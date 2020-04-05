Zycro Gold EA
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Mose' PanizzaProfessional Expert Advisor & Algorithmic Trading Developer | MQL4 / MQL5
I am a professional algorithmic trading developer with over 13 years of experience in creating Expert Advisors, automated trading systems, custom indicators and professional tools for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
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ZYCRO GOLD EA – Expert Advisor professionale per il breakout H1 di XAUUSD
SOLO QUESTA SETTIMANA
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Inviami un messaggio dopo l'acquisto e farò del mio meglio per aiutarti con la configurazione e fornirti tutto il supporto necessario.
ZYCRO GOLD EA è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, progettato specificamente per XAUUSD sul timeframe H1 .
Il sistema si basa su uno dei comportamenti più efficaci nel trading dell'oro: l'espansione in seguito a breakout dopo la compressione dei prezzi e la formazione di un range strutturato .
Invece di aprire posizioni casuali, utilizzando la strategia Martingala, il recupero a griglia o la media cieca, ZYCRO GOLD EA segue un modello di breakout strutturato basato sulla struttura del mercato, la volatilità, il momentum e la conferma del trend.
L'EA analizza il grafico H1, individua una zona di breakout dinamica, valuta le condizioni di mercato e prepara ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop ai livelli di breakout calcolati.
L'obiettivo è semplice: attendere un contesto di breakout valido, entrare con precisione, proteggere ogni operazione con un vero Stop Loss e gestire i profitti con un sistema di trailing separato per le posizioni di ACQUISTO e VENDITA.
Strategie minori
ZYCRO GOLD EA utilizza un motore di breakout multi-filtro che combina:
- Rilevamento della portata di rottura in stile Donchian
- Analisi della volatilità ATR
- Conferma del momentum ADX
- Filtro del regime di tendenza EMA 50/200
- Validazione del trend H4
- Filtro di partecipazione basato sul volume dei tick
- Conferma della distanza dal punto medio del range
- Protezione anti-spruzzo
- Filtri per giorno e sessione di negoziazione
Solo quando il punteggio di qualità del breakout è sufficientemente elevato, l'EA prepara gli ordini pendenti.
Questo aiuta il sistema a evitare condizioni di mercato deboli e a concentrarsi su fasi di espansione più pulite.
Perché ZYCRO GOLD EA è diverso
ZYCRO GOLD EA non è progettato per operare in modo continuativo.
È progettato per attendere, verificare e agire solo quando l'oro mostra una configurazione di breakout strutturata.
Il sistema non utilizza martingala, recupero a griglia o mediazione aggressiva. Ogni operazione è gestita con rischio predefinito, Stop Loss reale, Take Profit reale e una logica di gestione delle operazioni professionale.
Questo rende l'EA adatto ai trader che cercano una strategia automatizzata sull'oro basata su regole chiare, un comportamento di rischio controllato e un'esecuzione impeccabile.
Gestione dei rischi e dei lotti
ZYCRO GOLD EA include sia la modalità AutoLot che la modalità Fixed Lot .
Di default, l'EA utilizza la gestione del rischio AutoLot, calcolata in base alla distanza effettiva dello Stop Loss. I trader che preferiscono il controllo manuale possono passare alla modalità Lotto Fisso in qualsiasi momento.
Ogni scambio include:
- Stop Loss reale
- Real Take Profit
- Parametri di ACQUISTO e VENDITA separati
- Logica di trailing separata per gli acquisti e le vendite
- Trailing intelligente dopo che il prezzo entra in profitto
- Gestione un problema alla volta
Configurazione consigliata
- Simbolo: XAUUSD
- Periodo di tempo: H1
- Piattaforma: MetaTrader 5
- Deposito minimo: 300 USD/EUR consigliato
- Broker: Qualsiasi broker con esecuzione stabile di XAUUSD e condizioni di spread ragionevoli.
- Esecuzione: VPS fortemente consigliato
Si consiglia vivamente l'utilizzo di un VPS, poiché una latenza inferiore può agevolare l'attivazione degli ordini in sospeso, gli aggiornamenti in tempo reale e una gestione più rapida delle operazioni durante i periodi di forte volatilità del prezzo dell'oro.
Caratteristiche principali
- Progettato specificamente per XAUUSD H1
- Doppio motore di breakout in sospeso: Buy Stop + Sell Stop
- Gestione del rischio AutoLot
- Opzione lotto fisso
- Take Profit e Stop Loss reali su ogni operazione.
- Sistema di tracciamento separato per ACQUISTO e VENDITA
- Validazione del breakout ATR + ADX + EMA
- filtro del regime di mercato H4
- Conferma del volume di tick
- Protezione anti-spruzzo
- Filtri per giorno e sessione di negoziazione
- Modalità un breakout alla volta
- Riconoscimento automatico dei simboli per suffissi e prefissi
- Cruscotto moderno opzionale
- Visualizzazione delle prestazioni giornaliere, settimanali e mensili
- Parametro Modalità di compatibilità per ambienti di test non standard
Piano di controllo
ZYCRO GOLD EA include una moderna dashboard opzionale che può visualizzare:
- Divario
- Capitale
- Utile/perdita variabile
- tristezza cristiana
- elaborazione mensile
- pergola di alberi
- Punto di breakout
- Valore ATR
- Posizioni attive
- Ordini in affitto
- Stato attuale dell'EA
La dashboard è opzionale e può essere attivata o disattivata direttamente dalle impostazioni di input.
Impostazione importante: Modalità di compatibilità
Per il trading normale, test demo e backtest personali su XAUUSD H1 , Market Validation Guard deve essere impostato su false .
Quando si esegue l'EA sul mercato previsto, utilizzare la modalità di trading normale:
- XAUUSD
- Interruttore temporale H1
- Account demo
- Resoconti in diretta
- Tester della strategia su XAUUSD H1
note importanti
Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di utilizzare ZYCRO GOLD EA sul timeframe H1 di XAUUSD con un broker affidabile, un'esecuzione stabile e spread ridotto.
Prima di utilizzare l'EA su un conto reale, si raccomanda vivamente di testarlo prima nello Strategy Tester e su un conto demo.
Il trading comporta dei rischi. Questo Expert Advisor non garantisce profitti, non elimina le perdite e non fornisce consulenza finanziaria. Le prestazioni passate, i backtest, le impostazioni ottimizzate oi risultati demo non garantiscono risultati futuri. L'utente è responsabile della scelta delle impostazioni di rischio adeguate e della comprensione dei rischi connessi al trading automatizzato.