATR
  • Posizioni attive
  • Ordini in affitto
  • Stato attuale dell'EA

La dashboard è opzionale e può essere attivata o disattivata direttamente dalle impostazioni di input.

Impostazione importante: Modalità di compatibilità

Per il trading normale, test demo e backtest personali su XAUUSD H1 , Market Validation Guard deve essere impostato su false .

Quando si esegue l'EA sul mercato previsto, utilizzare la modalità di trading normale:

  • XAUUSD
  • Interruttore temporale H1
  • Account demo
  • Resoconti in diretta
  • Tester della strategia su XAUUSD H1

note importanti

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare ZYCRO GOLD EA sul timeframe H1 di XAUUSD con un broker affidabile, un'esecuzione stabile e spread ridotto.

Prima di utilizzare l'EA su un conto reale, si raccomanda vivamente di testarlo prima nello Strategy Tester e su un conto demo.

Il trading comporta dei rischi. Questo Expert Advisor non garantisce profitti, non elimina le perdite e non fornisce consulenza finanziaria. Le prestazioni passate, i backtest, le impostazioni ottimizzate oi risultati demo non garantiscono risultati futuri. L'utente è responsabile della scelta delle impostazioni di rischio adeguate e della comprensione dei rischi connessi al trading automatizzato.

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The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
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SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
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Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Chrysos Unified MT5 Chrysos Unified MT5 is a professional multi-symbol automated trading system designed to manage XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, and AUDUSD from a single chart. The EA combines selective entry logic, intelligent market filters, dynamic trade management, and independent risk controls for each supported symbol within one unified trading framework. Live Signal THIS WEEK ONLY For a limited time, selected Expert Advisors are available for only $69 . Prices will return to their regular valu
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AURUM STRIKE EA Expert Advisor intelligente per l'analisi dei breakout del timeframe XAUUSD su MetaTrader 5 SOLO QUESTA SETTIMANA Ora è possibile usufruire della consulenza di alcuni Expert Advisor selezionati a soli 69 dollari. Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario. Aurum Strike EA è un sistema di trading automatizzato avanzato sviluppato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 . L'Expert Advisor
Gold Tarantula
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GOLD TARANTULA EA v1.35 Live Signal THIS WEEK ONLY For a limited time, selected Expert Advisors are available for only $169 . After purchasing, feel free to send me a message. I will do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Professional XAUUSD Breakout Expert Advisor for MetaTrader 5 Gold Tarantula EA is an advanced multi-strategy automated trading system developed specifically for XAUUSD on the H1 timeframe . It combines nine independent breakout strategies (S
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BITCOIN ET FUTURUM V2 – EXPERT ADVISOR PER IL BREAKOUT DI BTCUSD (MT5) THIS WEEK ONLY Selected Expert Advisors are now available for just $69. Send me a message after your purchase, and I’ll do my best to help you with the setup and provide all the support you need. Expert Advisor per il trading di breakout basato sulla volatilità su MetaTrader 5. Bitcoin Et Futurum è un Expert Advisor sviluppato specificamente per BTCUSD su MetaTrader 5. È progettato per identificare le fasi di espansione del
Forex Invictus
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Gold Interceptor
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Gold Interceptor Gold Interceptor is a professional MT5 trading indicator designed to help traders identify high-quality BUY and SELL opportunities using a clean visual dashboard, trend detection, ATR-based levels, signal strength analysis and real-time chart signals. The indicator was created with a strong focus on Gold / XAUUSD trading , but it can also be used on other Forex pairs, indices and CFD markets. Its purpose is to simplify market reading by combining trend direction, volatility, ent
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